2025 com 57 mil vagas em concursos públicos: confira os mais cobiçados

Em 2025, está prevista a abertura de mais de 57 mil vagas em diversos concursos públicos. Entre os destaques, estão editais para carreiras federais e estaduais, incluindo concursos de órgãos como Polícia Federal, Receita Federal e INSS.

Essas oportunidades abrangem áreas como segurança, fiscalização, educação e saúde, com diferentes níveis de escolaridade exigidos.

Descubra quais são os principais concursos públicos previstos para acontecer em 2025. São mais de 57 mil vagas esperadas.

Novos concursos previstos para 2025

Além disso, há grande expectativa para a publicação de novos concursos municipais e regionais.

O cenário se apresenta promissor para concurseiros que almejam estabilidade e boas remunerações no serviço público.

Em 2025, o cenário de concursos públicos será promissor, com cerca de 57 mil vagas previstas em órgãos de grande relevância. Entre os concursos mais esperados estão:

Polícia Federal (PF)

Previsão de vagas : 1.500

: 1.500 Cargos : Agente, delegado e perito

: Agente, delegado e perito Salários: De R$ 12 mil a R$ 30 mil

Receita Federal

Previsão de vagas : 699

: 699 Cargos : Auditor e analista tributário

: Auditor e analista tributário Salários: De R$ 11 mil a R$ 21 mil

INSS (Instituto Nacional do Seguro Social)

Previsão de vagas : 2.000

: 2.000 Cargos : Técnico do Seguro Social e analista

: Técnico do Seguro Social e analista Salários: A partir de R$ 5 mil

Polícia Rodoviária Federal (PRF)

Previsão de vagas : 1.200

: 1.200 Cargos : Policial rodoviário

: Policial rodoviário Salários: A partir de R$ 10 mil

Ministério da Fazenda

Previsão de vagas : 1.000

: 1.000 Cargos : Auditor e analista

: Auditor e analista Salários: Até R$ 21 mil

IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)

Previsão de vagas : 1.800

: 1.800 Cargos : Técnico e analista

: Técnico e analista Salários: De R$ 4 mil a R$ 8 mil

Banco Central

Previsão de vagas : 245

: 245 Cargos : Técnico, analista e procurador

: Técnico, analista e procurador Salários: Até R$ 20 mil

Tribunais Regionais e Estaduais

Previsão de vagas : 4.000

: 4.000 Cargos : Técnico e analista judiciário

: Técnico e analista judiciário Salários: De R$ 7 mil a R$ 12 mil

Além dos concursos já mencionados, outras grandes oportunidades para 2025 incluem vagas no Ibama e na Embrapa, órgãos que desempenham papéis estratégicos na preservação ambiental e na pesquisa agropecuária.

Ibama

Previsão de vagas : 2.000

: 2.000 Cargos : Técnico, analista ambiental e administrativo

: Técnico, analista ambiental e administrativo Salários: De R$ 4 mil a R$ 9 mil

Embrapa

Previsão de vagas : 1.400

: 1.400 Cargos : Pesquisador, analista e técnico

: Pesquisador, analista e técnico Salários: Entre R$ 7 mil e R$ 14 mil

Esses concursos são voltados para diversas áreas de formação, garantindo uma ampla gama de oportunidades.

Tem mais vagas em concursos pelo Brasil

Além desses, outras áreas como saúde, educação e segurança também devem lançar editais em diversas esferas municipais e estaduais, somando um total expressivo de vagas e garantindo boas oportunidades para quem deseja ingressar no setor público.

Esses concursos oferecem estabilidade, benefícios atrativos e salários que podem ultrapassar R$ 20 mil, dependendo da carreira e nível de escolaridade.

O ano de 2025 promete ser repleto de oportunidades para os concurseiros, com diversos editais previstos para publicação ao longo do ano, reforçando o compromisso do governo em preencher lacunas em serviços essenciais e administrativos.