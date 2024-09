Exclusivo: benefício PIS/PASEP aumentou 10%! Como sua previdência será afetada

O aumento de 10% no orçamento destinado ao pagamento do PIS/PASEP em 2025 é uma das principais novidades para os trabalhadores brasileiros.

O governo federal anunciou um reajuste significativo no valor destinado a esse benefício, que vai impactar diretamente milhões de pessoas que têm direito ao abono salarial. Além disso, o número de beneficiários também crescerá, ampliando o alcance do programa.

Em 2025, aproximadamente 26 milhões de trabalhadores serão contemplados pelo PIS/PASEP, enquanto em 2024 o número foi ligeiramente menor, com pouco mais de 25 milhões de beneficiados.

Esse crescimento no número de beneficiários reflete a importância do programa no auxílio ao trabalhador de baixa renda. Além disso, com o aumento previsto no salário mínimo, o valor do abono salarial também será maior, o que representa um alívio financeiro para muitos trabalhadores.

Compreender os critérios para receber o PIS/PASEP é essencial para garantir o abono salarial proporcional ao tempo de trabalho.(Foto: Jeane de Oliveira /noticiasmanha.com.br).

Aumento do salário mínimo e impacto no PIS/PASEP

O valor do PIS/PASEP a ser pago em 2025 está diretamente vinculado ao novo salário mínimo. De acordo com a proposta orçamentária do governo, o salário mínimo para o próximo ano deve subir para R$ 1.509. Isso significa que o valor do abono salarial, que é calculado com base no tempo trabalhado durante o ano de 2023, também será reajustado, proporcionando um aumento nos depósitos.

Em 2024, o valor máximo que os beneficiários do PIS/PASEP puderam receber foi de R$ 1.412. Para o próximo ano, esse valor será de R$ 1.509.

A quantia exata que cada trabalhador receberá dependerá da quantidade de meses trabalhados em 2023, que será o ano-base para o cálculo. Quanto mais meses trabalhados, maior será o valor do abono, até o limite máximo, que é o equivalente ao salário mínimo.

Valores do PIS/PASEP de acordo com os meses trabalhados

Os trabalhadores que contribuíram formalmente em 2023 poderão receber o PIS/PASEP em 2025, e o valor do benefício será calculado com base na quantidade de meses trabalhados no ano-base. Veja abaixo a tabela que mostra como ficará o valor do abono salarial de acordo com os meses de serviço:

1 mês trabalhado: R$ 126

2 meses trabalhados: R$ 251

3 meses trabalhados: R$ 377

4 meses trabalhados: R$ 503

5 meses trabalhados: R$ 630

6 meses trabalhados: R$ 754

7 meses trabalhados: R$ 880

8 meses trabalhados: R$ 1.006

9 meses trabalhados: R$ 1.132

10 meses trabalhados: R$ 1.257

11 meses trabalhados: R$ 1.383

12 meses trabalhados: R$ 1.509

Essa estrutura de pagamento garante que o valor recebido pelo trabalhador seja proporcional ao tempo de serviço prestado, incentivando o trabalho formal e registrado ao longo do ano.

Quem tem direito ao PIS/PASEP em 2025?

O abono salarial do PIS/PASEP é destinado a trabalhadores do setor privado e servidores públicos, respectivamente.

O programa tem como objetivo auxiliar financeiramente aqueles que recebem até dois salários mínimos, de forma a reduzir a desigualdade salarial e contribuir para o bem-estar dos trabalhadores de baixa renda. Para ter direito ao benefício em 2025, os trabalhadores precisam atender a alguns critérios fundamentais:

Cadastro no PIS/PASEP por pelo menos cinco anos: Isso significa que o trabalhador precisa estar inscrito no programa há, no mínimo, cinco anos. Trabalho formal de pelo menos 30 dias em 2023: O benefício é calculado com base no ano-base de 2023, sendo necessário que o trabalhador tenha atuado com carteira assinada por, no mínimo, um mês. Renda de até dois salários mínimos: A média salarial do trabalhador em 2023 deve ser de até dois salários mínimos para que ele tenha direito ao PIS/PASEP. Dados corretamente informados na RAIS: O empregador precisa ter preenchido corretamente as informações na RAIS (Relatório Anual de Informações Sociais), documento que é utilizado pelo governo para verificar quem tem direito ao abono salarial.

Orçamento para o PIS/PASEP em 2025

O governo federal destinou um total de R$ 30,6 bilhões para o pagamento do abono salarial em 2025, divididos entre o PIS e o PASEP. Desse montante, R$ 27,4 bilhões serão reservados para o PIS, destinado aos trabalhadores da iniciativa privada, enquanto R$ 3,2 bilhões serão direcionados ao PASEP, voltado para servidores públicos.

Esse aumento no orçamento em relação ao ano anterior demonstra o esforço do governo em ampliar o acesso ao benefício, além de garantir que mais trabalhadores sejam contemplados.

A ampliação do número de beneficiários e o reajuste no valor do abono refletem uma política de valorização do trabalho formal e de apoio aos trabalhadores de baixa renda.

Confira também:

Compreender os critérios de pagamento é essencial

O aumento de 10% no orçamento do PIS/PASEP para 2025 é uma excelente notícia para os trabalhadores brasileiros, especialmente em um cenário econômico de desafios. Com o crescimento no número de beneficiados e o reajuste no valor do abono, muitos trabalhadores poderão contar com um auxílio financeiro importante no próximo ano.

Compreender os critérios para receber o PIS/PASEP é essencial para garantir o abono salarial proporcional ao tempo de trabalho. Ao atender aos requisitos e acompanhar as mudanças no salário mínimo, os trabalhadores asseguram um reforço financeiro. Verifique se você está elegível para o benefício em 2025.

Assista: