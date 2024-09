Brasileiros solitários recebem “auxílio companheiro” no Caixa Tem

O governo federal tem investido em novas iniciativas para atender brasileiros que vivem sozinhos e enfrentam dificuldades financeiras. Um dos recursos mais importantes nesse processo é o aplicativo Caixa Tem, que permite o acesso a diversos benefícios sociais de forma rápida e prática.

Para quem vive sozinho, o Cadastro Único, conhecido popularmente como CadÚnico, é a porta de entrada para esses programas, assegurando apoio financeiro essencial.

O CadÚnico é uma ferramenta fundamental criada pelo governo para identificar e mapear cidadãos de baixa renda, permitindo que eles sejam incluídos em uma série de programas sociais.

Entre os principais grupos beneficiados estão pessoas que vivem sozinhas, sem uma rede de apoio familiar, e que necessitam de suporte financeiro e social.

Brasileiros que moram sozinhos agora têm direito a auxílio pelo Caixa Tem; entenda as regras – foto: noticiadamanha.com.br.

Como se cadastrar no CadÚnico?

Para quem vive sozinho e busca assistência social, o primeiro passo é se cadastrar no CadÚnico. O processo é relativamente simples e pode ser iniciado em qualquer Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). É necessário apresentar documentos como identidade, CPF, comprovante de residência e, em alguns casos, comprovantes de renda. Após o cadastro, o cidadão passa a ter acesso a programas sociais que oferecem desde auxílio financeiro até descontos em serviços básicos.

O cadastro no CadÚnico é gratuito e fundamental para que as pessoas em situação de vulnerabilidade social possam acessar os benefícios disponíveis. Além disso, é importante manter as informações atualizadas para garantir a continuidade do recebimento dos benefícios.

Benefícios disponíveis pelo CadÚnico

Uma vez inscrito no CadÚnico, o cidadão que mora sozinho pode ter acesso a uma série de programas sociais. Alguns dos principais benefícios incluem:

Bolsa Família : Um dos programas mais conhecidos, oferece apoio financeiro mensal a famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza. Quem vive sozinho também pode se qualificar, desde que atenda aos critérios de renda estabelecidos.

: Um dos programas mais conhecidos, oferece apoio financeiro mensal a famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza. Quem vive sozinho também pode se qualificar, desde que atenda aos critérios de renda estabelecidos. Benefício de Prestação Continuada (BPC) : Esse benefício é destinado a idosos a partir de 65 anos e a pessoas com deficiência que comprovem não ter condições de se sustentar. O BPC não exige contribuição prévia ao INSS, mas a inscrição no CadÚnico é obrigatória.

: Esse benefício é destinado a idosos a partir de 65 anos e a pessoas com deficiência que comprovem não ter condições de se sustentar. O BPC não exige contribuição prévia ao INSS, mas a inscrição no CadÚnico é obrigatória. Tarifa Social de Energia Elétrica : Oferece descontos na conta de energia elétrica para famílias de baixa renda. Esse benefício também está disponível para quem vive sozinho e se enquadra nos critérios de renda.

: Oferece descontos na conta de energia elétrica para famílias de baixa renda. Esse benefício também está disponível para quem vive sozinho e se enquadra nos critérios de renda. Minha Casa, Minha Vida : Programa habitacional que facilita o acesso à casa própria por meio de financiamentos com juros baixos. É uma excelente oportunidade para quem vive sozinho e sonha com a casa própria.

: Programa habitacional que facilita o acesso à casa própria por meio de financiamentos com juros baixos. É uma excelente oportunidade para quem vive sozinho e sonha com a casa própria. Isenção de taxas em concursos públicos: Pessoas cadastradas no CadÚnico podem solicitar a isenção da taxa de inscrição em concursos públicos, facilitando o ingresso em oportunidades de emprego no setor público.

Diferenças entre o Bolsa Família e o BPC

Muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre as diferenças entre o Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada (BPC). Apesar de ambos serem voltados para a população em situação de vulnerabilidade, os critérios para concessão e os valores pagos são diferentes.

O BPC é destinado exclusivamente a idosos com 65 anos ou mais e a pessoas com deficiência de qualquer idade, desde que comprovem não ter condições de sustento próprio.

O valor do BPC corresponde a um salário mínimo por mês e, ao contrário do Bolsa Família, não exige que o beneficiário tenha contribuído para o INSS. No entanto, é necessário passar por avaliações socioeconômicas e médicas para obter o benefício.

Você precisa saber disso:

Já o Bolsa Família é voltado para famílias em situação de pobreza, e o valor do benefício varia de acordo com a composição familiar e a renda per capita.

É possível que pessoas que vivem sozinhas e se enquadram nos critérios de renda também sejam beneficiadas pelo Bolsa Família, especialmente se estiverem em situação de extrema vulnerabilidade.

Como realizar o cadastro no CadÚnico?

Para garantir acesso aos benefícios, é fundamental seguir corretamente o processo de cadastro no CadÚnico. Veja o passo a passo para realizar o seu:

Agende um atendimento no CRAS mais próximo da sua residência. Solicite a inscrição no CadÚnico, apresentando os documentos exigidos (identidade, CPF, comprovante de residência e de renda). Preencha o questionário socioeconômico com atenção, fornecendo todas as informações necessárias. Aguarde a emissão do Número de Identificação Social (NIS), que é a chave para acessar os benefícios. Após o cadastro, o governo realiza a análise e confirmação dos benefícios aos quais você se qualifica.

Uso do Caixa Tem para acessar os benefícios

Após o cadastro no CadÚnico, o cidadão pode utilizar o aplicativo Caixa Tem para consultar e acessar os benefícios. Disponível para Android e iOS, o aplicativo oferece praticidade para gerenciar o dinheiro recebido e realizar transações básicas, como pagamentos de contas e transferências.

Com essas iniciativas, o governo federal busca garantir que pessoas em situação de vulnerabilidade, incluindo aquelas que vivem sozinhas, tenham acesso aos programas sociais e consigam melhorar suas condições de vida. O uso do Caixa Tem é apenas uma das ferramentas à disposição dos cidadãos para facilitar o acesso a esses direitos.