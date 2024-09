Passar o mês com R$ 8.523,71 + bônus de segunda a sexta agora é possível; veja como

Uma empresa está oferecendo salário de R$ 8.523,71 mais bônus para trabalho de segunda a sexta. Veja como participar do processo seletivo e garantir a vaga.

Já imaginou trabalhar de segunda a sexta com um salário de R$ 8.523,71 mais bônus atrativos? Uma importante empresa está oferecendo essa oportunidade, e as contratações estão previstas para acontecer ainda neste ano.

Se você está em busca de uma oportunidade que combine um bom salário e benefícios, essa pode ser a chance que estava esperando. Confira a seguir e aproveite!

Vagas de emprego com salário de R$ 8.523,71

A vaga disponível é para o cargo de vice-diretor do ensino médio na Escola Sesi Sapucaia do Sul, localizada no Rio Grande do Sul.

O candidato deve ter nível superior completo, mas a área específica de formação não foi divulgada. Pós-graduação em Tecnologia Educacional é um diferencial desejado pela instituição.

Entre as responsabilidades desse cargo estão acompanhar o desempenho dos professores, fazer o planejamento educacional e elaborar relatórios.

A jornada de trabalho será de 44 horas semanais, com expediente de segunda a sexta, das 7h às 11h e das 12h12 às 17h.

Benefícios

Além do excelente salário de R$ 8.523,71, os profissionais contratados terão direito a diversos benefícios, divididos em diferentes áreas. Veja abaixo uma lista com os principais benefícios:

Para a sua Saúde:

Assistência Médica : Plano de saúde com a Unimed.

: Plano de saúde com a Unimed. Assistência Odontológica : Oferecida pelo SESI/RS, com pagamento somente quando utilizado.

: Oferecida pelo SESI/RS, com pagamento somente quando utilizado. Telemedicina : Atendimento médico, psicológico e nutricional 24h por dia, 7 dias por semana, também pelo SESI/RS.

: Atendimento médico, psicológico e nutricional 24h por dia, 7 dias por semana, também pelo SESI/RS. Seguro de vida em grupo, sem descontos para o colaborador.

Para o seu deslocamento:

Estacionamento : Dependendo da disponibilidade de vagas na unidade.

: Dependendo da disponibilidade de vagas na unidade. Vale-Transporte , conforme a necessidade do colaborador.

, conforme a necessidade do colaborador. Em caso de viagens, a empresa pode fornecer veículo ou reembolso dos deslocamentos.

Para a sua alimentação:

Vale-Alimentação : R$ 880,00 mensais.

: R$ 880,00 mensais. Vale-Refeição: R$ 40,00 por dia trabalhado.

Para o seu bolso:

Previdência privada , com um plano exclusivo para os colaboradores.

, com um plano exclusivo para os colaboradores. Auxílio-creche de R$ 350,00 para filhos até 60 meses, com reajuste anual.

de R$ 350,00 para filhos até 60 meses, com reajuste anual. CRESUL , cooperativa de economia e crédito mútuo.

, cooperativa de economia e crédito mútuo. FUSERGS , fundação de apoio aos empregados.

, fundação de apoio aos empregados. PDP : Subsídio financeiro para empregados com pelo menos seis meses de empresa, oferecendo apoio desde o ensino fundamental até doutorado.

: Subsídio financeiro para empregados com pelo menos seis meses de empresa, oferecendo apoio desde o ensino fundamental até doutorado. PAE: Programa de assistência profissional e confidencial para empregados e seus dependentes, abrangendo questões emocionais, sociais, legais e financeiras.

Etapas da seleção

Os candidatos interessados passarão por um processo seletivo com quatro etapas principais:

Análise do currículo : Avaliação inicial dos requisitos.

: Avaliação inicial dos requisitos. Prova objetiva : A prova incluirá conteúdos de português, matemática e raciocínio lógico. Veja alguns dos tópicos que serão cobrados: Português : Compreensão e interpretação de textos, significado de palavras e expressões. Matemática : Conjuntos numéricos, equações, matemática financeira (juros simples e compostos), porcentagem, geometria e teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico : Lógico matemático, quantitativo, numérico, analítico e crítico.

: A prova incluirá conteúdos de português, matemática e raciocínio lógico. Veja alguns dos tópicos que serão cobrados: Entrevistas : Realizadas com os gestores da empresa.

: Realizadas com os gestores da empresa. Avaliação psicológica: Para garantir o perfil adequado ao cargo.

Inscrições

As inscrições para essa oportunidade podem ser feitas até a próxima quinta-feira, 19/09, de forma gratuita. Basta acessar a página de carreiras da empresa e preencher o formulário.

Lembre-se de que o trabalho é presencial, então os candidatos que residem em outras cidades devem estar dispostos a se mudar, caso necessário.

