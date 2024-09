Atenção CadÚnico; você pode ganhar um novo benefício agora! Veja como

O governo anunciou recentemente uma novidade importante para os inscritos no Cadastro Único (CadÚnico).

Um novo benefício voltado à redução das despesas mensais acaba de ser lançado, trazendo alívio financeiro para centenas de famílias. Mais de 900 mil lares em todo o estado já estão sendo contemplados por essa medida, e novas regras foram estabelecidas para facilitar o acesso ao benefício.

O CadÚnico tem se mostrado uma ferramenta essencial para garantir acesso a uma série de programas sociais voltados para a população em situação de vulnerabilidade. Por meio deste cadastro, os cidadãos podem acessar benefícios como transferência de renda, isenções em contas de serviços essenciais e tarifas sociais.

O novo benefício, que se destaca entre as opções oferecidas, promete aliviar os gastos com serviços básicos, como água e esgoto.

Estar inscrito no CadÚnico é fundamental para acessar benefícios como o programa de transferência de renda e descontos em contas de serviços essenciais.

Tarifa social de água e esgoto: o que muda com o novo benefício

Embora o benefício seja chamado de “novo”, ele já existia para 945 mil famílias no estado de São Paulo. A grande mudança agora é que os beneficiários serão incluídos automaticamente no programa da tarifa social de água e esgoto, sem a necessidade de realizar uma inscrição.

Isso simplifica o processo e garante que mais famílias possam usufruir do desconto nas suas contas de água, principalmente em tempos de crise econômica.

O benefício é concedido a um endereço por família. Se a conta estiver no nome de outro membro do CadÚnico, o desconto é válido. Caso contrário, é possível transferir a fatura para um familiar inscrito no CadÚnico.

Regras para garantir o desconto na conta de água

Para se qualificar ao benefício da tarifa social de água e esgoto, é necessário atender a algumas condições específicas. Em primeiro lugar, todas as famílias devem estar inscritas no CadÚnico e ter os dados atualizados nos últimos 24 meses.

Isso significa que qualquer alteração na composição familiar ou na renda deve ser informada para manter a elegibilidade.

Famílias com renda per capita de até R$ 218 têm direito à Tarifa Vulnerável, com maiores descontos. Aqueles com renda entre R$ 218 e meio salário mínimo (R$ 706) podem acessar a Tarifa Social, que também reduz custos.

Descontos de até 78% na conta de água

Uma vez incluída no programa da tarifa social de água e esgoto, a redução no valor da conta pode ser significativa, especialmente para famílias que consomem até 10 metros cúbicos de água por mês. Nesses casos, o desconto pode chegar a até 78%, representando uma economia expressiva para os lares mais vulneráveis.

Além do desconto em si, a Sabesp, responsável pelo fornecimento de água e esgoto no estado de São Paulo, tem como objetivo promover a conscientização sobre o uso sustentável da água, incentivando o consumo responsável.

As famílias que mantêm o consumo dentro desse limite de 10 metros cúbicos podem não apenas reduzir seus gastos, mas também contribuir para a preservação desse recurso essencial.

Facilidade de acesso ao benefício

Uma das grandes vantagens dessa nova fase do benefício é a inclusão automática dos beneficiários que já estão cadastrados no CadÚnico. Isso elimina a burocracia do processo de solicitação e garante que as famílias com direito ao desconto o recebam sem precisar se deslocar ou enfrentar longas filas de atendimento.

Para as famílias que ainda não estão inscritas no CadÚnico, é essencial procurar um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) ou acessar o site oficial do governo para realizar o cadastro.

O CadÚnico é a porta de entrada para diversos outros programas sociais, como o Bolsa Família, o Auxílio Brasil, a isenção de tarifas de energia elétrica e, agora, a tarifa social de água e esgoto.

A importância do CadÚnico para a população

O CadÚnico foi criado com o objetivo de mapear a população em situação de vulnerabilidade e garantir que as políticas públicas de assistência social cheguem de forma eficiente a quem mais precisa.

Por meio desse sistema, o governo consegue identificar famílias que vivem abaixo da linha da pobreza e oferecer suporte por meio de benefícios que ajudam a melhorar a qualidade de vida e a promover a inclusão social.

Estar inscrito no CadÚnico é fundamental para acessar benefícios como o programa de transferência de renda e descontos em contas de serviços essenciais, como água e energia elétrica. Além disso, o cadastro permite que o governo desenvolva políticas públicas mais eficientes, uma vez que tem em mãos dados detalhados sobre a situação socioeconômica das famílias.

Atualização cadastral e acompanhamento

Para garantir a continuidade dos benefícios, como a tarifa social de água e esgoto, é imprescindível que os dados no CadÚnico estejam sempre atualizados.

Qualquer mudança na composição familiar, como o nascimento de um filho ou a saída de um membro da família, deve ser informada. Além disso, alterações na renda familiar, como a perda ou a obtenção de um novo emprego, também devem ser registradas.

A atualização dos dados pode ser feita presencialmente em uma unidade do CRAS ou pela internet, por meio do portal oficial do CadÚnico. O acompanhamento periódico dessas informações é essencial para garantir que o benefício continue sendo concedido de forma correta e eficiente.

Conclusão: mais economia para famílias vulneráveis

Com o novo formato do programa de tarifa social de água e esgoto, o governo de São Paulo dá mais um passo na direção da inclusão social e do apoio às famílias em situação de vulnerabilidade.

A inclusão automática dos beneficiários do CadÚnico representa uma grande conquista, facilitando o acesso ao benefício e promovendo maior justiça social. Para as famílias que já enfrentam dificuldades econômicas, a possibilidade de reduzir em até 78% o valor da conta de água representa uma ajuda significativa no orçamento familiar.

A adesão ao programa é simples, automática e garante mais economia para as famílias que mais precisam. Portanto, quem ainda não está inscrito no CadÚnico deve buscar informações e garantir o acesso a esse e outros benefícios essenciais.

