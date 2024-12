Vai ter Bolsa Família em 2025? Veja o que se sabe até agora

Confira as regras e o calendário do Bolsa Família em janeiro de 2025. Saiba como o programa continua beneficiando milhões de famílias no próximo ano.

O Bolsa Família segue como um dos programas sociais mais relevantes no Brasil, atendendo mais de 20 milhões de famílias em situação de vulnerabilidade.

Para 2025, o Governo Federal já confirmou a continuidade do benefício, embora com ajustes no orçamento e possíveis mudanças nas regras de seleção e concessão.

O orçamento destinado ao Bolsa Família será reduzido, passando de R$ 169 bilhões em 2024 para R$ 167 bilhões em 2025. Apesar disso, as diretrizes principais do programa foram mantidas e anunciadas por meio de canais oficiais do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS).

Confira abaixo as regras, calendário de pagamentos e o que já foi definido para o programa em 2025.

Regras do Bolsa Família em 2025

O principal critério para receber o Bolsa Família é a renda per capita de até R$ 218 por mês. Este limite é utilizado para identificar as famílias que enfrentam maior fragilidade econômica, garantindo o apoio necessário.

Além do critério de renda, as famílias beneficiadas precisam cumprir as seguintes condições:

Manter o calendário de vacinação em dia: essa regra aplica-se especialmente a crianças e adolescentes.

essa regra aplica-se especialmente a crianças e adolescentes. Garantir a frequência escolar mínima: 60% para crianças de 4 a 5 anos e 75% para jovens entre 6 e 18 anos incompletos.

Em síntese, os requisitos são monitorados para assegurar que o benefício contribua para a qualidade de vida e desenvolvimento das famílias atendidas.

Calendário do Bolsa Família em janeiro de 2025

Os pagamentos do Bolsa Família seguem o número final do NIS (Número de Identificação Social) do beneficiário. Para janeiro de 2025, o cronograma ficou definido da seguinte forma:

NIS final 1: 20 de janeiro

20 de janeiro NIS final 2: 21 de janeiro

21 de janeiro NIS final 3: 22 de janeiro

22 de janeiro NIS final 4: 23 de janeiro

23 de janeiro NIS final 5: 24 de janeiro

24 de janeiro NIS final 6: 27 de janeiro

27 de janeiro NIS final 7: 28 de janeiro

28 de janeiro NIS final 8: 29 de janeiro

29 de janeiro NIS final 9: 30 de janeiro

30 de janeiro NIS final 0: 31 de janeiro

As datas devem ser respeitadas para garantir que os pagamentos sejam realizados de forma organizada e sem atrasos.

Expectativas para o Bolsa Família em 2025

O programa continuará priorizando as famílias em maior situação de vulnerabilidade social. Além disso, o Governo Federal estuda ajustes nos critérios de seleção, o que pode impactar o alcance do benefício em termos de público atendido.

Apesar do corte no orçamento, o Bolsa Família mantém sua relevância como suporte financeiro para milhões de brasileiros. As famílias devem continuar acompanhando as informações divulgadas pelo Ministério do Desenvolvimento Social para se manterem atualizadas sobre as possíveis mudanças.