Profissão empacotador: o que é e quanto ganha pelo Brasil

O cargo de empacotador é essencial para o bom funcionamento de diversos tipos de estabelecimentos comerciais. Esse profissional tem a responsabilidade de organizar, embalar e etiquetar mercadorias, além de auxiliar em atividades operacionais, como suporte a repositores, manutenção de prateleiras, cestas e carrinhos.

A função inclui também a orientação de clientes e a prestação de pequenos serviços de manutenção e limpeza no local de trabalho.

O que faz e quanto ganha um empacotador?

Se você está em busca de um primeiro emprego ou precisa de um salário rápido, veja os detalhes da profissão de empacotador.

Salário Médio

O salário inicial de um empacotador é de cerca de R$ 1.233,00 mensais, para uma jornada de 44 horas semanais.

Em redes maiores ou com mais experiência, esse valor pode atingir R$ 1.574,00, além de benefícios como vale-transporte e alimentação. A média salarial do cargo no Brasil é de aproximadamente R$ 1.366,00, dependendo da região e do tamanho da empresa.

Requisitos da Profissão

Para se tornar um empacotador, é necessário ter o Ensino Médio completo, embora algumas vagas aceitem candidatos com o Ensino Fundamental em andamento, principalmente em programas de Jovem Aprendiz.

Além disso, cursos relacionados ao atendimento ao cliente podem ser um diferencial, melhorando as chances de contratação e crescimento profissional.

Habilidades Necessárias

Empacotadores precisam desenvolver várias competências para se destacar na função, como:

Agilidade e eficiência no manuseio de mercadorias;

Atenção aos detalhes para garantir que todos os produtos estejam em perfeitas condições para venda;

Empatia e comunicação, fundamentais para auxiliar e orientar os clientes;

Organização e trabalho em equipe, já que muitas vezes será necessário colaborar com outros setores da loja.

Oportunidades no mercado de trabalho para empacotador

O mercado para empacotadores é bastante abrangente, com vagas disponíveis em supermercados, hipermercados, lojas de departamentos, farmácias, sacolões e até mesmo em indústrias de alimentos e embalagens.

As oportunidades são frequentes, especialmente em cidades maiores, e o setor tem se mostrado resiliente, oferecendo boas oportunidades de emprego em todo o Brasil.

Empacotador Jovem Aprendiz e PcD

A função de empacotador também é amplamente oferecida para jovens aprendizes, entre 14 e 24 anos, e para pessoas com deficiência (PcD), sendo uma ótima oportunidade de inserção no mercado de trabalho.

As grandes redes varejistas costumam disponibilizar várias vagas, especialmente para candidatos sem experiência anterior, contribuindo para a formação e o desenvolvimento desses profissionais.

O empacotador é, portanto, um profissional multitarefas, essencial para a operação de estabelecimentos de grande porte, e com um mercado de trabalho aquecido, principalmente para quem busca a primeira oportunidade de emprego ou deseja um ofício que exija menos qualificações específicas.