Quando é que cai a segunda parcela do 13º salário? Descubra e saiba como calcular o valor

Veja a data para o pagamento da segunda parcela do 13º salário. Confira como calcular o valor e organize suas finanças com facilidade.

Para muitos trabalhadores, o 13º salário é aguardado com expectativa, principalmente no final do ano. A segunda parcela, prevista para ser paga em dezembro, é uma oportunidade de organizar as finanças ou realizar compras de fim de ano.

Nesse contexto, saber exatamente quando o valor será depositado e como ele é calculado ajuda a planejar melhor as despesas e evitar surpresas.

Enquanto a primeira parcela já foi liberada, muitos se questionam sobre o valor da segunda parte e a diferença entre os dois pagamentos.

Saiba quando a segunda parcela do 13º será paga e como o valor é calculado. Veja dicas para garantir seus direitos trabalhistas. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Quando a segunda parcela do 13º será paga?

Primeiramente, é importante saber que a data limite para o pagamento da segunda parcela do 13º salário é definida pela legislação trabalhista.

Todos os trabalhadores contratados sob o regime da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) devem receber o valor até o dia 20 de dezembro de 2024.

A data é válida para todo o território nacional, e o pagamento deve ser realizado diretamente pelo empregador.

Qual é o valor da segunda parcela do 13º salário?

Diferentemente da primeira parcela, que corresponde a 50% do valor total sem descontos, a segunda parcela do 13º salário é menor. Isso ocorre porque nesta etapa são aplicados os descontos obrigatórios, como INSS e, em alguns casos, o Imposto de Renda.

Para entender melhor, veja como é calculada a segunda parcela:

A primeira parcela corresponde a 50% do valor total do 13º salário, sem deduções.

Na segunda parcela, são descontados: Contribuição ao INSS; Tributo do Imposto de Renda (quando aplicável); Outros encargos trabalhistas previstos em lei.



Portanto, o valor final pode variar de acordo com o salário bruto do trabalhador e os descontos aplicados. É importante conferir o contracheque para garantir que os valores estejam corretos.

Como calcular o valor do 13º salário?

De acordo com a Lei nº 4.090/62, o cálculo do 13º salário é baseado no tempo de serviço do trabalhador no ano. Para cada mês trabalhado por mais de 15 dias, é calculado 1/12 do salário integral do mês de dezembro. O valor total corresponde à soma dos meses trabalhados no ano.

Confira um exemplo prático para facilitar o cálculo:

Salário mensal: R$ 5.000

Meses trabalhados: 10

Cálculo: R$ 5.000 ÷ 12 x 10 = R$ 4.166

Nesse caso, o valor total do 13º seria de R$ 4.166. A primeira parcela seria R$ 2.083, e a segunda, um pouco menor, devido aos descontos obrigatórios.

Calcular o valor exato do 13º salário é uma etapa importante para planejar as despesas e evitar problemas financeiros.