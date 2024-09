Prepare-se para os concursos públicos dos 4 últimos meses do ano

Se você está se preparando para concursos públicos federais, os últimos quatro meses de 2024 reservam grandes oportunidades. A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, já sinalizou a possibilidade de novos editais, especialmente em setembro.

Com isso, os concurseiros de todo o Brasil intensificam seus estudos, buscando uma carreira promissora no serviço público. Vários órgãos federais estão prontos para abrir novos concursos, oferecendo vagas atrativas e estabilidade.

Descubra quais são os concursos públicos previstos para acontecerem até o final do ano de 2024, nos últimos meses pela frente – foto: noticiadamanha.com.br.

Banco do Brasil: novas vagas à vista

O Banco do Brasil (BB) é um dos destaques para 2024. Recentemente, a instituição convocou todos os classificados e reservas do concurso de 2022, abrindo a expectativa de novos editais em breve.

O BB possui um contrato com a Fundação Cesgranrio, que será encerrado em dezembro de 2025. Isso indica que há chances de um novo concurso ser lançado ainda este ano, especialmente para a carreira de escriturário, com provas previstas para o início de 2025.

Embora o Banco do Brasil não tenha confirmado oficialmente o edital, a alta demanda por novos funcionários sugere que as chances são grandes.

As vagas de escriturário são uma excelente porta de entrada para quem busca estabilidade e crescimento dentro do setor bancário. Os salários iniciais são competitivos, e há benefícios atraentes, como planos de saúde e previdência privada.

Correios: 3.468 vagas confirmadas nos concursos

Outro concurso bastante aguardado é o da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. A previsão é que sejam oferecidas 3.468 vagas, sendo a maioria delas (3.099) destinada a candidatos de nível médio.

As funções incluem carteiro e operador de triagem e transbordo, com salários iniciais de R$ 2.429,26. Além dessas, estão previstas 369 vagas para cargos de nível superior, com remuneração de R$ 6.872,48. As oportunidades são para analistas em diversas áreas, como TI, engenharia e recursos humanos.

O concurso dos Correios é ideal para quem deseja iniciar sua carreira em uma empresa com grande capilaridade nacional e bom pacote de benefícios. Além disso, a empresa tem planos de expansão e modernização, o que pode trazer novas oportunidades no futuro.

Concursos do Ibama e ICMBio: vagas na área ambiental

O governo federal também autorizou concursos para duas importantes autarquias ambientais: o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

O concurso do Ibama oferece 460 vagas para analistas ambientais e administrativos, cargos que exigem nível superior e que têm salários que podem chegar a R$ 11.789,43. Já o ICMBio disponibiliza 350 vagas para cargos similares, com a mesma exigência de escolaridade.

Trabalhar no Ibama ou no ICMBio é uma excelente opção para quem tem interesse em questões ambientais e busca uma carreira com propósito. Os analistas ambientais desempenham papel crucial na preservação dos recursos naturais e na fiscalização de atividades que possam causar danos ao meio ambiente.

Ministério Público da União: seleção promissora

Outro concurso muito esperado é o do Ministério Público da União (MPU). Com previsão de abertura de 355 vagas, as oportunidades serão tanto para nível médio quanto superior.

Os salários iniciais podem chegar a R$ 13.994, o que faz deste concurso um dos mais concorridos do país. A carreira no MPU oferece estabilidade, bons vencimentos e a possibilidade de trabalhar em diversas áreas jurídicas e administrativas.

Outros Concursos Importantes em 2024

Além dos concursos já mencionados, há outras oportunidades previstas até o final de 2024. Entre elas:

Receita Federal : Com expectativa de remunerações que podem alcançar R$ 21 mil, o concurso para auditor-fiscal é uma das seleções mais aguardadas. Esse concurso exige nível superior e é altamente competitivo.

: Com expectativa de remunerações que podem alcançar R$ 21 mil, o concurso para auditor-fiscal é uma das seleções mais aguardadas. Esse concurso exige nível superior e é altamente competitivo. Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) : O INSS deve abrir um novo concurso com vagas para perito médico federal, além de oportunidades para nível médio e superior. A carreira de perito é fundamental para o bom funcionamento da Previdência Social, com salários atrativos e bom plano de carreira.

: O INSS deve abrir um novo concurso com vagas para perito médico federal, além de oportunidades para nível médio e superior. A carreira de perito é fundamental para o bom funcionamento da Previdência Social, com salários atrativos e bom plano de carreira. Polícia Federal: Com edital iminente, o concurso da Polícia Federal trará vagas tanto para nível médio quanto superior, em diversos cargos. A Polícia Federal oferece ótimas oportunidades para quem busca estabilidade e deseja atuar em uma das instituições mais respeitadas do país.

Com tantas oportunidades previstas para os últimos meses de 2024, este é o momento ideal para intensificar os estudos e se preparar da melhor forma possível.

Os concursos públicos continuam sendo uma excelente forma de conquistar estabilidade e bons salários, além de permitir o ingresso em carreiras com grande potencial de crescimento. Fique atento aos editais e prazos de inscrição, e aproveite as oportunidades que estão por vir.

O ano de 2024 promete ser um marco na abertura de novas vagas no serviço público. Com a organização adequada e uma preparação focada, as chances de sucesso são grandes para quem está comprometido em conquistar uma vaga.