Caixa anuncia nova forma modalidade do saque FGTS ainda em 2024; veja agora

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) é um importante mecanismo de segurança financeira para os trabalhadores brasileiros, permitindo o acesso a recursos em momentos de necessidade.

Em 2024, a Caixa Econômica Federal (CEF) anunciou uma nova modalidade de saque que promete oferecer ainda mais flexibilidade para quem precisa utilizar o saldo acumulado. Esta novidade complementa as opções já existentes, como o tradicional saque por rescisão de contrato e o saque-aniversário, que tem ganhado popularidade nos últimos anos.

A nova modalidade de saque tem como objetivo ampliar as formas de uso do FGTS, possibilitando que os trabalhadores possam administrar melhor suas finanças pessoais. O saque-aniversário, por exemplo, foi introduzido como uma alternativa ao modelo tradicional, permitindo que o trabalhador retire uma parte de seu saldo anualmente, no mês de seu aniversário.

Agora, com essa nova forma de saque prevista para 2024, a expectativa é que ainda mais pessoas possam se beneficiar da flexibilização no uso dos recursos do fundo.

A nova modalidade de saque do FGTS, anunciada pela Caixa para 2024, oferece mais flexibilidade financeira, permitindo um planejamento estratégico do uso dos recursos.(Foto: Jeane de Oliveira /noticiasmanha.com.br).

Como funciona a nova modalidade do saque FGTS?

Embora os detalhes específicos ainda estejam sendo finalizados pela Caixa Econômica, espera-se que a nova modalidade permita uma maior liberdade para o trabalhador utilizar os valores acumulados no FGTS de acordo com suas necessidades financeiras. Assim como o saque-aniversário, o objetivo é oferecer mais alternativas além do resgate integral apenas em casos de demissão sem justa causa.

A ideia é que, a partir de 2024, os trabalhadores possam ter mais opções de saque programado, possibilitando o uso do FGTS para diferentes fins.

Isso pode incluir, por exemplo, o pagamento de dívidas ou a realização de investimentos. Atualmente, o saque-aniversário permite o resgate de uma parte do saldo anualmente, com base em um percentual que varia de acordo com o montante total da conta. Essa nova modalidade deve seguir a mesma lógica de flexibilização.

Vantagens do saque-aniversário e a nova modalidade

O saque-aniversário foi criado como uma forma de facilitar o acesso aos recursos do FGTS sem a necessidade de esperar por um evento de desligamento do trabalho.

A cada ano, no mês de aniversário, o trabalhador pode resgatar uma parte do valor, sendo essa porcentagem definida pela quantia existente na conta do fundo. No entanto, quem opta por esse modelo abre mão do saque integral em caso de demissão, mantendo o direito apenas à multa rescisória de 40% sobre os depósitos do empregador.

A nova modalidade de saque do FGTS, prevista para 2024, promete ampliar a flexibilidade no uso dos recursos. Especialistas destacam que isso pode melhorar a gestão financeira dos trabalhadores, permitindo um planejamento mais eficaz para pagar dívidas, equilibrar o orçamento ou realizar grandes compras.

Como aderir ao saque-aniversário e à nova modalidade

Para aqueles que desejam aderir ao saque-aniversário, o processo é simples. Basta acessar o aplicativo do FGTS ou comparecer a uma agência da Caixa e manifestar o interesse.

Uma vez inscrito, o trabalhador permanece vinculado à modalidade por 24 meses, período durante o qual poderá resgatar anualmente uma parte de seu saldo.

A nova modalidade, assim que oficializada, deverá seguir um processo semelhante, com adesão também via aplicativo ou em agências físicas. A expectativa é que, assim como o saque-aniversário, essa opção ofereça condições atraentes para quem busca ter maior controle sobre seu FGTS.

Calendário de saque para 2024

O calendário do saque-aniversário para 2024 já está disponível, e os trabalhadores podem conferir as datas conforme o mês de aniversário. Veja abaixo as datas de início e fim para a retirada dos valores:

Janeiro: de 02 de janeiro a 29 de março de 2024

Fevereiro: de 01 de fevereiro a 30 de abril de 2024

Março: de 01 de março a 31 de maio de 2024

Abril: de 01 de abril a 28 de junho de 2024

Maio: de 01 de maio a 31 de julho de 2024

Junho: de 03 de junho a 30 de agosto de 2024

Julho: de 01 de julho a 30 de setembro de 2024

Agosto: de 01 de agosto a 31 de outubro de 2024

Setembro: de 02 de setembro a 29 de novembro de 2024

Outubro: de 01 de outubro a 31 de dezembro de 2024

Novembro: de 01 de novembro de 2024 a 31 de janeiro de 2025

Dezembro: de 02 de dezembro de 2024 a 28 de fevereiro de 2025

Considerações sobre a nova modalidade do saque FGTS

A introdução de mais uma modalidade de saque do FGTS reforça o compromisso da Caixa Econômica Federal em oferecer alternativas mais adaptáveis às necessidades dos trabalhadores.

Com essa nova forma de acesso aos recursos do fundo prevista para 2024, os beneficiários terão ainda mais liberdade para utilizar os valores acumulados de maneira estratégica.

Ao adotar práticas de saque mais flexíveis, como o saque-aniversário e essa nova modalidade, os trabalhadores podem garantir maior controle financeiro e segurança no planejamento de seus gastos futuros. O importante é estar sempre atento às regras e prazos estabelecidos para evitar perder a oportunidade de sacar os valores disponíveis.

