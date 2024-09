WhatsApp testa função para marcar e se aproximas dos amigos pelos status; descubra

O WhatsApp, um dos aplicativos de mensagens mais populares do mundo, está trazendo mais uma novidade para seus usuários.

Agora, quem usa a versão beta no Android pode testar uma nova função: a possibilidade de marcar amigos nos Status. Essa atualização promete deixar as interações ainda mais personalizadas e interativas, oferecendo uma forma diferente de engajar seus contatos.

Nova função de marcação nos status

Com a nova versão beta 2.24.20.3 do WhatsApp para Android, usuários já podem começar a explorar essa função. Ao postar uma foto ou vídeo nos Status, um novo campo de “@” será exibido no canto da legenda. Basta tocar nesse ícone para mencionar amigos diretamente na sua postagem.

Essa funcionalidade estava em fase de testes internos há algum tempo, mas agora está sendo liberada gradualmente para os usuários beta, sinalizando que o recurso está próximo de seu lançamento oficial.

Notificação privada para o amigo marcado

Ao marcar um amigo no Status, o contato mencionado recebe uma notificação privada informando sobre a marcação. Essa notificação é enviada diretamente no chat da pessoa, garantindo que apenas o usuário mencionado saiba da interação.

Ou seja, outros espectadores do Status não conseguem ver quem foi marcado. Essa abordagem mantém a privacidade da menção, garantindo uma experiência mais discreta e personalizada para o contato mencionado.

Confidencialidade e compartilhamento no WhatsApp

Uma característica interessante dessa nova função é que o contato marcado no Status tem a opção de compartilhar essa publicação com seus próprios contatos.

No entanto, a identidade de quem postou o Status original permanece confidencial. Isso significa que a pessoa marcada pode propagar a postagem, mas sem revelar a origem do conteúdo, o que adiciona uma camada extra de privacidade para o usuário original.

Atualmente, essa funcionalidade está restrita à versão beta do WhatsApp para Android. Contudo, as novidades no canal beta costumam ser o último passo antes da liberação oficial para todos os usuários.

Embora ainda não haja uma data definida para que essa função chegue à versão estável do WhatsApp, a expectativa é que não demore muito para que o recurso seja amplamente disponibilizado.

Função de mencionar amigos no WhatsApp

Com a chegada dessa atualização, o WhatsApp segue a tendência de outras plataformas, como Instagram e Facebook, que já permitem a marcação de amigos em posts e histórias. Essa adição é mais um passo para manter o aplicativo competitivo e atrativo, principalmente em um cenário onde a personalização e a interação direta são valorizadas pelos usuários.

Ao permitir que os usuários marquem amigos nos Status, o WhatsApp se alinha a essa demanda, oferecendo mais opções para tornar as publicações mais envolventes.

Como participar do programa beta do WhatsApp

Para aqueles que ainda não fazem parte do programa beta e querem testar essa e outras funcionalidades antes do lançamento oficial, é possível se inscrever diretamente na Play Store.

No entanto, vale lembrar que o número de vagas para testadores beta é limitado e nem sempre está aberto para novos participantes. Se você já faz parte do canal beta, certifique-se de atualizar o WhatsApp para a versão mais recente para aproveitar as novidades.

A inclusão de novas funcionalidades no WhatsApp beta mostra que o aplicativo está sempre evoluindo para melhorar a experiência dos usuários. Além da possibilidade de marcar amigos nos Status, o WhatsApp tem testado diversas outras melhorias nos últimos meses.

Entre elas, estão ajustes na interface, novas ferramentas de privacidade e funcionalidades que permitem uma comunicação mais rápida e eficiente.

Outras melhorias no WhatsApp

Além da nova função de marcação, o WhatsApp tem se concentrado em trazer mais segurança e privacidade para seus usuários. Recentemente, a plataforma implementou melhorias no controle de quem pode ver suas informações de perfil, além de ajustes na funcionalidade de mensagens temporárias.

Tudo isso faz parte de uma estratégia maior do WhatsApp para continuar sendo uma das plataformas de comunicação mais seguras e populares globalmente.

Com a adição de recursos como a marcação nos Status, o WhatsApp se aproxima ainda mais de plataformas de redes sociais tradicionais. A empresa, que faz parte do ecossistema Meta, tem buscado maneiras de integrar funcionalidades que aumentem o engajamento dos usuários sem perder sua essência de simplicidade e privacidade.

A expectativa é que, em breve, os usuários do aplicativo estável possam aproveitar essa e outras novidades, tornando as interações ainda mais dinâmicas.

Agora que o WhatsApp está testando essa nova função de marcação nos Status, os usuários podem esperar uma experiência mais rica e personalizada na forma como compartilham momentos com seus contatos. Se você já faz parte do programa beta, vale a pena experimentar essa novidade e se preparar para as novas formas de interação que estão por vir.