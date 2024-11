Feirão Limpa Nome: número 0800 do Serasa ajuda a quitar dívidas até 29/11

Serasa oferece atendimento gratuito pelo número 0800 para renegociar dívidas até 29/11. Conheça as condições e quem pode participar.

Boa notícia para quem busca regularizar dívidas: o Serasa lançou o serviço “Alô, Serasa”, um canal de atendimento telefônico gratuito voltado para ajudar consumidores a renegociarem suas dívidas e limparem seus nomes.

A ação faz parte do Feirão Limpa Nome, uma iniciativa disponível até o dia 29 de novembro. O serviço é voltado para todos, em especial quem prefere o atendimento por telefone ou não tem acesso à internet, oferecendo descontos que chegam a 99%.

Ao ligar para o número, o consumidor é atendido por especialistas do Serasa que oferecem suporte completo no processo de negociação. Veja a seguir.

Número 0800 do Serasa ajuda consumidores a limpar o nome com descontos de até 99%. Saiba como funciona e quem pode usar o serviço. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Como funciona o serviço “Alô, Serasa”?

Ao ligar para o número 0800 591 5161, o consumidor é atendido por especialistas do Serasa que oferecem suporte completo no processo de negociação.

É possível verificar as dívidas ativas, consultar as condições disponíveis e fechar acordos que caibam no orçamento. Entre as vantagens do serviço estão:

Facilidade : ideal para quem não utiliza internet ou prefere um atendimento mais direto.

: ideal para quem não utiliza internet ou prefere um atendimento mais direto. Personalização : os atendentes esclarecem dúvidas e ajudam na escolha da melhor forma de pagamento.

: os atendentes esclarecem dúvidas e ajudam na escolha da melhor forma de pagamento. Rapidez: o processo de renegociação é prático e ágil, sendo resolvido diretamente pelo telefone.

Quais tipos de dívidas podem ser negociadas?

O Feirão Limpa Nome permite a renegociação de uma ampla gama de dívidas, como:

Cartões de crédito;

Financiamentos;

Empréstimos;

Contas de água, luz e telefone;

Débitos com bancos e financeiras.

O objetivo é atender a diferentes perfis de consumidores, proporcionando condições mais flexíveis para regularizar pendências.

Cuidados importantes ao utilizar o serviço

Utilize o número oficial : o atendimento ocorre exclusivamente pelo 0800 591 5161 . Desconfie de outros contatos ou solicitações de dados pessoais feitas por canais não oficiais.

: o atendimento ocorre exclusivamente pelo . Desconfie de outros contatos ou solicitações de dados pessoais feitas por canais não oficiais. Atenção ao prazo : o serviço está disponível somente até o dia 29 de novembro .

: o serviço está disponível somente até o dia . Evite golpes: mensagens suspeitas ou chamadas de números diferentes podem ser tentativas de fraude.

Por que negociar suas dívidas?

Estar com o nome negativado pode gerar vários obstáculos no dia a dia, dificultando desde o acesso a crédito até a aprovação em contratos de aluguel ou a busca por um emprego. Negociar e quitar as dívidas traz vantagens como:

Recuperação do poder de compra : com o nome limpo, é possível voltar a utilizar serviços de crédito e realizar compras parceladas.

: com o nome limpo, é possível voltar a utilizar serviços de crédito e realizar compras parceladas. Prevenção de cobranças e processos : a renegociação evita ações judiciais e outras complicações legais.

: a renegociação evita ações judiciais e outras complicações legais. Planejamento financeiro mais tranquilo: ao resolver as pendências, é possível focar em objetivos futuros com maior estabilidade.

Prazo para atendimento e condições

A iniciativa do Serasa é uma oportunidade de renegociação que se encerra no dia 29 de novembro. Após essa data, o canal 0800 deixará de funcionar para o Feirão Limpa Nome.

Por fim, é recomendado que os interessados aproveitem o período para consultar suas dívidas e negociar valores com descontos expressivos.