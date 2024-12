Calendário 2025: veja os feriados e comece a organizar suas viagens

Confira a lista completa de feriados nacionais e pontos facultativos de 2025. Veja quais datas prometem descanso prolongado e como se organizar melhor.

Para quem gosta de organizar viagens ou simplesmente aproveitar os dias de descanso, os feriados são sempre aguardados.

O ano de 2025 traz uma lista completa de feriados nacionais e pontos facultativos. Apesar de alguns feriados caírem no final de semana, outros prometem oportunidades de folga prolongada.

Enquanto muitos esperam pela chance de descansar, é importante lembrar que o calendário inclui tanto feriados nacionais quanto locais. Ficar atento a essas diferenças ajuda a aproveitar melhor as datas e garantir o planejamento adequado. Veja a seguir a lista dos feriados e pontos facultativos para 2025.

Feriados de 2025 incluem novidades importantes no calendário brasileiro. Veja a lista oficial e como aproveitar os pontos facultativos em todo o país. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Todos os feriados nacionais de 2025

O Brasil possui 11 feriados nacionais em 2025, distribuídos ao longo do ano. Alguns oferecem a chance de prolongar o descanso com a combinação de dias úteis, enquanto outros caem no final de semana. Confira abaixo:

01/01/2025 (quarta-feira): Confraternização Universal

Confraternização Universal 18/04/2025 (sexta-feira): Paixão de Cristo

Paixão de Cristo 21/04/2025 (segunda-feira): Tiradentes

Tiradentes 01/05/2025 (quinta-feira): Dia do Trabalho

Dia do Trabalho 19/06/2025 (quinta-feira): Corpus Christi

Corpus Christi 07/09/2025 (domingo): Independência do Brasil

Independência do Brasil 12/10/2025 (domingo): Nossa Senhora Aparecida

Nossa Senhora Aparecida 02/11/2025 (domingo): Dia de Finados

Dia de Finados 15/11/2025 (sábado): Proclamação da República

Proclamação da República 20/11/2025 (quinta-feira): Dia da Consciência Negra

Dia da Consciência Negra 25/12/2025 (quinta-feira): Natal

Dica: O Carnaval não é considerado feriado nacional e não aparece nessa lista. As datas do Carnaval e outros pontos facultativos estão detalhadas na próxima seção.

Que tal conferir?

Pontos facultativos de 2025

Além dos feriados nacionais, existem os chamados pontos facultativos, que não são obrigatórios para todas as empresas e órgãos públicos. Essas datas podem variar dependendo da decisão de cada empregador ou município. Confira os pontos facultativos previstos para 2025:

03/03/2025 (segunda-feira): Carnaval

Carnaval 04/03/2025 (terça-feira): Carnaval

Carnaval 05/03/2025 (quarta-feira): Quarta-feira de Cinzas (até 14h)

Quarta-feira de Cinzas (até 14h) 20/10/2025 (segunda-feira): Dia do Servidor Público

Vale lembrar que, nos pontos facultativos, o expediente pode ser normal ou ajustado conforme a decisão da empresa ou órgão público.

O Dia da Consciência Negra agora é feriado nacional?

Sim, o Dia da Consciência Negra passou a ser feriado nacional. A inclusão ocorreu após a sanção da Lei 14.759, assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em dezembro de 2023. A data, comemorada em 20 de novembro, será um feriado oficial a partir de 2025, e neste ano cairá em uma quinta-feira.

Carnaval: feriado ou ponto facultativo?

O Carnaval não é feriado nacional, mas pode ser decretado como feriado em algumas localidades. Nos estados onde não há essa determinação, ele funciona como ponto facultativo, deixando a decisão a cargo das empresas.

A Quarta-feira de Cinzas também é ponto facultativo, mas geralmente apenas até o meio-dia, quando o expediente normal é retomado.

Fique atento às particularidades de cada estado e município para aproveitar ao máximo as oportunidades de descanso ou organização durante o ano.