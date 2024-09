Chegou a temporada das flores e com ela seu horóscopo; o que a sabedoria ancestral nos revela? Vem ver

A primavera e suas flores de 2024 já começou, e sua chegada promete ser marcante; confira.

No Brasil, a estação das flores teve início em 22 de setembro, e muitos meteorologistas estão atentos às mudanças climáticas. Um dos destaques é a possível formação do fenômeno La Niña, que pode alterar o padrão usual das chuvas, impactando diretamente áreas como a agricultura, que enfrenta uma recuperação após meses de estiagem severa.

Além das mudanças climáticas, a primavera traz uma transformação não só no meio ambiente, mas também no comportamento das pessoas.

Cientificamente, os dias se tornam mais longos, o clima fica mais ameno e a umidade do ar aumenta, criando uma atmosfera de renovação e novos começos. Para aqueles que acreditam na astrologia, esse período também é influenciado pelo posicionamento dos astros, que pode trazer desafios e oportunidades.

A primavera e suas flores; sua simbologia nas tradições antigas

A estação das flores sempre teve um significado especial para diversas culturas ao redor do mundo. Nas tradições indígenas brasileiras, por exemplo, a primavera marca um período de renovação e reconexão com a natureza.

Vanessa Madeiros Meira, advogada e estudiosa da cultura indígena, explica que, nas práticas ancestrais, a primavera simboliza o renascimento após o inverno, que é associado à morte e ao adormecimento. Ela ressalta que essa estação representa o momento ideal para iniciar novos projetos e movimentar a vida após o período de introspecção do inverno.

O início da primavera convida à reconexão com o ambiente, incentivando práticas simples como escrever, acender velas e estar em contato com a natureza. Essas ações ajudam a aproveitar a energia renovadora da estação. As flores, o calor do sol e o retorno de certas espécies de animais sinalizam a retomada do ciclo natural da vida.

Os rituais indígenas na primavera

Diversas etnias indígenas realizam rituais na primavera, e o povo Guarani Mbya a chama de “Ara Pyau”, reconhecendo-a como uma fase espiritual significativa. Segundo Whera Tupã, professor da comunidade Itaty, este período é marcado pela abertura da “porta espiritual” do Grande Espírito. Essa abertura proporciona uma conexão mais intensa entre o mundo material e o espiritual, ressaltando a importância da estação nas tradições guaranis.

A primavera também é o período de preparo para o plantio. Para o povo Guarani, a terra deve ser preparada com muito cuidado, e as sementes são plantadas em cerimônias que envolvem cantos e orações, pedindo proteção para as plantas,flores e abundância na colheita.

O milho nativo, alimento sagrado para os Guarani, tem destaque nesse processo. Eles realizam um ritual de batismo das sementes, uma tradição que simboliza a renovação da vida.

A astrologia e os signos influenciados pela primavera

A primavera é vista por entusiastas da astrologia como um período de renovação e novas possibilidades. A astróloga Luzia Rocha destaca que a estação propicia oportunidades de desenvolvimento pessoal e cura. É um momento favorável para a criatividade, permitindo que as pessoas sintam um forte recomeço.

Os signos de Ar, como Libra, Gêmeos e Aquário, são os mais influenciados pela primavera. Libra desfruta de harmonia nas relações, enquanto Gêmeos encontra um ambiente propício para expandir seus horizontes e aprender. Aquário, por sua vez, vê a estação como uma chance de desenvolver suas visões inovadoras e humanitárias.

Os signos de Fogo, como Leão e Sagitário, também sentem a influência da primavera de maneira significativa. Leão, com sua energia vibrante, aproveita o período para brilhar e mostrar suas habilidades. Sagitário, sempre em busca de novas aventuras, vê a primavera como o momento ideal para explorar o mundo e expandir seus conhecimentos.

Dicas para cada signo aproveitar a primavera das flores

A primavera proporciona oportunidades para todos os signos do zodíaco, desde os extrovertidos até os introspectivos. Para Áries, é um período energético, propício para iniciar novos projetos, mas com atenção à impulsividade. Já Touro deve usar a estação para sair da zona de conforto e explorar novas possibilidades, priorizando sua saúde física e mental.

Gêmeos pode aproveitar a primavera para socializar e expandir seu círculo de contatos, mantendo o foco em concluir o que começa. Câncer é convidado a se abrir para o mundo, mas sem perder suas raízes, sendo esse um bom momento para resolver questões familiares e criar mais harmonia no lar.

Leão deve aproveitar a primavera para brilhar e colaborar em projetos criativos, enquanto Virgem pode organizar ideias e concretizar planos, equilibrando produtividade e relaxamento. Libra se beneficia de conexões significativas, mantendo o equilíbrio pessoal. Escorpião vive uma transformação emocional; Sagitário sente-se motivado a explorar novos horizontes. Capricórnio é lembrado da importância do descanso, Aquário pode implementar suas ideias inovadoras e Peixes encontra uma chance para expressar sua criatividade e espiritualidade.

A chegada da primavera em 2024 traz consigo uma série de transformações, tanto no clima quanto na vida das pessoas. Além das mudanças naturais, o período é marcado por práticas ancestrais e rituais de reconexão com a natureza e flores. Seja por meio da astrologia ou das tradições indígenas, a primavera é vista como um momento de renovação, crescimento e novas oportunidades. Para todos os signos, a estação oferece a chance de recomeçar e colher as flores em diferentes aspectos da vida.

