IPVA reduzido e IPTU reajustado: veja os valores e prazos para 2025

Novos valores de IPVA e IPTU em 2025 trazem mudanças para contribuintes. Veja as taxas, calendário e quem pode ter descontos ou isenções.

A Câmara Legislativa aprovou os novos valores para o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) para 2025.

Enquanto o IPVA terá uma queda média de 0,72%, o IPTU será reajustado para cima, com aumento de 4,09%. As mudanças passam a valer no próximo ano e já geram debate entre os contribuintes, que devem se planejar para os pagamentos.

A redução média no IPVA, porém, não será sentida por todos os proprietários de veículos. Alguns grupos podem até registrar aumento nos valores. Saiba mais a seguir!

IPTU terá alta de 4,09% e IPVA terá queda média de 0,72% em 2025. Saiba como isso afeta veículos e imóveis. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

O que muda no IPVA?

Como mencionado anteriormente, a redução média no IPVA não será sentida por todos os proprietários de veículos. Alguns grupos específicos podem até registrar aumento nos valores. Confira a variação para diferentes tipos de veículos:

Automóveis : queda de 1,14% ;

: queda de ; Camionetas e utilitários : queda de 3,56% ;

: queda de ; Caminhões : aumento de 4,04% ;

: aumento de ; Ônibus e micro-ônibus : queda de 0,16% ;

: queda de ; Motos e similares : aumento de 3,89% ;

: aumento de ; Motor-casa (motorhomes): queda de 3,72%.

O pagamento do IPVA 2025 começará em fevereiro e poderá ser dividido em até seis parcelas, com prazos diferentes para cada final de placa. Quem optar pelo pagamento à vista terá 10% de desconto na cota única.

Não perca:

Como será o IPTU em 2025?

O IPTU será reajustado em 4,09%, afetando proprietários de imóveis e aumentando a arrecadação prevista para o próximo ano.

Para 2025, o calendário do IPTU permite parcelamento em até seis vezes, com vencimentos a partir de maio. Assim como no IPVA, há desconto de 10% para pagamento à vista.

Veja os principais critérios para o cálculo do IPTU:

Valor do imóvel : definido por avaliação venal;

: definido por avaliação venal; Alíquota aplicada : varia conforme o tipo e localização do imóvel;

: varia conforme o tipo e localização do imóvel; Parcelamento: até seis vezes, dependendo do valor total.

Quem pode receber isenções?

O projeto também traz isenções para certos grupos:

Pessoas com Síndrome de Down ou autismo estão isentas do pagamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) na compra de automóveis.

estão isentas do pagamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) na compra de automóveis. Pessoas com mais de 60 anos, aposentados ou pensionistas que recebam até dois salários mínimos, e proprietários de imóveis de até 120m² estão isentos da Taxa de Limpeza Pública (TLP).

O impacto no orçamento das famílias

Para muitos, o reajuste do IPTU pesa diretamente no orçamento familiar. Segundo o economista Marcello Vale, algumas famílias podem destinar até 20% da renda semestral para pagar impostos como o IPTU, especialmente aquelas com renda mensal de até R$ 5 mil.

Ele também destacou que o início do ano já traz outros gastos importantes, como matrículas escolares e compra de materiais.

A auxiliar administrativa Wharrissa Santos, que mora em Ceilândia, expressou preocupação com o impacto do reajuste. “Pago 34% do meu salário com IPTU. Se aumentar, como vou fazer? Ainda tenho outras despesas. Quem ganha um salário mínimo vai trabalhar só para pagar imposto?”, questiona.

Já Rosana Macena, motorista de aplicativo, ressaltou a importância de qualquer economia no IPVA. “Pago cerca de R$ 1,5 mil. Com minha renda variando tanto, qualquer redução é bem-vinda, porque uma parte grande do meu dinheiro vai para isso”, afirmou.