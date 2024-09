Urgente: clientes com chip devem agir rápido ou ficarão sem comunicação; vem entender

A era dos chips físicos está com os dias contados. As principais operadoras de telefonia móvel do Brasil, como Claro, TIM e Vivo, anunciaram que estão em plena transição para uma nova tecnologia de comunicação: o eSIM.

Essa mudança promete ser um marco na forma como os usuários acessam redes móveis e se conectam ao mundo digital. Para quem ainda utiliza os chips tradicionais, é crucial se informar sobre essa novidade para não correr o risco de perder o sinal e ficar sem comunicação.

O chip, como conhecemos hoje, será gradualmente substituído pelo eSIM, um chip virtual embutido diretamente no aparelho. Essa tecnologia, além de eliminar a necessidade de um cartão físico, traz vantagens que prometem revolucionar o mercado de telecomunicações.

No entanto, para que os usuários possam usufruir dessa novidade, será necessário possuir um aparelho compatível com o eSIM e realizar a ativação diretamente com as operadoras. Embora a mudança ainda não seja obrigatória, a adoção desse novo sistema já está em plena expansão.

A transição para o eSIM está chegando, e clientes com chip físico precisam se adaptar rapidamente para garantir sua comunicação sem interrupções.(Foto: Jeane de Oliveira /noticiasmanha.com.br).

O que é o eSIM e por que substituir o chip físico?

O eSIM (Embedded SIM) é um chip virtual que vem integrado aos dispositivos móveis, como smartphones, tablets, smartwatches e até eletrodomésticos inteligentes, como geladeiras. Diferente do chip tradicional, o eSIM não pode ser removido nem transferido de um dispositivo para outro.

Porém, uma das principais vantagens dessa tecnologia é que ela permite o uso de múltiplas linhas telefônicas em um único aparelho. Além disso, é possível trocar de operadora ou ativar um número internacional de maneira rápida e fácil, diretamente no celular, sem precisar ir a uma loja física.

Esse avanço tecnológico promete trazer diversas facilidades para os usuários, uma vez que o eSIM se adapta às novas demandas de conectividade. Com o crescente número de dispositivos conectados à internet, como tablets, smartwatches e até eletrodomésticos inteligentes, o eSIM facilita o processo de integração entre esses aparelhos e a rede móvel, proporcionando mais praticidade e flexibilidade ao usuário.

Vantagens do eSIM: mais velocidade, segurança e praticidade

A adoção do eSIM pelas operadoras brasileiras vem acompanhada de várias vantagens significativas. Segundo informações divulgadas pela Vivo, algumas das principais melhorias incluem:

Velocidade: o eSIM facilita o acesso a redes 4G e 5G, que proporcionam maior velocidade de navegação. Isso significa que os usuários poderão usufruir de conexões rápidas, ideais para streaming, downloads e jogos online, sem a limitação de chips físicos. Segurança: como o eSIM é integrado ao aparelho, ele não pode ser retirado. Isso aumenta a segurança em casos de perda ou roubo, já que dificulta o uso indevido do dispositivo por terceiros. Além disso, essa tecnologia facilita a localização do aparelho, o que pode ajudar na recuperação em situações de furto. Flexibilidade: uma das principais vantagens do eSIM é a possibilidade de utilizar mais de uma linha telefônica no mesmo dispositivo. Isso é especialmente útil para quem viaja com frequência e precisa de uma linha internacional, sem a necessidade de substituir fisicamente o chip. É possível ter várias linhas ativas em um único aparelho. Praticidade: o eSIM elimina o risco de desgaste, quebra ou perda do chip físico, já que não há necessidade de removê-lo ou trocá-lo. A ativação de novos números ou planos também é mais simples e pode ser feita de maneira remota, pelo site ou aplicativo da operadora, sem burocracias.

Como ativar o eSIM: um processo simples e rápido

Para aqueles que desejam migrar para a nova tecnologia, a ativação do eSIM é um processo rápido e acessível. As operadoras Claro, TIM e Vivo já disponibilizam a opção de ativação do eSIM em seus sites e aplicativos oficiais.

O primeiro passo é verificar se o aparelho utilizado é compatível com a tecnologia. A maioria dos smartphones mais modernos já vem preparada para o eSIM, mas é importante confirmar essa informação antes de iniciar o processo.

Após verificar a compatibilidade do aparelho, basta acessar o site da operadora e ativar o eSIM, um processo rápido que leva poucos minutos. Com o eSIM ativo, o usuário desfruta das vantagens da nova tecnologia sem se preocupar com a troca de chips ou perda de sinal.

Confira também:

O futuro da comunicação: a era do eSIM já começou

Embora a transição do chip físico para o eSIM ainda esteja em fase inicial no Brasil, é apenas uma questão de tempo para que essa tecnologia se torne padrão. As operadoras estão empenhadas em expandir a cobertura e a oferta de aparelhos compatíveis, tornando o eSIM acessível para uma parcela cada vez maior da população.

Mesmo que a mudança ainda não seja obrigatória, é aconselhável que os usuários fiquem atentos às novidades e considerem migrar para o eSIM, especialmente se pretendem adquirir novos dispositivos no futuro.

Além disso, a implementação do eSIM é um reflexo da constante evolução tecnológica, que busca oferecer soluções mais práticas, seguras e eficientes para o consumidor. A era dos chips físicos pode estar chegando ao fim, mas o futuro das telecomunicações parece mais promissor do que nunca.

Assista: