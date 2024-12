IPVA terá mudanças e ficará mais caro em 2024; veja o que pode alterar o cálculo

Mudanças no IPVA prometem afetar o bolso dos brasileiros. Entenda como o imposto pode ficar mais caro e o que muda com a Reforma Tributária.

A Reforma Tributária segue em discussão no Senado Federal, com previsões de aprovação ainda este ano. Entre as alterações previstas, o Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) deverá passar por mudanças que podem pesar no bolso dos brasileiros.

As novas regras prometem transformar a forma como o imposto é calculado e quem será impactado. Com tantas mudanças propostas, é importante que os contribuintes fiquem atentos para ajustar seus planejamentos financeiros.

O novo modelo de tributação do IPVA poderá ser progressivo, incluir novos tipos de veículos e considerar fatores ambientais e de uso. Confira os detalhes a seguir.

Reforma Tributária traz novas regras para o IPVA, incluindo alíquotas progressivas e cobrança para barcos e aeronaves. Veja como isso pode impactar o contribuinte. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Principais mudanças no IPVA com a Reforma Tributária

A primeira alteração proposta para o IPVA é a aplicação de alíquotas progressivas. Atualmente, os estados definem alíquotas fixas, variando entre 2% e 4% do valor do veículo.

Com as mudanças, a tributação será ajustada conforme o valor do veículo, o que significa que carros mais caros pagarão uma alíquota maior, enquanto veículos mais baratos poderão ter alíquotas reduzidas. O impacto no valor final dependerá da definição de faixas de valor para os veículos.

Outra mudança relevante é a inclusão de novos tipos de veículos na cobrança do IPVA. Barcos e aeronaves, que atualmente não são tributados, passarão a ser incluídos na lista de bens sujeitos ao imposto.

A questão ambiental também será considerada no novo modelo de tributação. Veículos mais poluentes poderão pagar um IPVA mais alto, com alíquotas ajustadas conforme o impacto ambiental causado por cada modelo.

Por fim, existe a possibilidade de alíquotas diferenciadas de acordo com o uso do veículo. Veículos de carga ou utilizados para prestação de serviços poderão ser tributados de forma diferente, com valores mais altos do que os cobrados de veículos de passeio.

No entanto, essa questão ainda está em análise pelo Senado e pode sofrer alterações até a aprovação final.

Como funciona a cobrança do IPVA atualmente?

Atualmente, o IPVA é regulamentado por cada estado, e o cálculo do imposto é feito com base em alíquotas fixas aplicadas sobre o valor venal do veículo. Quanto maior o valor do veículo, maior será o imposto pago, mas o percentual da alíquota permanece constante dentro de cada estado.

Por exemplo, no estado de Minas Gerais, a alíquota é de 4%. Para calcular o imposto de um carro avaliado em R$ 100 mil, basta aplicar a fórmula:

4% (alíquota) x R$ 100 mil (valor do veículo) = R$ 4 mil de IPVA.

Essa fórmula é usada em todo o Brasil, com variações apenas nos percentuais estabelecidos pelos estados. Com a possível implementação das mudanças, o cálculo poderá se tornar mais complexo, com diferentes fatores influenciando o valor final.