Milhares de doramas de graça? Nova plataforma já no Brasil

Os amantes de doramas no Brasil têm um novo motivo para celebrar. A plataforma de streaming iQiyi, especializada em conteúdo asiático, acaba de lançar sua versão brasileira.

Com um catálogo vasto e exclusivo, a chegada do iQiyi promete transformar a experiência de assistir séries e filmes asiáticos no país.

O iQiyi é um serviço de streaming que se destaca por sua oferta de produções de países como China, Japão, Coreia do Sul e Tailândia.

A plataforma traz para o Brasil mais de 8 mil títulos, incluindo uma variedade de séries e filmes que atendem a diferentes gostos e preferências. Entre os destaques estão produções originais e exclusivas como “Romantic Boyfriend”, “Sunset x Vibes” e “Go East”, que já estão disponíveis para os usuários brasileiros.

Planos e Preços: O Que Esperar?

A iQiyi adota um modelo de assinatura que pode ser familiar para quem já usa outros serviços de streaming focados em conteúdo asiático, como o Crunchyroll.

O serviço oferece uma opção gratuita, permitindo que os usuários assistam entre 5 e 10 episódios iniciais sem custo, porém com anúncios. Para quem deseja uma experiência sem interrupções e com acesso total ao catálogo, é necessário optar por um dos planos pagos.

Os planos disponíveis são:

Plano Standard : Custa R$ 29,90 por mês ou R$ 299,90 por ano. Este plano oferece suporte para duas telas simultâneas, conteúdo sem anúncios e resolução de até 1080p.

: Custa R$ 29,90 por mês ou R$ 299,90 por ano. Este plano oferece suporte para duas telas simultâneas, conteúdo sem anúncios e resolução de até 1080p. Plano Premium: Por R$ 39,90 mensais ou R$ 399,90 anuais, este plano permite a utilização em até quatro telas simultâneas, resolução de até 4K e áudio Dolby Atmos.

Para atrair novos assinantes, o iQiyi está oferecendo um desconto especial de lançamento. Ambos os planos estão disponíveis por apenas R$ 9,99 no primeiro mês, tornando esta uma excelente oportunidade para testar o serviço.

Você precisa saber disso:

Catálogo Exclusivo e Recursos da Plataforma de doramas

O iQiyi não é apenas mais um serviço de streaming. Com um catálogo que inclui conteúdo exclusivo e produções originais, a plataforma se posiciona como uma opção diferenciada para os fãs de doramas e outras séries asiáticas.

Além disso, o iQiyi oferece uma série de filtros e categorias, permitindo aos usuários explorar produções de diferentes países de forma rápida e organizada.

Com a chegada do iQiyi, a competição no mercado brasileiro de streaming de doramas e conteúdo asiático se intensifica.

A plataforma entra no cenário competindo diretamente com outras opções já estabelecidas, como Viki e Crunchyroll. No entanto, com seu extenso catálogo e planos acessíveis, o iQiyi tem potencial para atrair um grande número de fãs de séries e filmes asiáticos no Brasil.

Como Começar a Usar o iQiyi para ver os doramas

Para começar a explorar o iQiyi, basta acessar o site oficial e criar uma conta. A plataforma é fácil de navegar e oferece uma experiência de usuário intuitiva.

Lembre-se de aproveitar a oferta especial de lançamento e testar o serviço com o desconto disponível.

Com a chegada do iQiyi, o Brasil ganha uma nova e empolgante opção para consumir conteúdos asiáticos. Se você é fã de doramas e está em busca de novas produções, não deixe de conferir o que a plataforma tem a oferecer.

A diversão está garantida e a experiência de assistir aos seus dramas favoritos nunca foi tão acessível.