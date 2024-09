Seu celular é Android (Samsung, Motorola e outros)? 10 modelos “morrerão” hoje

Com o avanço contínuo da tecnologia, muitos modelos de celulares que antes eram considerados potentes começam a ficar obsoletos. A chegada de novas versões do sistema Android, como o Android 15, traz melhorias em segurança, desempenho e novos recursos para dispositivos mais recentes.

No entanto, os modelos mais antigos são deixados para trás e não recebem mais atualizações. Isso pode impactar diretamente a experiência dos usuários.

A Samsung, por exemplo, já anunciou que alguns de seus aparelhos não receberão mais atualizações do sistema operacional. Se o seu celular está na lista, é importante entender as implicações dessa mudança e como ela pode afetar o uso do aparelho no dia a dia.

10 celulares Android que não receberão mais atualizações o seu está na lista Confira quais são e já se prepare para as mudanças – foto: noticiadamanha.com.br.

Por que alguns celulares Android não serão mais atualizados?

Quando um celular deixa de receber atualizações, isso não acontece de forma aleatória. A decisão das fabricantes está diretamente ligada ao ciclo de vida útil do aparelho e à capacidade do hardware.

Com o tempo, manter dispositivos mais antigos atualizados se torna caro e complicado. Muitos desses aparelhos simplesmente não conseguem rodar as novas versões do Android de maneira eficiente, o que compromete o desempenho.

O processo de desenvolvimento de um sistema operacional moderno envolve a integração de recursos que exigem maior poder de processamento e memória. Dispositivos com mais de três anos, em geral, têm dificuldades para acompanhar essas exigências. Por isso, muitas empresas, como a Samsung, decidem interromper o suporte a esses aparelhos, priorizando dispositivos mais recentes.

Além disso, deixar de receber atualizações não afeta apenas o acesso a novos recursos. Os celulares que não são mais atualizados também ficam mais vulneráveis a falhas de segurança. Isso significa que brechas no sistema descobertas após o fim do suporte não serão corrigidas, aumentando a exposição a ataques e malwares.

Quais celulares Android deixarão de receber atualizações?

Com a chegada do Android 15, alguns celulares da Samsung deixarão de ser atualizados. Entre eles estão:

Galaxy S21

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy A13

Galaxy A03s

Galaxy M13

Galaxy M23 5G

Galaxy A05

Galaxy A05s

Galaxy M12

Esses modelos já possuem alguns anos de mercado e, com isso, não conseguem mais acompanhar as exigências técnicas das novas versões do Android. Apesar de continuarem funcionando para tarefas básicas, eles não contarão mais com atualizações que melhorem a segurança ou ofereçam novas funcionalidades.

O que isso significa para os usuários desses celulares?

Usar um celular que não recebe mais atualizações pode trazer alguns riscos. O principal deles é a exposição a falhas de segurança.

Sem as atualizações de software, o aparelho se torna vulnerável a invasões e malwares, já que as brechas no sistema não serão mais corrigidas. Isso pode comprometer tanto os dados pessoais armazenados no celular quanto o desempenho geral do dispositivo.

Além disso, a falta de atualizações implica em perder acesso a novas funcionalidades que podem melhorar a experiência do usuário.

Recursos de otimização de desempenho, novas interfaces e melhorias na câmera, por exemplo, não estarão disponíveis para quem usa celulares que ficaram obsoletos. Também é comum que, com o tempo, esses aparelhos se tornem incompatíveis com novos aplicativos, dificultando o uso de funções mais recentes.

Hora de trocar de celular?

Se o seu celular está na lista dos que deixarão de receber atualizações, pode ser uma boa ideia começar a planejar uma substituição. Trocar para um modelo mais recente garante que você continuará recebendo as atualizações de segurança, o que é essencial para manter seu aparelho protegido contra ataques cibernéticos.

Além disso, celulares novos trazem melhorias significativas em termos de desempenho, velocidade e funcionalidade. Isso se reflete em uma melhor experiência de uso, desde a navegação na internet até o uso de aplicativos mais pesados, como jogos e editores de vídeo.

Vale lembrar que um celular atualizado também tem uma vida útil maior, uma vez que continuará recebendo suporte por mais alguns anos. Portanto, se você está preocupado com a segurança e com a funcionalidade do seu dispositivo, considerar a compra de um novo modelo pode ser o caminho mais seguro e eficiente.

A tecnologia avança rapidamente, e, com isso, muitos dispositivos que eram considerados potentes acabam ficando desatualizados. A decisão das fabricantes, como a Samsung, de interromper as atualizações de alguns modelos de celulares é baseada na capacidade do hardware desses aparelhos e na viabilidade de mantê-los atualizados.

Embora esses celulares continuem funcionando, a falta de atualizações pode expor os usuários a riscos de segurança e perda de funcionalidades.

Se o seu aparelho está entre os que deixarão de receber suporte, é fundamental considerar a troca por um modelo mais recente. Além de melhorar a segurança, um celular atualizado oferece uma experiência de uso mais fluida, rápida e compatível com as inovações tecnológicas mais recentes.