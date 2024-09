Lista com 33 celulares mostra quem irá chorar com o fim do WhatsApp

Usuários de smartphones ao redor do mundo podem se deparar com uma surpresa indesejada em setembro. O WhatsApp deixará de funcionar em 33 modelos de celulares, devido às constantes atualizações da plataforma, que exigem que os dispositivos atendam a certos requisitos técnicos para garantir o bom funcionamento do aplicativo.

Essa mudança impacta especialmente usuários com aparelhos mais antigos, que não cumprem as exigências mínimas do sistema operacional.

O WhatsApp realiza atualizações regulares de suas condições de uso, e com isso, dispositivos que não acompanham esses avanços tecnológicos perdem o acesso ao aplicativo.

Quando isso acontece, os usuários são notificados diretamente pelo WhatsApp, informando que o modelo de celular em uso não é mais compatível com a plataforma.

O WhatsApp deixará de funcionar em 33 modelos de celulares a partir de setembro; veja como se preparar – foto: noticiadamanha.com.br.

Recomendações para evitar perda de dados importantes

Para garantir que suas conversas e outros arquivos importantes não sejam perdidos, o WhatsApp recomenda fortemente que os usuários afetados façam um backup de suas mensagens.

Esse backup pode ser armazenado na nuvem, utilizando o Google Drive em dispositivos Android ou o iCloud em iPhones. Essa é a única maneira de assegurar que, ao trocar de aparelho, todos os dados possam ser recuperados sem problemas.

O aplicativo de mensagens será compatível apenas com dispositivos Android que operem com a versão 5.1 ou superior do sistema operacional.

Além disso, para garantir uma experiência de uso sem interrupções, os aparelhos devem ter no mínimo 4 GB de RAM e 32 GB de armazenamento. Esses requisitos são fundamentais para rodar o WhatsApp com as atualizações mais recentes, que demandam um desempenho mais robusto.

Lista de celulares que perderão o acesso ao WhatsApp

Abaixo está a relação completa dos modelos que não serão mais compatíveis com o WhatsApp a partir de setembro:

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy S3 Mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy Xcover 2

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L5 II

LG Optimus F5

LG Optimus L3 II

LG Optimus L7 II

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L7 Dual

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus L2 II

LG Optimus L4 II

LG Optimus F6

LG Lucid 2

LG Optimus F7

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend D2

Sony Xperia M

Lenovo A820

ZTE V956-UMI X2

ZTE Grand S Flex

ZTE Grand Memo

Faea F1

THL W8

Wiko Cink Five

Wiko Darknight

Archos 53 Platinum

Se o seu aparelho está nessa lista, considere atualizar para um modelo mais recente para continuar utilizando o WhatsApp sem interrupções.

Por que o WhatsApp desativa o serviço em celulares antigos?

Atualizações de aplicativos como o WhatsApp não ocorrem apenas para oferecer novas funcionalidades, mas também para garantir a segurança dos usuários.

Dispositivos com sistemas operacionais desatualizados se tornam mais vulneráveis a ciberataques, pois não recebem as correções de segurança (patches) que são aplicadas em versões mais recentes.

Ao descontinuar o suporte em modelos mais antigos, o WhatsApp protege a integridade das informações de seus usuários, evitando que possíveis brechas de segurança sejam exploradas por hackers.

Além da segurança, outro fator importante é o desempenho.

As atualizações introduzem recursos que exigem maior capacidade de processamento, como chamadas de vídeo, compartilhamento de arquivos grandes e mensagens que se autodestroem. Essas funcionalidades só funcionam adequadamente em dispositivos que possuem hardware mais avançado, o que explica a exclusão dos modelos mais antigos da lista de compatibilidade.

Como fazer o backup das suas conversas e dados?

Se você possui um dos celulares que perderão o acesso ao WhatsApp, é essencial realizar o backup de suas conversas e arquivos para não perder dados importantes. Siga o passo a passo abaixo para fazer isso:

Abra o aplicativo WhatsApp no seu smartphone; Acesse o menu de opções (geralmente representado por três pontos no canto superior direito da tela); Selecione “Configurações” e depois vá até a seção “Chats”; Dentro de “Chats”, selecione “Backup de chats”; Configure sua conta do Google Drive para dispositivos Android ou iCloud para iPhones. Certifique-se de que há espaço suficiente disponível no serviço de armazenamento em nuvem escolhido; Toque em “Fazer backup” para iniciar o processo.

Esse procedimento garante que, ao adquirir um novo dispositivo, você poderá recuperar todas as suas conversas e arquivos sem dificuldades.

Em resumo, os usuários dos modelos de celulares listados devem agir rapidamente para garantir que seus dados estejam seguros antes que o WhatsApp deixe de funcionar em setembro. A realização de um backup é a melhor maneira de evitar a perda de conversas e arquivos importantes.