Saques do FGTS em setembro; confira os valores e como retirar seu dinheiro agora

Saques do FGTS em setembro: veja valores e como garantir seu dinheiro agora

O Governo Federal divulgou o calendário para os saques do FGTS em setembro. A modalidade saque-aniversário permite aos trabalhadores retirar parte do saldo, baseado no mês de nascimento. Essa opção oferece uma oportunidade anual de acesso a esses valores.

Entretanto, ao optar pelo saque-aniversário, o trabalhador perde o direito de sacar o saldo total do FGTS em casos de demissão sem justa causa. Nessa situação, ele terá acesso apenas à multa rescisória de 40%.

Para os nascidos em setembro, os saques já estão liberados até 30 de novembro. Aqueles que desejam mudar para o saque-aniversário têm até 30 de setembro para efetuar a transição.

Como solicitar o saque do FGTS em setembro

A solicitação do saque pode ser feita de forma totalmente digital, sem a necessidade de comparecer a uma agência da Caixa Econômica Federal. Veja o passo a passo:

Baixe o aplicativo do FGTS no seu smartphone; Faça login utilizando a sua conta da Caixa; Selecione a opção “Saque-Aniversário” e siga as instruções; O trabalhador permanecerá vinculado a essa modalidade por 24 meses, com a possibilidade de renovar ou cancelar após esse período.

Como calcular os saques do FGTS em setembro

A quantia liberada para saque é baseada no saldo total do FGTS do trabalhador. A retirada é feita com base em faixas de saldo, aplicando-se uma alíquota que determina o valor a ser liberado. Quanto maior o saldo acumulado no FGTS, menor será o percentual de retirada. Confira a tabela com os valores:

Até R$ 500: alíquota de 50%, sem parcela adicional (saque de até R$ 250);

De R$ 500,01 a R$ 1 mil: alíquota de 40% + parcela adicional de R$ 50 (total de até R$ 450);

De R$ 1.000,01 a R$ 5 mil: alíquota de 30% + R$ 150 (até R$ 1.650);

De R$ 5.000,01 a R$ 10 mil: alíquota de 20% + R$ 650 (até R$ 2.650);

De R$ 10.000,01 a R$ 15 mil: alíquota de 15% + R$ 1.150 (até R$ 3.400);

De R$ 15.000,01 a R$ 20 mil: alíquota de 10% + R$ 1.900 (até R$ 3.900);

Acima de R$ 20.000,01: alíquota de 5% + R$ 2.900.

Vantagens e desvantagens do saque-aniversário

O saque-aniversário oferece uma alternativa para aqueles que buscam uma flexibilidade financeira adicional. Contudo, é importante lembrar que essa opção tem implicações significativas, especialmente em relação ao acesso ao saldo total do FGTS em caso de demissão.

Além disso, caso o trabalhador opte por voltar à modalidade de saque-rescisão, deve aguardar um período de carência de dois anos.

Por outro lado, essa modalidade é vantajosa para aqueles que desejam complementar sua renda anualmente, utilizando o dinheiro para pagar dívidas, investir ou até mesmo realizar projetos pessoais. Com o aumento do custo de vida, essa opção pode proporcionar um alívio financeiro importante.

Calendário do saque-aniversário do FGTS 2024

Para quem deseja planejar o saque ao longo do próximo ano, o calendário para 2024 já está disponível. Confira as datas:

Janeiro: de 02 de janeiro a 29 de março de 2024;

Fevereiro: de 01 de fevereiro a 30 de abril de 2024;

Março: de 01 de março a 31 de maio de 2024;

Abril: de 01 de abril a 28 de junho de 2024;

Maio: de 01 de maio a 31 de julho de 2024;

Junho: de 03 de junho a 30 de agosto de 2024;

Julho: de 01 de julho a 30 de setembro de 2024;

Agosto: de 01 de agosto a 31 de outubro de 2024;

Setembro: de 02 de setembro a 29 de novembro de 2024;

Outubro: de 01 de outubro a 31 de dezembro de 2024;

Novembro: de 01 de novembro a 31 de janeiro de 2025;

Dezembro: de 02 de dezembro a 28 de fevereiro de 2025.

Faça a escolha de forma consciente

Os saques do FGTS em setembro apresentam uma oportunidade interessante para os trabalhadores que desejam aproveitar os recursos disponíveis no fundo.

No entanto, é essencial que essa escolha seja feita de forma consciente, considerando tanto os benefícios de curto prazo quanto as possíveis desvantagens, como a limitação no acesso ao saldo total em caso de demissão.

Com a possibilidade de solicitar o saque de forma totalmente digital e com valores previamente calculados com base no saldo, os trabalhadores têm maior controle sobre suas finanças. Porém, é fundamental analisar a situação com cautela e avaliar se o saque-aniversário realmente atende às necessidades financeiras imediatas e futuras.

