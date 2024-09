Netflix: 7 filmes de sucesso que sairão da plataforma logo logo

A Netflix está sempre atualizando seu catálogo, trazendo novidades e removendo produções antigas. Esse processo é uma constante para o serviço de streaming, que precisa renovar seu conteúdo e, com isso, alguns filmes de sucesso acabam deixando a plataforma.

Para quem é fã de grandes clássicos ou quer rever suas produções favoritas, é bom ficar atento. Em setembro e outubro de 2024, algumas obras de destaque estarão disponíveis pela última vez.

7 obras importantes e populares que logo deixarão o catálogo da Netflix. É importante correr para assistir antes que seja tarde demais – foto: noticiadamanha.com.br.

Confira os filmes de sucesso que deixarão a Netflix em breve:

1. Orgulho e Preconceito – Disponível até 30 de setembro

O clássico romance “Orgulho e Preconceito” vai se despedir da Netflix no fim de setembro. Baseado no icônico livro de Jane Austen, o filme narra a história de Elizabeth Bennet, uma jovem determinada e independente que vive em uma sociedade onde o casamento é quase uma obrigação.

Sua mãe, obcecada com a ideia de casar suas filhas com homens ricos, cria várias situações desconfortáveis, enquanto Elizabeth tenta traçar seu próprio caminho. O filme explora a complexa relação entre Elizabeth e o Sr. Darcy, marcada por atritos e mal-entendidos, mas também por um amor inesperado.

Essa é uma obra que já conquistou muitas gerações e continua sendo referência quando o assunto é romance e crítica social. Se você ainda não assistiu, esta é a última chance!

2. O Preço do Amanhã – Disponível até 14 de setembro na Netflix

Em “O Preço do Amanhã”, o tempo literalmente se tornou dinheiro. No futuro, as pessoas vivem com um relógio no pulso que marca quanto tempo de vida ainda têm.

Os ricos compram mais tempo e podem viver por séculos, enquanto os pobres lutam contra o tempo, muitas vezes morrendo jovens. A trama acompanha Will Salas, um homem que, ao ser acusado injustamente de assassinato, precisa correr contra o tempo, literalmente, para provar sua inocência e, ao mesmo tempo, salvar sua vida.

Esse thriller distópico provoca reflexões profundas sobre desigualdade social e o valor do tempo. Prepare-se para uma trama cheia de reviravoltas e ação.

3. Pequena Grande Vida – Disponível até 14 de setembro

“Pequena Grande Vida” é uma comédia dramática com uma premissa intrigante. A trama gira em torno de uma tecnologia que permite que as pessoas sejam “encolhidas” a poucos centímetros de altura, como forma de economizar recursos e viver em uma mini-sociedade onde tudo é mais barato.

Acompanhamos Paul Safranek, que convence sua esposa a embarcar nessa aventura de vida em miniatura, apenas para descobrir que nem tudo é tão simples quanto parece.

Esse filme oferece uma visão criativa sobre questões ambientais e sociais, utilizando humor e drama para discutir o impacto do consumo excessivo.

Você precisa saber disso:

4. Sorria – Disponível até 15 de setembro na Netflix

O suspense psicológico “Sorria” é outro que está de saída. A história acompanha Rose, uma psiquiatra que vê um paciente cometer suicídio na sua frente e, a partir desse momento, começa a ser assombrada por uma entidade maligna.

A partir daí, sua vida vira um pesadelo, e ela presencia eventos aterrorizantes, enquanto tenta desvendar o mistério por trás dessa presença sombria.

Se você gosta de terror e suspense psicológico, essa produção vai te prender do início ao fim. É um filme que combina tensão, medo e reviravoltas assustadoras.

5. O Paciente Inglês – Disponível até 30 de setembro

“O Paciente Inglês”, vencedor de nove Oscars, é uma história épica que se passa no final da Segunda Guerra Mundial. Um homem gravemente queimado, conhecido apenas como “paciente inglês”, é cuidado por uma enfermeira canadense em um hospital improvisado na Itália.

Ao longo do filme, sua trágica história de amor é revelada, explorando temas de culpa, traição e redenção.

Este é um filme imperdível para os fãs de dramas históricos. Sua fotografia belíssima e atuação de alto nível o tornaram um clássico absoluto.

6. Noite Passada em Soho – Disponível até 2 de outubro

Em “Noite Passada em Soho”, a jovem Eloise, uma estudante de moda, misteriosamente consegue viajar no tempo para a Londres dos anos 1960, onde encontra Sandy, uma cantora talentosa e cheia de glamour.

O que começa como uma aventura emocionante logo se transforma em um pesadelo quando Eloise percebe que há muito mais escuridão por trás da fachada brilhante daquela época.

Com um visual impressionante e uma trama envolvente, este thriller psicológico vai te deixar na ponta da cadeira até o último minuto.

7. Finalmente 18 – Disponível até 3 de outubro na Netflix

Para finalizar a lista, a comédia “Finalmente 18” também está se despedindo da plataforma. O filme conta a história de um grupo de amigos que leva Jeff Chang, um jovem estudioso, para comemorar seu aniversário de 21 anos com uma festa que rapidamente foge do controle.

O que deveria ser uma noite tranquila antes de uma importante entrevista para a faculdade de medicina se transforma em uma jornada de caos e diversão.

Se você busca um filme leve e engraçado para relaxar, esta comédia é uma ótima pedida.

Esses sete filmes estão com os dias contados na Netflix, então, se algum deles está na sua lista, não perca tempo. Aproveite as últimas oportunidades para assistir a esses sucessos antes que saiam da plataforma.