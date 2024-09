Como pedir a CIN de graça pela internet (novo RG dos brasileiros)

A nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) já pode ser solicitada no estado do Rio de Janeiro, disponível para pessoas de todas as idades desde o dia 2 de julho de 2024.

Emitida pelo Detran.RJ, a CIN substitui o antigo Registro Geral (RG), trazendo mudanças importantes, como o uso do CPF como identificador único e a inclusão de um QR Code para aumentar a segurança do documento.

Principais mudanças na nova Carteira de Identidade Nacional (CIN)

A nova versão da Carteira de Identidade Nacional apresenta modificações significativas. O CPF passa a ser o único número de identificação válido em todo o território nacional, o que simplifica os processos burocráticos.

Outra inovação é o QR Code no verso da carteira, que aumenta a segurança e facilita a digitalização dos dados. A primeira via do documento é gratuita, enquanto a segunda via tem um custo de R$ 51,18.

A troca para a nova CIN será obrigatória apenas a partir de fevereiro de 2032, e pessoas com 60 anos ou mais não são obrigadas a fazer a substituição.

Como solicitar a nova CIN?

Para obter a nova Carteira de Identidade Nacional, é necessário agendar um atendimento no site do Detran.RJ. A seguir, explicamos o passo a passo para agendar a emissão do documento:

Acesse o site oficial do Detran.RJ. Responda à pergunta “Possui ou possuiu carteira de identidade do Detran-RJ ou do Instituto Félix Pacheco?”. Preencha os dados necessários, como CPF, nome completo e data de nascimento. Marque a caixinha “Não sou um robô” e clique em “Enviar”. Escolha a cidade e o posto de atendimento desejado. Selecione a data mais próxima disponível para o agendamento. Após confirmar os dados, clique em “Enviar” e guarde o número do protocolo gerado.

Com o agendamento confirmado, basta comparecer ao posto do Detran na data marcada com os documentos exigidos. Vale lembrar que a primeira via da nova carteira é emitida gratuitamente.

Quem pode solicitar

A nova Carteira de Identidade Nacional está disponível para pessoas de todas as idades, incluindo crianças e idosos, desde julho de 2024 no estado do Rio de Janeiro.

O fato de a primeira via ser gratuita facilita o acesso de toda a população ao documento. A expectativa é que, em breve, outros estados também comecem a emitir a CIN.

Vantagens e segurança com o QR Code

Uma das principais inovações da nova CIN é a inclusão do QR Code no verso do documento. Esse recurso tem como objetivo aumentar a segurança e evitar fraudes, dificultando a falsificação da carteira.

Além disso, o QR Code facilita a digitalização dos dados, permitindo o acesso ao documento em plataformas digitais, o que é uma vantagem em tempos de crescente digitalização de serviços públicos.

Você precisa saber:

A troca para a nova CIN é obrigatória?

Atualmente, a troca do antigo RG pela nova CIN não é obrigatória. O RG tradicional continua válido até fevereiro de 2032, dando um longo período de transição para que os cidadãos façam a substituição.

Além disso, pessoas com 60 anos ou mais não precisam trocar de documento, o que oferece ainda mais flexibilidade. Mesmo assim, a nova CIN oferece vantagens que tornam sua solicitação uma opção interessante, principalmente por questões de segurança e praticidade.

Após realizar o agendamento no site do Detran.RJ, é possível confirmar os detalhes da solicitação seguindo os passos abaixo:

Acesse o site oficial do Detran.RJ e clique na opção “Consultar agendamento”. Insira as informações solicitadas, como nome completo, data de nascimento ou número do protocolo gerado no momento da inscrição. Após preencher os dados, clique em “Enviar” para verificar os detalhes do seu agendamento.

Caso haja qualquer dúvida durante o processo de emissão da nova CIN, o site oficial do Detran.RJ disponibiliza orientações detalhadas e canais de suporte.