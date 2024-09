Pensando em se aposentar pelo INSS? Veja como calcular valor do benefício e tempo de contribuição

Aposentar-se pelo INSS envolve regras de transição e cálculos específicos. Veja como usar o simulador e planejar seu benefício de forma eficiente.

Se você está planejando sua aposentadoria pelo INSS, é importante entender as novas regras e como calcular o valor do benefício. Com as recentes mudanças na legislação previdenciária, muitas pessoas têm dúvidas sobre o tempo de contribuição e o valor que irão receber.

Para facilitar esse processo, o INSS disponibiliza uma ferramenta prática e acessível: o simulador de aposentadoria no aplicativo Meu INSS. Com ele, você pode verificar se já atingiu os requisitos necessários ou quanto tempo ainda falta para solicitar seu benefício.

Além disso, é possível ajustar dados que possam estar incorretos no sistema. A seguir, vamos explicar as principais mudanças nas regras de aposentadoria e como você pode utilizar o simulador para calcular seu benefício.

O INSS mudou as exigências para aposentadoria em 2024. Saiba como calcular o tempo de contribuição e o valor do benefício pelo simulador oficial. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Quais são as novas exigências para aposentadoria em 2024?

As regras para aposentadoria mudaram, e em 2024 os segurados enfrentam novas exigências para se aposentar pelo INSS. Para as mulheres, é necessário ter no mínimo 62 anos de idade e 15 anos de contribuição. Já para os homens, a idade mínima é de 65 anos e o tempo de contribuição é de 20 anos.

No entanto, existe uma transição para aqueles que já contribuíam antes de novembro de 2019, quando a reforma da Previdência foi aprovada. Essas regras de transição serão aplicadas até 2031, permitindo que quem já estava no sistema possa se aposentar com requisitos mais flexíveis.

Aproveite e confira:

Como funcionam as regras de transição em 2024?

Para os segurados que se enquadram nas regras de transição, há algumas opções que podem ser vantajosas. A primeira é a regra da idade mínima progressiva, onde a idade mínima vai aumentando gradualmente até atingir o novo patamar.

Em 2024, as mulheres precisam ter 58 anos e 6 meses, enquanto os homens devem ter 63 anos e 6 meses. Além disso, é necessário ter o tempo de contribuição exigido: 30 anos para mulheres e 35 anos para homens.

Outra opção é a regra dos pontos, que soma a idade com o tempo de contribuição. Em 2024, essa soma deve totalizar 91 pontos para mulheres e 101 pontos para homens.

Como utilizar o simulador de aposentadoria do Meu INSS?

O simulador de aposentadoria do INSS é uma ferramenta essencial para quem quer planejar sua aposentadoria de forma eficaz. A seguir, veja como usá-lo:

Acesse o site ou baixe o aplicativo Meu INSS , disponível para Android e iOS .

, disponível para e . Faça login com sua conta gov.br .

. Escolha a opção “Simular Aposentadoria” .

. Verifique as informações já cadastradas e, se necessário, faça correções clicando no lápis para editar.

Clique em “Recalcular” para ver os novos resultados.

A simulação permite visualizar diferentes cenários de aposentadoria, incluindo a possibilidade de se aposentar pelas regras de transição ou pelas novas regras definitivas. Caso o simulador mostre que você já tem direito ao benefício, é possível solicitar a aposentadoria diretamente pela plataforma.

O que são as regras de transição?

As regras de transição foram criadas para beneficiar os segurados que já estavam contribuindo para o INSS antes da reforma da Previdência de 2019. Essas regras visam a uma transição gradual, permitindo que os segurados tenham tempo para se adaptar às novas exigências.

Elas são importantes porque podem impactar tanto o valor do benefício quanto a data de concessão. Por isso, é fundamental que cada segurado verifique qual regra se aplica melhor à sua situação, de modo a maximizar o valor da sua aposentadoria.

Aproveite e confira: Tá liberado! Empréstimo com o Bolsa Família foi confirmado por estes Bancos