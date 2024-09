Espanha anuncia até R$ 93 mil para quem quiser trabalhar pela internet

O governo da comunidade autônoma de Extremadura, na Espanha, está se preparando para lançar um programa que promete atrair nômades digitais.

A iniciativa visa combater o despovoamento das áreas rurais da região, oferecendo uma ajuda financeira de até R$ 93 mil para trabalhadores remotos que decidirem se estabelecer por lá. Brasileiros poderão se inscrever, desde que cumpram alguns requisitos, como a obtenção de um visto de teletrabalho.

Essa ajuda busca, sobretudo, movimentar a economia local. A ideia é atrair pessoas que têm sua renda proveniente do exterior, mas que irão gastar e viver em Extremadura, fortalecendo a economia regional.

O programa ainda não tem uma data de lançamento oficial, mas o Sexpe – órgão ligado à Secretaria de Economia de Extremadura – já está recebendo cadastros de interessados e deverá liberar as regras definitivas ainda em setembro.

Governo da Espanha preparou uma agradável surpresa para os brasileiros que trabalham na internet e querem morar na Europa

Como vai funcionar o programa de trabalho na Espanha?

A ajuda oferecida pelo governo será dividida em dois tipos de subsídios, ambos destinados a cobrir parcialmente os custos de mudança e estabelecimento na região. As pessoas que aceitarem o convite deverão viver em Extremadura por, no mínimo, dois anos.

O auxílio poderá chegar a 10 mil euros (aproximadamente R$ 62,3 mil) para determinados perfis, como:

Mulheres;

Pessoas com menos de 30 anos;

Indivíduos que optarem por se mudar para cidades com menos de 5 mil habitantes.

Além disso, caso o participante decida permanecer por mais um ano na região, ele poderá receber um adicional de 5 mil euros (cerca de R$ 31 mil).

Quem não se enquadrar nesses critérios receberá um valor menor: 8 mil euros (cerca de R$ 49,8 mil) pelos dois primeiros anos de estadia, e um adicional de 4 mil euros (aproximadamente R$ 24,9 mil) caso opte por estender sua permanência.

Quem pode participar?

O programa será aberto para cidadãos de dentro e fora da Europa, incluindo brasileiros. No entanto, os interessados precisam atender a uma série de exigências, sendo a principal delas a obtenção do visto de teletrabalho, específico para quem deseja trabalhar remotamente na Espanha.

Para conseguir esse visto, o candidato deverá comprovar uma renda mínima de 2.646 euros por mês (aproximadamente R$ 16,4 mil), além de ter um diploma universitário ou ao menos três anos de experiência profissional. Caso o trabalhador deseje levar a família, ele precisará comprovar uma renda extra equivalente a 75% do salário mínimo espanhol por dependente.

Segundo o advogado especialista em imigração na Espanha, Angel Vazquez Rocha, essa ajuda oferecida por Extremadura atrai, mas não é o principal motivo para que alguém saia do Brasil. “É preciso lembrar que o nômade digital já precisa ter uma certa renda e qualificação. O programa é uma oportunidade, mas exige um perfil específico”, explica, conforme matéria do G1.

Como solicitar o visto de teletrabalho na Espanha?

Desde dezembro de 2022, a Espanha facilita a obtenção de visto para nômades digitais. O documento é destinado tanto a trabalhadores com carteira assinada que prestem serviço para empresas estrangeiras, quanto a autônomos que possuam contratos de prestação de serviços.

O prazo para obtenção desse visto costuma ser relativamente rápido: entre 10 a 20 dias úteis. Caso não haja resposta nesse período, o visto é automaticamente aprovado.

Entre os requisitos estão:

Comprovação de renda mínima de dois salários mínimos na Espanha (2.646 euros);

Diploma universitário ou comprovação de três anos de experiência profissional;

Contrato de trabalho remoto ou prestação de serviços para empresas fora da Espanha.

Vantagens de morar em Extremadura

Extremadura é uma comunidade autônoma espanhola localizada na fronteira com Portugal. Formada pelas províncias de Cáceres e Badajoz, a região oferece uma série de vantagens para quem deseja viver longe dos grandes centros urbanos.

A qualidade de vida em Extremadura é considerada alta, com custo de moradia acessível e impostos sobre imóveis mais baixos que em outras regiões da Espanha.

Além disso, o território é rico em recursos naturais e possui um vasto patrimônio histórico e cultural. A produção de vinhos e presuntos é uma das mais reconhecidas do país. Extremadura também proporciona um estilo de vida mais calmo, ideal para quem deseja escapar do ritmo acelerado das grandes cidades.

Atualmente, há 1.397 brasileiros registrados oficialmente vivendo na região, segundo o Instituto Nacional de Estatística da Espanha (INE). Contudo, o consulado brasileiro em Madri acredita que esse número seja maior, considerando imigrantes não registrados ou com dupla cidadania.

Como se candidatar?

Os interessados em participar do programa poderão fazer a solicitação da linha de ajuda assim que o decreto for publicado oficialmente.

Segundo o Sexpe, as candidaturas serão analisadas com base no perfil que melhor se ajuste às necessidades da região, até que o orçamento destinado ao projeto seja totalmente utilizado.

Esse programa representa uma oportunidade única para nômades digitais que buscam não apenas uma nova experiência de vida, mas também contribuir para o desenvolvimento econômico de uma região com grande potencial, mas ainda pouco explorada.