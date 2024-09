Lista aprovada vagas e coloca seu nome para receber R$ 10 mil + R$ 1 mil de vale

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro (IFTM) anunciou a abertura de um concurso público para preencher 52 vagas em diferentes áreas, incluindo cargos de Magistério e Técnico Administrativo em Educação.

A divulgação foi feita no Diário Oficial da União em 3 de setembro de 2024. A seguir, conheça todos os detalhes sobre as inscrições, provas e benefícios oferecidos.

Veja o que fazer e quais os requisitos para concorrer a uma das vagas de trabalho neste processo público que pode pagar muito bem – foto: noticiadamanha.com.br.

Prazo para participar da lista de vagas do processo

As inscrições para o concurso do IFTM começarão às 17h do dia 6 de setembro e se estenderão até às 23h59min do dia 7 de outubro de 2024. Os candidatos interessados deverão realizar a inscrição exclusivamente através do site da organizadora, Instituto Nosso Rumo.

As taxas de inscrição são diferenciadas conforme o cargo: R$ 75,00 para cargos de nível médio/técnico, R$ 130,00 para nível superior, e R$ 140,00 para os cargos de professor.

Veja também:

Detalhes das provas e etapas

O concurso será dividido em várias etapas. Todas as funções exigem uma prova objetiva, que será aplicada no dia 20 de outubro de 2024. As provas acontecerão em cidades como Campina Verde, Ituiutaba, Paracatu, Patos de Minas, Patrocínio, Uberaba e Uberlândia.

A lista com os locais e horários das provas será divulgada em 15 de outubro de 2024, a partir das 15h.

Para os cargos de professor, além da prova objetiva, haverá avaliações de desempenho didático e análise de títulos.

As provas objetivas consistirão em 40 questões, distribuídas da seguinte forma: 10 questões de língua portuguesa, 10 de legislação e 20 de conhecimentos específicos. Os gabaritos preliminares serão disponibilizados no dia 21 de outubro de 2024, a partir das 15h.

Salários e benefícios oferecidos

O concurso oferece uma variedade de cargos, cada um com sua faixa salarial e benefícios específicos.

Para os cargos de Técnico Administrativo, as vagas abrangem áreas como Assistente em Administração, Técnico de Laboratório (Eletrotécnica, Química), Técnico em Agropecuária, e Técnico em Tecnologia da Informação, entre outros. Os salários para esses cargos variam de R$ 2.667,19 a R$ 10.481,64.

Os cargos e vagas de Professor, por sua vez, são destinados a diversas áreas de ensino, incluindo Administração, Biologia, Educação Física, Filosofia, Física, Informática, Letras, Matemática, e Química.

A remuneração para esses cargos também se alinha na faixa de R$ 2.667,19 a R$ 10.481,64.

Além dos salários, os servidores terão direito a um vale-alimentação de R$ 1.000,00, auxílio-transporte e auxílio pré-escolar de R$ 484,90 por dependente com até 6 anos de idade.

Esses benefícios são uma parte importante do pacote de compensação oferecido pelo IFTM, visando garantir o bem-estar dos funcionários e suas famílias.

Vagas e inclusão

Do total de 52 vagas disponibilizadas, há uma reserva de 5% para candidatos com deficiência e 20% para candidatos negros, promovendo a inclusão e a diversidade no ambiente de trabalho.

Os aprovados poderão ser alocados em diversos campi do IFTM, incluindo as unidades avançadas localizadas em Campina Verde, Ituiutaba, Uberaba, Uberlândia, Patrocínio, Paracatu, Patos de Minas e Uberaba Parque Tecnológico.

O concurso terá validade de dois anos a partir da data de sua homologação, com a possibilidade de prorrogação por mais dois anos. Isso oferece uma excelente oportunidade para quem busca estabilidade e desenvolvimento profissional na carreira pública, especialmente na área de Educação.