Último dia para colocar CPF na fila de pagamento do BB: R$ 1 bilhão será repartido

Para quem busca uma boa oportunidade de renda passiva, hoje é um dia crucial. Termina nesta quarta-feira (11) o prazo para garantir uma fatia dos R$ 1,065 bilhão em juros sobre capital próprio (JCP) que o Banco do Brasil (BBAS3) distribuirá aos seus acionistas.

Quem deseja receber essa parcela dos proventos deve estar registrado como acionista da empresa até o fechamento do pregão de hoje.

O pagamento será feito no dia 27 de setembro, com o valor de R$ 0,1866 por ação. Após o fechamento desta quarta, as ações passarão a ser negociadas na modalidade “ex-dividendos”, ou seja, quem comprar os papéis a partir de amanhã (12) não terá direito ao JCP referente a esse período.

Detalhes do pagamento do BB

Esse pagamento de JCP faz parte dos resultados do terceiro trimestre de 2024. De acordo com a legislação vigente, os valores distribuídos sob essa modalidade sofrem tributação de 15% de Imposto de Renda (IR). Assim, o valor final recebido pelos acionistas será menor devido à retenção do imposto.

A prática do Banco do Brasil de distribuir proventos é consistente. Só em 2024, o banco já distribuiu R$ 7,4 bilhões em proventos, incluindo tanto JCP quanto dividendos.

Esse comportamento sólido no pagamento de proventos faz do Banco do Brasil uma das empresas favoritas dos investidores que buscam renda passiva no longo prazo.

Taxa de retorno atrativa

O Banco do Brasil vem se destacando no mercado por oferecer altos dividendos a seus acionistas. Segundo dados da plataforma Status Invest, a empresa apresentou um dividend yield de 9,36% nos últimos 12 meses. O dividend yield é a taxa de retorno com dividendos em relação ao preço da ação, sendo um indicativo importante para investidores que desejam obter rendimento periódico com suas aplicações.

Além disso, essa consistência no pagamento de proventos torna o Banco do Brasil atraente para investidores que buscam segurança e previsibilidade em seus investimentos.

A prática de distribuir JCP é uma forma de remunerar os acionistas, incentivando a permanência de investidores no papel e garantindo o interesse contínuo do mercado.

Você precisa saber disso:

JCP e dividendos do BB: qual a diferença?

Muitos investidores se perguntam qual é a diferença entre juros sobre capital próprio (JCP) e dividendos. Em termos práticos, ambos representam formas de distribuição de lucros das empresas para seus acionistas.

No entanto, o JCP possui uma característica específica: ele é contabilizado como despesa financeira, o que gera uma vantagem fiscal para a empresa, pois o valor pago aos acionistas é deduzido do cálculo do Imposto de Renda da companhia.

Os dividendos, por outro lado, são distribuídos a partir do lucro líquido apurado, sem essa possibilidade de dedução. Em compensação, os dividendos não são tributados para os investidores, enquanto o JCP sofre a retenção de 15% de IR. Assim, o valor líquido recebido pelos acionistas pode variar, dependendo da modalidade de pagamento escolhida pela empresa.

Como garantir sua fatia

Para garantir sua participação nesse pagamento, o investidor precisa adquirir as ações do Banco do Brasil (BBAS3) até o fechamento do pregão de hoje, 11 de setembro.

Quem já possui os papéis não precisa se preocupar, pois todos os acionistas registrados até o final do dia terão direito ao JCP. A partir de amanhã, 12 de setembro, as ações serão negociadas sem o direito de receber esse provento específico, sendo negociadas no mercado como “ex-dividendos”.

Esse prazo é importante para investidores que buscam aproveitar o rendimento dos proventos, pois as datas de corte influenciam diretamente quem será beneficiado com o pagamento.

Com a proximidade do fim do prazo, investidores têm até o final desta quarta-feira para garantir sua participação no pagamento de JCP do Banco do Brasil, uma das maiores distribuições de proventos do mercado.

Além de ser uma oportunidade de receber uma parte dos R$ 1 bilhão destinados a esse fim, o Banco do Brasil oferece consistência e segurança para quem busca retorno sólido com ações.

Se você está de olho em renda passiva e quer garantir sua fatia desse bolo, é hora de agir. Esteja atento ao prazo e aproveite a oportunidade de receber uma parcela dos lucros de uma das maiores instituições financeiras do país.