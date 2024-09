Essa não! Conta de luz mais cara em setembro; garanta seu desconto mesmo com esse aumento

A seca mais severa dos últimos tempos está afetando diretamente o custo da conta de luz dos brasileiros.

A escassez de chuvas reduziu de forma crítica os níveis de água nos reservatórios das hidrelétricas, que são responsáveis por uma grande parte da geração de energia no Brasil.

Com o país fortemente dependente dessas usinas, a crise energética se agrava, exigindo a ativação de usinas termelétricas, que são mais caras e menos eficientes, o que impacta diretamente o valor da conta de luz.

Cerca de 51,6% da energia no Brasil vem das hidrelétricas, mas a baixa nos reservatórios forçou o uso de termelétricas, elevando os custos de produção e afetando a sustentabilidade.

Aumento nas contas de luz e bandeira tarifária vermelha

Para equilibrar os custos da produção de energia, o governo ativou a bandeira tarifária vermelha no patamar 1, uma medida que afeta diretamente o valor da conta de luz. Essa tarifa foi criada como uma forma de repassar os custos adicionais da geração de energia aos consumidores.

A bandeira vermelha indica que as condições para geração de energia estão desfavoráveis e, como resultado, o custo da eletricidade sobe.

Com a implementação da bandeira tarifária vermelha patamar 1, o valor adicional de R$ 4,46 é cobrado para cada 100 kWh consumidos, elevando o custo da eletricidade para os brasileiros. Esse aumento impacta diretamente o orçamento das famílias, que já enfrentam outros reajustes no custo de vida. Diante dessa realidade, muitos consumidores buscam alternativas para reduzir os gastos com energia elétrica.

Como conseguir desconto na conta de luz com a Tarifa Social

Embora o cenário seja desafiador, há uma forma de reduzir o impacto desse aumento na conta de luz por meio da Tarifa Social de Energia Elétrica, um programa do Governo Federal que oferece descontos na fatura para famílias de baixa renda.

Instituído pela Lei nº 10.438, o programa existe há mais de duas décadas e tem como objetivo proporcionar condições mais acessíveis de pagamento de energia elétrica para aqueles que mais precisam.

A Tarifa Social oferece descontos progressivos na conta de luz, dependendo do consumo mensal de energia. Os valores dos descontos são cumulativos e aplicados com base no consumo residencial de eletricidade. Confira os principais percentuais de desconto concedidos pelo programa:

65% de desconto para consumo mensal entre 0 e 30 kWh;

40% de desconto para consumo mensal entre 31 e 100 kWh;

10% de desconto para consumo mensal entre 101 e 220 kWh.

Acima de 221 kWh, o desconto não é mais aplicado, incentivando o uso consciente da energia elétrica. Essa iniciativa busca não apenas reduzir os custos para as famílias de baixa renda, mas também promover um consumo mais racional de eletricidade, uma vez que o Brasil enfrenta sérios desafios energéticos.

Quem tem direito ao benefício da Tarifa Social?

O programa da Tarifa Social é destinado a famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), com renda mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo. Além disso, também têm direito ao benefício os idosos com 65 anos ou mais e as pessoas com deficiência que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

É importante ressaltar que, para garantir o desconto, o titular da conta de energia elétrica deve estar inscrito no CadÚnico ou ser beneficiário do BPC, e a residência precisa ser utilizada exclusivamente para fins residenciais. A inscrição no programa é feita junto à distribuidora de energia, que solicitará os documentos comprobatórios, como o Número de Identificação Social (NIS) ou a documentação do BPC.

Importância do uso consciente de energia

Diante do aumento da conta de luz e da crise hídrica, é fundamental que os consumidores adotem práticas mais sustentáveis no dia a dia para economizar energia.

Medidas simples como evitar o uso prolongado de aparelhos eletrônicos, desligar luzes desnecessárias e optar por eletrodomésticos eficientes podem fazer uma grande diferença no consumo de eletricidade.

Além disso, é essencial que as famílias beneficiadas pela Tarifa Social se mantenham informadas sobre os seus direitos e atualizem regularmente os seus cadastros no CadÚnico, garantindo que continuem a receber os descontos. O uso consciente da energia, aliado ao benefício da Tarifa Social, pode ser uma solução eficaz para enfrentar o impacto da crise energética no Brasil.

