Elon Musk libera LISTA de celulares que podem usar a Starlink: o seu está no meio?

A Starlink está cada vez mais presente no mundo, incluindo no Brasil. Por isso, Elon Musk divulgou quais celulares poderão acessá-la remotamente.

A Starlink, subsidiária da SpaceX de Elon Musk, está trazendo uma revolução nas conexões móveis com o serviço Direct to Cell. Essa inovação promete levar internet diretamente aos smartphones, sem a necessidade de antenas fixas ou infraestrutura adicional.

Voltado especialmente para áreas remotas ou rurais onde as redes tradicionais não alcançam, o serviço visa proporcionar conectividade global de forma prática e acessível.

A aprovação recente pela Comissão Federal de Comunicações (FCC) dos Estados Unidos reforça o potencial dessa tecnologia. Saiba a seguir como ela funcionará e quais celulares serão compatíveis com o serviço.

Recentemente, Elon Musk informou quais celulares aceitarão a Starlink como internet remota. / Foto: Reprodução/Wikipédia

Como a Starlink Direct to Cell vai funcionar?

A Starlink Direct to Cell oferece conectividade diretamente dos satélites da empresa para os smartphones, eliminando a necessidade de antenas fixas ou equipamentos adicionais. Essa tecnologia foi desenvolvida com o objetivo de fornecer cobertura de rede em locais remotos, incluindo áreas terrestres, regiões costeiras e até mesmo lagos.

A ideia é tornar o acesso à internet e a serviços de voz e dados universal, independentemente da localização do usuário. Os satélites Starlink, projetados especificamente para esse serviço, foram lançados pela SpaceX no início de 2024, e desde então, testes intensivos têm sido realizados.

Com a aprovação da FCC, a tecnologia está se aproximando do mercado global, permitindo que mensagens de texto, chamadas e navegação na internet sejam realizadas diretamente a partir do espaço. Essa abordagem elimina os gargalos das redes tradicionais, promovendo uma conectividade mais estável e acessível.

Um diferencial importante do Direct to Cell é sua compatibilidade com dispositivos IoT, que utilizam padrões LTE comuns. Isso significa que o serviço não se limita apenas a smartphones, mas também pode conectar dispositivos inteligentes usados em automação, rastreamento e monitoramento.

O objetivo é criar um ecossistema conectado que funcione em qualquer lugar do mundo, com a simplicidade de operar diretamente dos satélites.

Quais celulares estão habilitados para usar?

Uma das grandes vantagens do Starlink Direct to Cell é sua compatibilidade universal com todos os smartphones que possuem tecnologia LTE. Desde 2009, a maioria dos celulares já utiliza esse padrão, garantindo que praticamente todos os modelos disponíveis no mercado possam acessar o serviço sem a necessidade de alterações no hardware ou software.

A própria Starlink afirma que não são necessárias modificações em aplicativos ou firmwares para utilizar o serviço. Os usuários poderão acessar mensagens de texto, chamadas e dados da internet diretamente pelo celular, com a mesma facilidade das redes móveis convencionais.

Além disso, a tecnologia também suporta dispositivos IoT, ampliando ainda mais seu alcance e funcionalidade. Isso significa que equipamentos como rastreadores, sensores e sistemas de monitoramento poderão se conectar diretamente aos satélites, abrindo possibilidades para usos em áreas como agricultura, transporte e segurança.

Com essa abordagem, o Direct to Cell se posiciona como uma solução revolucionária para a conectividade global, tornando a internet acessível até mesmo nos locais mais isolados.

