Descubra como o bug do WhatsApp captura mensagens de visualização única

Bug no WhatsApp permite capturar mensagens de visualização única; saiba como o problema afeta sua privacidade

Um bug de segurança no WhatsApp foi recentemente descoberto e exposto pelo pesquisador de segurança Tal Be’ery. Ele revelou que o recurso de mensagens de visualização única, introduzido pela plataforma em 2021, não garante a privacidade prometida.

Essa funcionalidade foi criada para permitir que os usuários enviem fotos ou vídeos que só podem ser visualizados uma vez, sem a possibilidade de serem salvos ou compartilhados. No entanto, Be’ery encontrou uma vulnerabilidade que permite a captura de tela dessas mensagens, comprometendo sua privacidade.

O WhatsApp limitou o recurso de visualização única a smartphones por motivos de privacidade, bloqueando capturas de tela. No entanto, uma falha no WhatsApp Web permite capturar essas mensagens. O pesquisador Tal Be’ery destacou essa vulnerabilidade em seu blog.

A falsa sensação de segurança

Em seu post, Be’ery enfatizou que uma falsa sensação de segurança pode ser mais prejudicial do que a completa ausência de privacidade. Ele criticou o recurso “View Once” do WhatsApp como sendo ineficaz em proteger verdadeiramente as comunicações privadas dos usuários.

Para ele, é inaceitável que as pessoas acreditem estar seguras quando, na verdade, suas mensagens podem ser capturadas e compartilhadas sem seu consentimento.

Be’ery criticou o recurso de visualização única do WhatsApp como uma falsa sensação de privacidade, sugerindo que ele seja corrigido ou descontinuado. A descoberta levantou dúvidas sobre a eficácia das proteções de privacidade do WhatsApp e da Meta. A vulnerabilidade expõe riscos que comprometem a confiança dos usuários na plataforma.

O que diz a Meta? Confira a resposta

Após a descoberta, Be’ery reportou o bug ao suporte do WhatsApp, abrindo um ticket para que a empresa tomasse as devidas providências. A Meta, por meio de seu porta-voz Zade Alsawah, respondeu à publicação do TechCrunch com uma declaração oficial.

Segundo Alsawah, a empresa já está trabalhando em atualizações para melhorar o recurso de visualização única na versão web, mas, por enquanto, recomenda que os usuários enviem esse tipo de mensagem apenas para pessoas de confiança.

A Meta está trabalhando em atualizações para o recurso de visualização única no WhatsApp Web e recomenda que os usuários enviem mensagens apenas para pessoas de confiança. No entanto, não há detalhes sobre quando essas atualizações serão lançadas ou quais mudanças específicas serão feitas.

Vulnerabilidades conhecidas

A descoberta de Be’ery não foi a primeira sobre falhas no sistema de visualização única do WhatsApp. Nos últimos anos, têm surgido relatos de usuários encontrando formas de contornar a proteção do recurso.

Em diversas comunidades online, são discutidas extensões de navegador e aplicativos de terceiros que permitem a captura de telas de mensagens temporárias sem que o remetente seja notificado.

Apesar dos esforços do WhatsApp para reforçar a privacidade, soluções alternativas continuam a expor vulnerabilidades. A possibilidade de salvar ou compartilhar mensagens privadas sem consentimento abala a confiança dos usuários. Isso é particularmente preocupante para uma plataforma que se promove como defensora da segurança e privacidade.

Futuro das medidas de privacidade

A Meta, empresa responsável pelo WhatsApp, tem enfrentado crescentes críticas quanto à proteção da privacidade dos usuários em seus produtos. O WhatsApp, em particular, já esteve envolvido em polêmicas anteriores relacionadas ao uso de criptografia e ao compartilhamento de dados com o Facebook.

A nova falha descoberta no recurso de visualização única reforça a necessidade de a empresa adotar medidas mais rigorosas e transparentes para garantir a segurança das comunicações.

Especialistas alertam para os riscos de confiar em ferramentas que não garantem privacidade total, recomendando cautela no uso de recursos como “View Once”. A confiança no WhatsApp dependerá da rapidez da Meta em resolver vulnerabilidades. Mesmo com promessas de melhorias, brechas de segurança podem surgir inesperadamente no ambiente digital.

