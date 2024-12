Abono natalino via FGTS? R$ 2.900,00 na conta antes de virar o ano, veja como garantir

Saiba como antecipar até R$ 2.900 do saque-aniversário pelo Caixa Tem e veja quem tem direito ao benefício. Aproveite essa opção antes do fim do ano.

Com a proximidade do fim de ano, muitos trabalhadores estão em busca de alternativas para reforçar o orçamento. Uma dessas opções é o saque-aniversário do FGTS.

A saber, esta é uma modalidade que permite retirar uma parte do saldo disponível nas contas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

Além disso, é possível antecipar esse valor por meio do aplicativo Caixa Tem, garantindo até R$ 2.900,00 diretamente na conta antes de 2024.

A alternativa foi criada para oferecer maior flexibilidade no uso dos recursos do FGTS. Em vez de esperar por eventos como demissão sem justa causa ou aposentadoria, o trabalhador pode acessar parte do saldo anualmente, no mês de seu aniversário. Confira como funciona e como antecipar o saque pelo Caixa Tem.

Como funciona o saque-aniversário do FGTS?

O saque-aniversário permite que o trabalhador retire uma porcentagem do saldo de suas contas do FGTS a cada ano. O valor disponível varia conforme a tabela progressiva do programa.

Quem possui saldo inferior a R$ 2.900 pode sacar o valor integral, enquanto aqueles com valores mais altos estão limitados ao teto de R$ 2.900.

O prazo final para solicitar o saque deste ano é 30 de novembro, por isso é importante ficar atento às datas para não perder a oportunidade.

Vantagens e desvantagens do saque-aniversário

Vantagens:

Acesso rápido aos recursos: ideal para quitar dívidas, investir ou realizar projetos pessoais.

ideal para quitar dívidas, investir ou realizar projetos pessoais. Maior flexibilidade: permite ao trabalhador utilizar o saldo gradualmente, conforme necessário.

Desvantagens:

Perda do saque integral: quem opta pelo saque-aniversário abre mão do direito de retirar todo o saldo do FGTS em caso de demissão sem justa causa.

quem opta pelo saque-aniversário abre mão do direito de retirar todo o saldo do FGTS em caso de demissão sem justa causa. Comprometimento de saques futuros: no caso de antecipação, os valores retirados serão descontados das parcelas anuais seguintes.

Quem pode optar pelo saque-aniversário?

Todos os trabalhadores com carteira assinada e saldo no FGTS podem aderir ao saque-aniversário. É necessário formalizar a adesão, que pode ser feita a qualquer momento, mas a modalidade só entrará em vigor a partir do próximo mês de aniversário.

Como antecipar o saque pelo Caixa Tem?

O aplicativo Caixa Tem permite que os trabalhadores antecipem valores futuros do saque-aniversário, funcionando como uma operação de crédito. O valor antecipado será descontado das retiradas anuais futuras. Veja como solicitar:

Acesse o aplicativo Caixa Tem e faça login.

Clique na opção “Empréstimo Saque-Aniversário FGTS” .

. Leia as condições e informações sobre a operação.

Escolha o valor que deseja antecipar, de acordo com o saldo disponível.

Confirme os termos, incluindo taxa de juros e prazo.

Envie a solicitação e aguarde a análise.

Após aprovado, o valor será depositado na conta em até 24 horas úteis. É importante lembrar que essa operação está sujeita a taxas de juros e condições específicas, como qualquer empréstimo.

Requisitos para a antecipação do saque-aniversário

Para acessar a antecipação, o trabalhador precisa atender a alguns critérios:

Ser maior de 18 anos ou emancipado.

Possuir CPF regularizado.

Ter aderido ao saque-aniversário do FGTS.

Contar com saldo suficiente no FGTS para a operação.

Possuir conta ativa no aplicativo Caixa Tem.

Calendário do saque-aniversário para 2024

O pagamento do saque-aniversário segue o mês de aniversário do trabalhador. Confira as datas para 2024:

Janeiro: 02/01 a 29/03

02/01 a 29/03 Fevereiro: 01/02 a 30/04

01/02 a 30/04 Março: 01/03 a 31/05

01/03 a 31/05 Abril: 01/04 a 28/06

01/04 a 28/06 Maio: 01/05 a 31/07

01/05 a 31/07 Junho: 03/06 a 30/08

03/06 a 30/08 Julho: 01/07 a 30/09

01/07 a 30/09 Agosto: 01/08 a 31/10

01/08 a 31/10 Setembro: 02/09 a 30/11

02/09 a 30/11 Outubro: 01/10 a 29/12

01/10 a 29/12 Novembro: 01/11 a 31/01/2025

01/11 a 31/01/2025 Dezembro: 02/12 a 28/02/2025

Dicas para usar o saque-aniversário de forma consciente

Antes de optar pelo saque ou antecipação, avalie a sua situação financeira. Use o recurso para quitar dívidas, iniciar projetos ou criar uma reserva de emergência. Evite utilizar os valores sem planejamento, pois a adesão ao saque-aniversário implica em mudanças no acesso ao saldo do FGTS.