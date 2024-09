WhatsApp Gold: a verdade sobre os riscos da versão modificada

Nos últimos meses, a versão “WhatsApp Gold” tem ganhado atenção novamente, atraindo a curiosidade e a preocupação de muitos usuários.

Inicialmente, pode parecer que se trata de uma versão premium do popular aplicativo de mensagens, mas a realidade é bem diferente.

Recentemente, o nome “WhatsApp Gold” voltou a circular, atraindo a atenção de muitos usuários. Apesar da aparência de uma versão premium, trata-se de um golpe antigo.

A fraude, ativa desde 2016, promete funcionalidades falsas e busca coletar dados pessoais para aplicar golpes financeiros e instalar malwares. Veremos a seguir informações relevantes sobre o assunto.

O que é o WhatsApp Gold?

O WhatsApp Gold é uma fraude que começou a circular pela internet em 2016, disfarçada como uma versão aprimorada do WhatsApp. Este golpe prometia várias funcionalidades adicionais, como a capacidade de personalizar a cor do aplicativo e verificar quem havia visitado o perfil do usuário.

A versão também alegava incluir recursos que ainda não estavam disponíveis na versão oficial, como chamadas de vídeo e a capacidade de apagar mensagens enviadas.

Ao clicar no link do WhatsApp Gold, os usuários são direcionados a um formulário para fornecer dados pessoais. Esses dados são usados para golpes financeiros, como inscrições em serviços de assinatura com taxas ocultas, ou para infectar o celular com malware que compromete a segurança e rouba informações.

Versões e variedades do Golpe

O golpe do WhatsApp Gold evoluiu ao longo dos anos, apresentando novas versões e narrativas para atrair mais vítimas. Uma das variantes mais conhecidas é a do vídeo “Gambarelli”, que circula desde 2018.

Segundo o boato, um vídeo chamado “Gambarelli” seria enviado através do WhatsApp Gold e, ao ser reproduzido, causaria a infecção do celular com um vírus que esvaziaria a conta bancária da vítima.

O golpe do WhatsApp Gold é uma variação do “Martinelli”, mudando apenas o nome do vírus. Mensagens associadas ao Gambarelli alegam falsamente que a TV Globo divulgou uma reportagem sobre o vírus, assustando os usuários com ameaças de bloqueio do telefone e esvaziamento de contas bancárias.

Como se proteger dos golpes relacionados ao WhatsApp Gold

Para se proteger contra golpes como o WhatsApp Gold, a primeira e mais importante medida é manter a cautela com qualquer mensagem que pareça alarmista ou que ofereça benefícios extraordinários através de links desconhecidos.

Mensagens que prometem vantagens exclusivas, como versões premium de aplicativos, costumam ser iscas para golpes. Sempre desconfie de links que solicitem informações pessoais ou que pareçam suspeitos.

Fique atento a erros de português e falsas referências a grandes portais, pois golpistas usam nomes de marcas conhecidas para enganar. Sempre verifique diretamente no site oficial do portal de notícias antes de agir.

Fique atento a links suspeitos e compartilhamento de mensagens

Outra medida eficaz é não clicar em links suspeitos nem compartilhar mensagens alarmistas, para evitar a disseminação de desinformação e proteger a própria segurança e a de seus contatos. Caso receba uma mensagem suspeita, utilize as ferramentas de denúncia do próprio WhatsApp para ajudar a identificar e bloquear golpistas.

Manter-se informado sobre as práticas de segurança digital e estar atento às armadilhas online é crucial para proteger seus dados pessoais e garantir uma experiência segura no ambiente digital.

