Melhor não fazer estas 7 coisas no Instagram: é proibido!

O Instagram, uma das redes sociais mais populares do mundo, estabelece diretrizes rígidas para manter a plataforma segura e agradável para todos os seus usuários.

A Meta, empresa controladora do Instagram, tem reforçado o controle sobre comportamentos inadequados que podem resultar no banimento temporário ou permanente de contas.

Para quem está conduzindo uma pré-campanha ou gerenciando perfis profissionais, é essencial estar atento às regras da rede social para evitar problemas.

Entre as infrações mais comuns que podem levar ao banimento estão a disseminação de notícias falsas, spam e o uso de aplicativos não autorizados. Essas ações podem ser detectadas automaticamente pelo sistema ou denunciadas por outros usuários, levando à suspensão da conta.

A seguir, listamos sete práticas que podem resultar em banimento no Instagram e como evitá-las.

Algumas atitudes suas dentro do Instagram podem resultar em banimento imediato da rede social ou outras consequências ainda piores. Entenda o que está em jogo e saiba se prevenir – foto: noticiadamanha.com.br.

1. Uso de hashtags proibidas no Instagram

As hashtags são uma ferramenta fundamental no Instagram para aumentar a visibilidade de postagens. No entanto, o uso de tags proibidas pela plataforma pode reduzir drasticamente o alcance do seu conteúdo e, em alguns casos, levar à suspensão da conta. Hashtags banidas, como #sextou, #corposensual e até #iPhone, são marcadas como suspeitas e não aparecem nas pesquisas ou no feed dos seguidores.

Para evitar problemas, sempre verifique se a hashtag que deseja usar aparece nas buscas do Instagram. Se ela não estiver visível, provavelmente está banida, e seu uso pode comprometer sua conta.

2. Aplicativos não-oficiais

Muitos usuários recorrem a aplicativos de terceiros para agendar postagens ou aumentar o engajamento com curtidas e seguidores automáticos.

No entanto, o uso dessas ferramentas viola as diretrizes da plataforma. O Instagram prioriza o crescimento orgânico e o uso de aplicativos não autorizados pode ser facilmente identificado pelo algoritmo.

Ferramentas que prometem mostrar quem visitou seu perfil, por exemplo, não são confiáveis e seu uso pode resultar no banimento da conta. Prefira sempre os recursos oficiais oferecidos pelo próprio Instagram ou seus parceiros autorizados.

3. Envio de mensagens em massa

O envio de muitas mensagens diretas em pouco tempo pode ser considerado comportamento de spam pela plataforma. Embora seja normal interagir com amigos e seguidores, o envio repetitivo de mensagens idênticas ou de conteúdo promocional pode gerar alertas automáticos. Se identificado como spammer, o usuário corre o risco de perder o acesso à conta.

Além disso, o envio de muitas curtidas ou comentários em um curto período também pode ser interpretado como comportamento inadequado. Respeite os limites recomendados: no máximo 60 comentários ou 300 curtidas por hora.

4. Disseminação de fake news

A propagação de notícias falsas é outro comportamento que pode resultar no banimento de contas no Instagram. Para combater a desinformação, a plataforma utiliza verificadores de fatos independentes para rotular e limitar o alcance de postagens falsas.

Quando uma publicação é identificada como fake news, sua visibilidade no feed e na página “Explorar” é reduzida, e ela é marcada com um aviso de “Informação falsa”.

Usuários que frequentemente compartilham desinformação podem ter suas contas desativadas ou limitadas, dificultando a localização do perfil. Para evitar problemas, sempre verifique a veracidade das informações antes de compartilhar qualquer conteúdo.

5. Spam em postagens e mensagens

O Instagram tem uma política rigorosa contra o spam, que inclui ações como a promoção excessiva de produtos, envio de mensagens indesejadas ou curtidas repetitivas. Qualquer atividade que incomode a comunidade da rede social pode ser denunciada por outros usuários.

Se a denúncia de spam for confirmada, a plataforma pode remover as postagens relacionadas e até mesmo banir a conta responsável. Para evitar ser rotulado como spammer, mantenha suas interações autênticas e evite a repetição excessiva de comentários ou mensagens promocionais.

6. Uso de bots para automação

O uso de bots, ou robôs automatizados, para aumentar seguidores ou interações no Instagram é outra prática proibida. Embora possa parecer uma forma fácil de aumentar o engajamento, o uso de bots viola as diretrizes da plataforma e compromete a autenticidade do seu perfil.

O Instagram desencoraja qualquer automação de interações, como curtidas, comentários ou seguidores.

Contas que utilizam bots para esses fins estão sujeitas a penalizações severas, incluindo o banimento. A melhor estratégia é investir em interações genuínas e um crescimento orgânico, que respeita as políticas da plataforma.

7. Ameaças e discurso de ódio

O Instagram adota uma postura de tolerância zero contra ameaças, discurso de ódio e ataques pessoais. A plataforma deixa claro que comportamentos abusivos, baseados em raça, etnia, gênero ou orientação sexual, por exemplo, são passíveis de punição severa.

Contas que cometem essas infrações podem ser banidas, e o Instagram pode colaborar com autoridades policiais em casos graves.

Para garantir a segurança da sua conta e manter um ambiente saudável na rede, é essencial evitar comentários ofensivos e respeitar as diferenças dos outros usuários.

Como evitar o banimento no Instagram

Para manter sua conta segura e evitar o banimento, é importante seguir rigorosamente as diretrizes da plataforma. Sempre utilize hashtags permitidas, evite aplicativos não-oficiais, modere o envio de mensagens e nunca compartilhe desinformação ou envolva-se em práticas de spam.

Ao investir em um comportamento autêntico e respeitoso, você garante que seu perfil permaneça ativo e em conformidade com as regras do Instagram.

Para mais informações sobre as políticas da plataforma, consulte a Central de Ajuda do Instagram ou acesse o portal oficial da Meta.