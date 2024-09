Saque extrade R$200! Confira o calendário atualizado do Pé-de-meia para os titulares do Cadúnico

O programa Pé-de-Meia está a expandir-se para mais estudantes em todo o Brasil a partir de setembro, trazendo benefícios financeiros que visam incentivar a frequência escolar e o desempenho educacional.

O programa, além do já conhecido Incentivo-Frequência, também oferece outros dois incentivos que acabam de ter as suas datas de depósito anunciadas.

Estes pagamentos, que podem chegar a R$ 200 por estudante, são destinados a diferentes grupos, com a recente inclusão de estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Vamos detalhar quem tem direito ao benefício, as datas de pagamento e os critérios para se qualificar.

Expansão do Programa Pé-de-Meia

Pela primeira vez, o governo vai depositar o Pé-de-Meia para todos os grupos elegíveis, ampliando o programa que inicialmente contemplava apenas 2,5 milhões de estudantes. Com a inclusão de novos grupos, como os estudantes da EJA, mais pessoas poderão usufruir desse benefício.

A ampliação do programa é uma resposta à crescente necessidade de apoio financeiro para estudantes de baixa renda, especialmente aqueles que enfrentam dificuldades para se manter na escola.

Especialistas explicam, que o cálculo do Incentivo-Frequência é feito com base na presença escolar do aluno no mês anterior. Para ter direito ao benefício, é necessário que o estudante tenha frequentado pelo menos 80% das aulas no período anterior ao pagamento. Isso assegura que o programa esteja diretamente ligado à permanência dos alunos na escola, promovendo o combate à evasão escolar.

Quem vai receber o Pé-de-Meia em setembro?

Os pagamentos do Pé-de-Meia no mês de setembro serão realizados tanto para os estudantes já cadastrados no programa quanto para os novos grupos incluídos. Além dos primeiros 2,5 milhões de beneficiários, dois novos grupos passarão a receber o auxílio:

Estudantes da EJA inscritos no Cadastro Único (CadÚnico), que receberão a 1ª parcela;

Outros estudantes inscritos no CadÚnico, que receberão a 2ª parcela.

Para receber o benefício, a renda familiar por pessoa deve ser de até meio salário mínimo, garantindo apoio aos estudantes mais vulneráveis. Estudantes menores de idade só podem movimentar o valor com autorização dos responsáveis, através da aplicação Caixa Tem, que facilita o acesso e assegura a supervisão dos responsáveis.

Datas de pagamento do Pé-de-Meia em setembro

Os pagamentos do Pé-de-Meia para o mês de setembro seguirão um cronograma organizado por datas de nascimento, facilitando a distribuição dos valores de forma escalonada. Abaixo, confira as datas para receber o depósito:

30 de setembro: Nascidos em janeiro e fevereiro.

Nascidos em janeiro e fevereiro. 1º de outubro: Nascidos em março e abril.

Nascidos em março e abril. 02 de outubro: Nascidos em maio e junho.

Nascidos em maio e junho. 03 de outubro: Nascidos em julho e agosto.

Nascidos em julho e agosto. 04 de outubro: Nascidos em setembro e outubro.

Nascidos em setembro e outubro. 07 de outubro: Nascidos em novembro e dezembro.

Esse cronograma garante que os pagamentos sejam realizados de forma organizada e sem sobrecarga no sistema, permitindo que os beneficiários tenham acesso aos recursos em datas específicas, de acordo com o mês de nascimento.

Outros incentivos: Enem e conclusão

Além do Incentivo-Frequência, o programa Pé-de-Meia também oferece o Incentivo-Enem e o Incentivo-Conclusão, destinados a estudantes que se preparam para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e àqueles que estão concluindo os seus estudos.

Esses incentivos têm como objetivo premiar o esforço e a dedicação dos alunos, incentivando-os a concluir o ensino básico e ingressar no ensino superior.

As datas de depósito para o Incentivo-Enem e o Incentivo-Conclusão já foram definidas e ocorrerão entre os dias 20 e 27 de fevereiro de 2025. Esses pagamentos serão feitos após a realização do Enem, garantindo que os estudantes que se dedicaram ao exame possam ser recompensados pelo seu desempenho.

Importância do programa Pé-de-Meia

O programa Pé-de-Meia garante que estudantes brasileiros em situação de vulnerabilidade possam continuar seus estudos sem enfrentar dificuldades financeiras. Ao vincular o benefício à frequência escolar e ao desempenho acadêmico, o programa incentiva os jovens a permanecerem nas escolas e se dedicarem aos estudos.

A expansão para incluir estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) reforça o compromisso com a educação inclusiva. Isso permite que mais adultos que retornam à escola tenham acesso ao suporte necessário para concluir sua formação.

Com o valor de R$ 200 por estudante, o Pé-de-Meia ajuda as famílias a cobrir despesas educacionais e incentiva a frequência regular nas aulas. Esse apoio pode diminuir a evasão escolar e promover o desenvolvimento social.

