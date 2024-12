Descanso merecido! Veja QUANDO caem os feriados nacionais de 2025

Qual brasileiro não gosta de feriados? É sempre uma boa oportunidade para descansar, colocar uma série em dia ou viajar com a família.

O ano de 2025 promete ser um período repleto de oportunidades para descansar e aproveitar momentos com a família e amigos. Para trabalhadores e empresas, os feriados são datas importantes para organizar a rotina e planejar atividades.

Ao longo do ano, várias datas comemorativas vão chegar para aliviar o stress do trabalho e dos estudos, tanto em âmbito nacional quanto estadual. Então, vai ter muito descanso pela frente!

Além disso, as possibilidades de pontos facultativos tornam o calendário ainda mais flexível. Com uma diversidade de feriados e datas importantes, é essencial compreender como essas ocasiões afetam o dia a dia e as oportunidades que trazem.

Entendendo a diferença entre um feriado e um ponto facultativo

Feriados e pontos facultativos são datas que impactam diretamente o funcionamento das empresas, órgãos públicos e a vida cotidiana. Saber diferenciá-los é fundamental para entender as regras que se aplicam a cada ocasião e organizar o planejamento.

Os feriados obrigatórios são datas nacionais fixadas por lei, nas quais o funcionamento de instituições públicas e privadas é geralmente suspenso. Eles afetam amplamente os setores da economia, garantindo dias de descanso para os trabalhadores.

Já os pontos facultativos são definidos por cada empresa ou órgão público, oferecendo flexibilidade na decisão de liberar ou não o expediente. Embora não sejam obrigatórios, muitos locais optam por conceder folga para alinhar com a prática adotada no país.

2024 ainda tem feriado pela frente

O calendário de 2024 ainda reserva algumas datas importantes que merecem atenção. Confira os feriados nacionais restantes:

24 de dezembro: véspera de Natal;

véspera de Natal; 25 de dezembro: Natal.

Essas datas, especialmente o Natal, são oportunidades de reunir famílias e planejar momentos especiais.

Quando caem os feriados em 2025?

O ano de 2025 será marcado por uma combinação de feriados obrigatórios e pontos facultativos que oferecem chances para descanso e planejamento. Confira as principais datas:

1 de janeiro (quarta-feira): Confraternização Universal

Confraternização Universal 3 de março (segunda-feira): Carnaval (ponto facultativo)

Carnaval (ponto facultativo) 4 de março (terça-feira): Carnaval (ponto facultativo)

Carnaval (ponto facultativo) 5 de março (quarta-feira): Quarta-feira de Cinzas (ponto facultativo até o meio-dia)

Quarta-feira de Cinzas (ponto facultativo até o meio-dia) 21 de abril (segunda-feira): Tiradentes

Tiradentes 1 de maio (quinta-feira): Dia do Trabalho

Dia do Trabalho 19 de junho (quinta-feira): Corpus Christi (ponto facultativo)

Corpus Christi (ponto facultativo) 7 de setembro (domingo): Independência do Brasil

Independência do Brasil 12 de outubro (domingo): Nossa Senhora Aparecida

Nossa Senhora Aparecida 2 de novembro (domingo): Finados

Finados 15 de novembro (sábado): Proclamação da República

Proclamação da República 20 de novembro (quinta-feira): Dia da Consciência Negra (em alguns estados)

Dia da Consciência Negra (em alguns estados) 25 de dezembro (quinta-feira): Natal

Essas datas estão distribuídas ao longo do ano, permitindo o planejamento para viagens, descanso ou outras atividades.

Há possibilidade de alguma data emendar?

Sim, algumas datas de 2025 caem próximas a fins de semana, oferecendo chances de emendar feriados e criar períodos prolongados de descanso. Exemplos incluem:

Carnaval: Comemorado nos dias 3 e 4 de março, permitindo até cinco dias de folga para quem incluir a Quarta-feira de Cinzas.

Comemorado nos dias 3 e 4 de março, permitindo até cinco dias de folga para quem incluir a Quarta-feira de Cinzas. Corpus Christi: Celebrado em uma quinta-feira, ideal para emendar com a sexta-feira.

Celebrado em uma quinta-feira, ideal para emendar com a sexta-feira. Finados e Proclamação da República: Ambos caem próximos a fins de semana, facilitando a programação de feriados prolongados.

Planejar com antecedência é essencial para aproveitar as oportunidades que esses feriados oferecem e manter um equilíbrio entre descanso e produtividade ao longo do ano.

