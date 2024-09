Nubank assusta quem busca empréstimo consignado: notícia é boa

O Nubank, uma das maiores fintechs do Brasil, está promovendo uma grande inovação no setor de crédito. Com o lançamento do NuConsignado, um empréstimo consignado totalmente digital, a empresa amplia o acesso ao crédito para um público ainda maior.

Esta medida visa beneficiar milhões de brasileiros e reforça o compromisso do Nubank em transformar a experiência financeira.

Inovação no crédito consignado do Nubank

O NuConsignado se destaca como a primeira solução de empréstimo consignado 100% digital do Brasil. Essa inovação representa um avanço significativo no setor, eliminando a necessidade de procedimentos burocráticos e presença física.

A partir de agora, servidores públicos, militares, pensionistas e aposentados pelo INSS terão acesso facilitado a essa modalidade de crédito.

A fintech pretende alcançar até 10 milhões de novos clientes com essa estratégia, ampliando sua base de usuários e consolidando sua posição no mercado.

Com cerca de 95,5 milhões de clientes ativos no Brasil até o segundo trimestre de 2024, o Nubank busca não só aumentar seu alcance, mas também otimizar a experiência de seus usuários.

Facilidade e conveniência

O processo para solicitar um empréstimo através do NuConsignado é extremamente simples e intuitivo. Os clientes podem realizar todo o procedimento pelo aplicativo do Nubank, sem a necessidade de deslocamentos ou processos complicados. O passo a passo inclui:

Acesso ao aplicativo: Abra o aplicativo Nubank em seu dispositivo móvel. Seleção do serviço: Navegue até a seção de empréstimos e escolha “NuConsignado”. Preenchimento dos dados: Complete as informações solicitadas e envie a solicitação.

Uma vez submetida a solicitação, a análise de crédito é feita rapidamente, e o valor aprovado é depositado na conta do cliente em tempo recorde.

A gestão do empréstimo também é feita pelo aplicativo, permitindo acompanhar o saldo devedor, as datas de vencimento e realizar pagamentos com facilidade.

Taxas de juros e portabilidade do Nubank

O NuConsignado oferece condições financeiras muito competitivas. Segundo dados do Banco Central, as taxas médias de juros entre 25 e 31 de julho de 2024 foram:

1,41% ao mês para servidores públicos

para servidores públicos 1,56% ao mês para beneficiários do INSS

Essas taxas colocam o Nubank entre as opções mais vantajosas do mercado de crédito consignado. Além disso, o serviço permite a portabilidade de crédito, oferecendo aos clientes a possibilidade de transferir consignados de outras instituições para o Nubank.

Essa flexibilidade é um atrativo adicional, facilitando a gestão financeira dos usuários.

Expansão e diversificação de serviços

O Nubank está alinhado com uma estratégia de expansão e diversificação de seus serviços financeiros. A inclusão do NuConsignado no portfólio é uma forma de atender a diferentes perfis de clientes, proporcionando uma alternativa digital, prática e econômica.

Além do NuConsignado, o Nubank também oferece outras soluções de crédito inovadoras, como:

Crédito pessoal baseado em investimentos

RDB Planejado

Tesouro Direto

Antecipação do saque aniversário do FGTS

Essas opções refletem o compromisso do Nubank em fornecer soluções financeiras abrangentes e personalizadas, adaptando-se às variadas necessidades de seus clientes.

Liderança na revolução digital

Com o lançamento do NuConsignado e a expansão de suas ofertas de crédito, o Nubank se mantém na vanguarda da revolução digital no setor financeiro brasileiro.

A empresa está redefinindo a maneira como os brasileiros interagem com os serviços de crédito, oferecendo soluções mais transparentes, acessíveis e adaptadas à era digital.

Essa abordagem inovadora não só beneficia diretamente os clientes, mas também impulsiona a concorrência no setor financeiro.

O Nubank continua a inspirar outras instituições a repensarem suas práticas e adotarem soluções mais tecnológicas e centradas no cliente.

Fique atento às novas oportunidades oferecidas pelo Nubank e aproveite as vantagens do NuConsignado e outras ofertas inovadoras.

A transformação digital no setor financeiro está em plena expansão, e o Nubank está na liderança dessa evolução com soluções ousadas e eficientes.