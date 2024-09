O novo dinheiro brasileiro que pode “afundar” o Real: conheça a Ubérrima

Em 2024, a cidade de Resplendor, em Minas Gerais, viu o surgimento de uma nova moeda: a Ubérrima. Criada com o objetivo de fortalecer a economia local, essa moeda surge como uma alternativa ao real, mas com circulação restrita ao município.

A iniciativa, conduzida pelo Sebrae e implementada por uma Lei Municipal, promete trazer grandes mudanças à cidade, beneficiando moradores e comerciantes.

A Ubérrima tem um valor equivalente ao real — cada unidade vale R$ 1 — e já está disponível em cinco denominações diferentes.

O principal diferencial, no entanto, é que essa moeda só pode ser utilizada dentro de Resplendor. Isso significa que, apesar de ter valor monetário, não será aceita em outras cidades. Essa limitação, no entanto, é intencional e visa garantir que a riqueza gerada permaneça no município.

Já ouviu falar na Ubérrima? Essa é uma moeda revolucionária que tem transformado, de modo discreto, a economia local – foto: noticiadamanha.com.br.

Objetivo da Ubérrima: entenda o que ela faz

A criação da Ubérrima vem com uma missão clara: reter e circular a riqueza dentro de Resplendor. A ideia é simples, mas ambiciosa — incentivar os moradores a gastar no comércio local, evitando que o dinheiro saia da cidade.

Essa estratégia pretende aumentar o consumo interno, fortalecer o comércio e, consequentemente, gerar mais empregos e oportunidades para os cidadãos de Resplendor.

O projeto teve um investimento inicial de cerca de R$ 80 mil, utilizado para a impressão de 70 mil cédulas. As notas da Ubérrima trazem imagens emblemáticas da cidade, como o Rio Doce, reforçando o vínculo entre a moeda e a identidade local. Isso confere à moeda um aspecto simbólico e cultural, além de econômico.

Circulação restrita e voluntária

Apesar de a Ubérrima ser uma moeda oficial da cidade, seu uso não é obrigatório. Tanto os comerciantes quanto os moradores têm a liberdade de escolher se querem utilizá-la nas transações. Essa flexibilidade é vista como um ponto positivo, pois permite uma transição suave e gradual para a adoção da nova moeda, sem forçar sua aceitação imediata.

Outro aspecto importante da Ubérrima é sua circulação restrita. Ao contrário do real, que pode ser utilizado em qualquer parte do país, a Ubérrima só é válida dentro dos limites de Resplendor.

Isso impede que o dinheiro saia do município, o que é um fator essencial para manter a economia local aquecida. Ao gastar a Ubérrima, os moradores garantem que o valor gerado permaneça no comércio da cidade, criando um ciclo positivo de consumo e desenvolvimento.

Você precisa saber disso hoje:

Impacto na economia onde a moeda existe

A expectativa em torno da Ubérrima é que ela possa impulsionar significativamente a economia de Resplendor. A moeda não apenas facilita as transações diárias, mas também pode ser um fator de inclusão financeira para muitos habitantes.

Em especial, aqueles que não têm fácil acesso ao sistema bancário tradicional podem se beneficiar do uso da Ubérrima, já que sua circulação é simples e direta.

Além disso, a moeda local pode ser uma solução eficiente para pequenos comerciantes, que muitas vezes enfrentam dificuldades com o troco. Com a Ubérrima, esse problema é minimizado, uma vez que a moeda está adaptada às necessidades do comércio local.

Dessa forma, os comerciantes têm uma ferramenta a mais para aumentar suas vendas e atrair mais consumidores.

Parceria com o Sebrae para a Ubérrima

O lançamento da Ubérrima foi viabilizado graças a uma parceria estratégica entre o Sebrae e a Prefeitura de Resplendor.

O Sebrae tem um histórico sólido de apoiar iniciativas que fomentam o desenvolvimento de pequenas cidades e economias locais, e a criação dessa moeda é mais um exemplo de como a instituição trabalha para fortalecer o empreendedorismo e o comércio regional.

O apoio da prefeitura e a criação de uma Lei Municipal para implementar a Ubérrima demonstram o compromisso das autoridades locais com o crescimento sustentável da cidade.

Com a moeda, Resplendor se posiciona como um exemplo de inovação econômica, destacando-se entre outros municípios brasileiros que buscam alternativas para reter riqueza e melhorar a vida dos seus habitantes.

Perspectivas futuras: o que esperar?

Ainda que seja cedo para avaliar o impacto total da Ubérrima na economia de Resplendor, a expectativa é positiva. Se a moeda for bem aceita pelos comerciantes e moradores, é possível que outras cidades sigam o exemplo e adotem iniciativas semelhantes.

Em tempos de desafios econômicos, a Ubérrima oferece uma solução local e eficaz para incentivar o crescimento de forma sustentável.

Além disso, a implementação de moedas locais como a Ubérrima pode servir como modelo para outras regiões do Brasil, especialmente aquelas que, como Resplendor, enfrentam desafios econômicos e buscam alternativas para manter a riqueza gerada dentro de seus próprios territórios.

Com a Ubérrima, Resplendor dá um passo à frente no cenário econômico regional, mostrando que é possível criar soluções inovadoras que beneficiem diretamente a população e o comércio local.