O caminho dos “ovos de ouro”: esse dinheiro foi esquecido e pode ser seu; consulte

Milhões de brasileiros podem ter dinheiro esquecido em instituições financeiras e não sabem. O Banco Central (BC) oferece uma plataforma que permite consultar e resgatar esses valores de forma simples e segura.

Recentemente, esse recurso ganhou ainda mais destaque após a aprovação do projeto de reoneração gradual da folha de pagamentos de 17 setores da economia pela Câmara dos Deputados. A proposta prevê que parte dos valores esquecidos seja utilizada para manter o benefício fiscal até o final de 2024.

Mas como saber se você tem algum valor esquecido e como resgatá-lo? Abaixo, explicamos o passo a passo para verificar e sacar qualquer quantia disponível em sua conta.

Aprenda a consultar o paradeiro de muito dinheiro esquecido no Brasil, inclusive com quantias que podem ser suas – foto: noticiadamanha.com.br.

Sistema de Valores a Receber: quanto está disponível?

O Sistema de Valores a Receber (SVR), do Banco Central, é a ferramenta oficial para consulta e resgate desses valores esquecidos.

O montante total disponível para resgate atualmente chega a R$ 8,6 bilhões, de acordo com o BC. Esse valor inclui tanto quantias de pessoas físicas quanto de empresas. Segundo os dados mais recentes, 41,9 milhões de pessoas físicas têm direito a R$ 6,59 bilhões, enquanto 3,6 milhões de empresas possuem R$ 1,97 bilhão para resgate.

Esses valores podem estar parados em contas bancárias antigas, poupanças encerradas, taxas não resgatadas ou até mesmo em sobras de operações financeiras não finalizadas.

O sistema foi criado para facilitar a recuperação desse dinheiro que, até então, poderia passar despercebido por muitos cidadãos.

Passo a passo para consultar e resgatar seu dinheiro

Se você quer saber se tem algum valor esquecido, o procedimento é bastante simples e pode ser feito em poucos minutos. Siga os passos abaixo:

Acesse o site oficial do Banco Central: O único endereço autorizado para a consulta é https://www.bcb.gov.br/meubc/valores-a-receber. Evite sites não oficiais ou links enviados por terceiros para garantir a segurança de suas informações. Clique em “Consulte se tem valores a receber”: Ao entrar na página, localize essa opção. A consulta pode ser feita tanto por pessoas físicas quanto por pessoas jurídicas. Insira seus dados: Para realizar a consulta, você deverá informar seu CPF e data de nascimento. No caso de empresas, é necessário o CNPJ e a data de criação da entidade. Verifique se há valores disponíveis: Após inserir seus dados, o sistema informará se há algum valor disponível para resgate. Caso não haja, uma nova consulta poderá ser sugerida em uma data futura, pois os dados são atualizados periodicamente. Se houver valores, siga as instruções de resgate: Caso seja identificado que você tem dinheiro a receber, o sistema direcionará você para uma nova página, onde o processo de resgate será iniciado.

Como realizar o saque do dinheiro esquecido

Para efetuar o saque dos valores disponíveis, é necessário seguir alguns passos adicionais dentro do sistema do Banco Central. Veja o que fazer:

Acesse o gov.br: O resgate dos valores requer um login com sua conta gov.br. Se você ainda não possui uma, crie gratuitamente no site https://sso.acesso.gov.br ou pelo aplicativo gov.br. Vale lembrar que seu perfil precisa estar nos níveis prata ou ouro para que o resgate seja autorizado. Verifique os detalhes do valor: Após realizar o login, você verá o valor exato a receber, seja você uma pessoa física ou jurídica. Além disso, poderá consultar informações adicionais, como o nome da instituição financeira onde o dinheiro está depositado, a origem do valor e outras instruções. Solicite a devolução: Na tela de resgate, será possível solicitar a devolução do valor diretamente à instituição financeira. Se a instituição tiver firmado um termo de adesão com o Banco Central, aparecerá o botão “solicitar por aqui”. Nesse caso, você poderá escolher uma chave Pix para receber o valor. Prazo para devolução: Após solicitar o resgate, o prazo para a devolução é de até 12 dias úteis. Durante esse período, é importante ficar atento ao status da sua solicitação no sistema.

Atenção a fraudes e golpes

É fundamental ter cuidado com possíveis golpes. O Banco Central reforça que não envia links por e-mail, SMS ou WhatsApp para a consulta ou resgate de valores. Todo o processo deve ser feito exclusivamente no site oficial https://www.bcb.gov.br/meubc/valores-a-receber. Desconfie de qualquer mensagem ou link que ofereça acesso ao sistema por outros meios.

Além disso, o BC recomenda que os cidadãos evitem compartilhar seus dados pessoais em redes sociais ou com terceiros. Em caso de dúvidas ou dificuldades no processo, entre em contato diretamente com a instituição.

Agora que você sabe como consultar e resgatar seu dinheiro esquecido, vale a pena conferir se tem algum valor esperando por você. O processo é simples, rápido e pode garantir um extra no seu orçamento. Com o Sistema de Valores a Receber, o Banco Central facilita a recuperação de valores que, de outra forma, poderiam ser deixados de lado. Não perca essa oportunidade!