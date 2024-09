América do Sul: os 7 melhores países para trabalho remoto

O trabalho remoto está ganhando força ao redor do mundo, e na América do Sul não é diferente. Com a crescente popularidade dos vistos de nômades digitais, muitos profissionais estão aproveitando a oportunidade de trabalhar de qualquer lugar do planeta.

Esses vistos são uma estratégia de muitos países para atrair estrangeiros que desejam viver e trabalhar remotamente, usufruindo de uma nova cultura e estilo de vida. Contudo, antes de se aventurar, é essencial conhecer melhor os destinos que oferecem condições mais favoráveis para o home office.

A empresa Nordlayer, especializada em cibersegurança, desenvolveu um ranking que avalia as melhores nações para o trabalho remoto. O estudo considera fatores como segurança cibernética, segurança econômica, infraestrutura digital e física, e segurança social. A seguir, veja os melhores países da América do Sul para quem deseja trabalhar remotamente, conforme o ranking da Nordlayer.

O trabalho remoto é o sonho para muitas pessoas, mas pode ser uma chance de viajar pela América do Sul; entenda como e onde – foto: noticiadamanha.com.br.

1. Uruguai – 43º lugar no ranking global (para trabalho remoto)

O Uruguai é o país sul-americano mais bem posicionado para quem busca trabalhar remotamente. Ele ocupa o 43º lugar no ranking global e se destaca principalmente por sua estabilidade política e segurança social.

O país tem investido em infraestrutura digital robusta, o que facilita a conexão de nômades digitais com o resto do mundo. Embora sua posição em cibersegurança seja apenas 54ª no ranking, o Uruguai é visto como um dos destinos mais seguros da América do Sul.

Além disso, o custo de vida acessível e a qualidade de vida tornam o Uruguai uma excelente escolha para quem busca equilíbrio entre trabalho e lazer.

2. Chile – 50º lugar no ranking global

O Chile é um dos países mais desenvolvidos da América do Sul e está em 50º lugar no ranking global de melhores locais para o trabalho remoto.

O Chile possui uma das infraestruturas digitais mais avançadas da região, ficando na 31ª posição mundial nesse quesito. Além disso, o país é conhecido por sua segurança econômica, ocupando o 34º lugar globalmente.

Outro ponto positivo é a crescente comunidade de nômades digitais em Santiago, capital do país. O ambiente de negócios próspero e a estabilidade econômica fazem do Chile um destino atraente para quem deseja trabalhar à distância.

3. Argentina – 55º lugar no ranking global

Mesmo enfrentando desafios econômicos, a Argentina está bem posicionada para receber trabalhadores remotos. O país ocupa o 55º lugar no ranking global e se destaca pela sua segurança econômica, com uma classificação de 19º.

A Argentina também possui uma infraestrutura digital e física em constante crescimento, especialmente nas grandes cidades como Buenos Aires, onde há um grande número de coworkings e cafés com Wi-Fi rápido.

O estilo de vida vibrante, o custo de vida relativamente baixo e a rica cultura fazem da Argentina uma excelente escolha para quem busca uma experiência de trabalho remoto com imersão cultural.

4. Peru – 60º lugar no ranking global (para trabalho remoto)

O Peru tem se tornado um destino emergente para nômades digitais, ocupando o 60º lugar no ranking global. O país tem melhorado sua segurança cibernética, estando na 55ª posição nesse critério.

No entanto, seu ponto fraco é a infraestrutura digital e física, que está apenas em 68º lugar. Ainda assim, cidades como Lima oferecem boas condições para trabalhadores remotos, com áreas modernas e conectividade adequada.

Além disso, a riqueza cultural e as belezas naturais, como Machu Picchu e as praias do Pacífico, fazem do Peru um destino atrativo para quem quer combinar trabalho e turismo.

5. Brasil – 61º lugar no ranking global

O Brasil, maior país da América do Sul, aparece em 61º lugar no ranking global. Apesar de ser uma potência econômica, o país enfrenta desafios relacionados à segurança social, onde ocupa a 90ª posição.

Por outro lado, o Brasil se destaca pela sua infraestrutura digital e física (47º lugar), e a segurança econômica é relativamente boa (31º lugar no mundo).

O país oferece uma grande variedade de opções para quem quer trabalhar remotamente, desde grandes metrópoles como São Paulo e Rio de Janeiro até destinos paradisíacos como Florianópolis e a Chapada Diamantina.

6. Colômbia – 71º lugar no ranking global (para trabalho remoto)

A Colômbia é uma das nações que mais têm atraído nômades digitais nos últimos anos. O país ocupa a 71ª posição global, destacando-se pela segurança econômica (23º lugar).

Apesar dos desafios em segurança social (89º lugar), a Colômbia tem investido cada vez mais em infraestrutura digital, ocupando a 61ª posição mundial.

A cidade de Medellín, por exemplo, é considerada um dos hubs de tecnologia mais promissores da América Latina, com um clima agradável e uma crescente comunidade de expatriados.

7. Paraguai – 76º lugar no ranking global

Por fim, o Paraguai ocupa a 76ª posição no ranking global. Embora o país enfrente desafios significativos em infraestrutura digital e segurança econômica, ele é uma opção para quem busca um estilo de vida mais tranquilo e econômico. A segurança cibernética no Paraguai é razoável, ocupando a 69ª posição.

Com um custo de vida muito baixo e um ritmo de vida mais calmo, o Paraguai pode ser uma boa escolha para quem quer economizar enquanto trabalha remotamente.

Se você está em busca de um país na América do Sul para trabalhar remotamente, essas opções oferecem uma boa combinação de infraestrutura, segurança e qualidade de vida. Lembre-se de sempre considerar fatores como segurança digital e social antes de fazer a mudança, e aproveite ao máximo as oportunidades que o trabalho remoto pode proporcionar.