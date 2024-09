Urgente! Corte no Bolsa Família: R$ 102 a menos em Setembro; o que muda para você

O programa Bolsa Família, que atende milhões de famílias em situação de vulnerabilidade no Brasil, passará por uma redução nos pagamentos durante o mês de setembro.

O Bolsa Família passará por um corte temporário em setembro, com a redução de R$ 102 para parte dos beneficiários. Essa diminuição afeta diretamente as famílias que contavam com o valor adicional do Vale Gás.

A suspensão do Vale Gás, que é paga bimestralmente, está prevista apenas para este mês. O governo federal retoma o pagamento desse benefício em outubro, quando as famílias voltam a receber o valor total. Mesmo com a redução, os beneficiários do Bolsa Família continuam a receber o mínimo de R$ 600. O governo afirma que a mudança é temporária e já tem data para ser corrigida.

O que explica o corte de R$ 102 no Bolsa Família?

De acordo com a especialista Lila Cunha, do FDR, o corte de R$ 102 refere-se à interrupção temporária do Vale Gás em setembro. Esse benefício é pago a cada dois meses para ajudar as famílias de baixa renda a adquirirem gás de cozinha.

Como a última parcela foi liberada em agosto, o próximo pagamento está previsto apenas para outubro. Isso significa que, neste mês, os beneficiários do Bolsa Família não contarão com esse valor extra.

Mesmo com o corte temporário, as famílias continuarão recebendo o valor mínimo garantido de R$ 600, conforme estabelecido pelo governo federal. O Bolsa Família é depositado diretamente nas contas da poupança social digital do Caixa Tem, garantindo que os beneficiários mantenham acesso ao auxílio, mesmo com a suspensão temporária do Vale Gás.

Como acessar o Bolsa Família sem o Vale Gás?

Os pagamentos do Bolsa Família, incluindo o valor mínimo de R$ 600, são feitos via poupança social digital no aplicativo Caixa Tem. Veja como o app facilita sua vida:

Gerencie seus recursos : Faça transferências, pague contas e realize transações via PIX.

: Faça transferências, pague contas e realize transações via PIX. Acesso fácil e seguro : Use o app para todas as operações bancárias sem precisar ir à agência.

: Use o app para todas as operações bancárias sem precisar ir à agência. Conta automática: A conta é aberta automaticamente no nome do responsável familiar ao ser incluído no Bolsa Família.

Como famílias beneficiadas serão afetadas

O corte de R$ 102 será sentido por muitas famílias que contavam com o valor do Vale Gás para equilibrar suas finanças mensais.

Embora o benefício básico do Bolsa Família seja mantido, esse corte temporário pode gerar um impacto considerável, especialmente em lares onde o gás de cozinha representa uma despesa relevante.

A suspensão temporária do Vale Gás impacta as famílias mais vulneráveis, que dependem desse complemento para produtos essenciais. O governo justifica o pagamento bimestral como uma medida planejada para equilibrar o orçamento e atender as famílias continuamente.

Calendário de pagamento do Bolsa Família em setembro

Mesmo sem o pagamento do Vale Gás, o calendário do Bolsa Família segue normalmente para este mês. Confira as datas de pagamento de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS):

NIS final 1 : pagamento em 17 de setembro;

: pagamento em 17 de setembro; NIS final 2 : pagamento em 18 de setembro;

: pagamento em 18 de setembro; NIS final 3 : pagamento em 19 de setembro;

: pagamento em 19 de setembro; NIS final 4 : pagamento em 20 de setembro;

: pagamento em 20 de setembro; NIS final 5 : pagamento em 23 de setembro;

: pagamento em 23 de setembro; NIS final 6 : pagamento em 24 de setembro;

: pagamento em 24 de setembro; NIS final 7 : pagamento em 25 de setembro;

: pagamento em 25 de setembro; NIS final 8 : pagamento em 26 de setembro;

: pagamento em 26 de setembro; NIS final 9 : pagamento em 27 de setembro;

: pagamento em 27 de setembro; NIS final 0: pagamento em 30 de setembro.

As datas de pagamento são escalonadas para evitar aglomerações nos locais de saque, facilitando o acesso ao benefício de maneira mais organizada.

O que muda para os beneficiários em outubro?

A boa notícia para os beneficiários do Bolsa Família é que, a partir de outubro, o pagamento do Vale Gás será retomado. Ou seja, além do valor mínimo de R$ 600 do Bolsa Família, as famílias terão novamente o adicional de R$ 102, totalizando R$ 702 em muitos casos.

O governo federal reforça que o pagamento bimestral do Vale Gás segue o cronograma definido, sem alterações, e continuará beneficiando milhões de famílias brasileiras até o final do ano.

O próximo pagamento do Vale Gás está previsto para coincidir com o calendário regular do Bolsa Família, garantindo que os valores sejam depositados diretamente nas contas dos beneficiários.

Orientações para as famílias afetadas pelo corte

As famílias que serão impactadas pelo corte do Vale Gás neste mês de setembro devem estar atentas às movimentações de suas contas pelo aplicativo Caixa Tem.

Além disso, é fundamental que mantenham seus cadastros atualizados no CadÚnico (Cadastro Único), pois qualquer inconsistência pode levar à suspensão do benefício.

Os responsáveis familiares devem verificar regularmente os canais de comunicação do governo e da Caixa Econômica para acompanhar o cronograma de pagamentos e eventuais mudanças nas regras do programa.

Mesmo sem o valor do Vale Gás em setembro, o Bolsa Família continua sendo um suporte fundamental para as famílias de baixa renda, garantindo uma renda mínima para a subsistência de milhões de brasileiros.

Com a retomada do Vale Gás em outubro, os beneficiários poderão contar novamente com o valor integral, garantindo uma ajuda extra para suprir as necessidades básicas, como a compra do gás de cozinha.

Em resumo, embora o corte temporário afete o pagamento deste mês, o governo garante que o auxílio será retomado em breve, oferecendo um suporte financeiro contínuo às famílias em situação de vulnerabilidade.

