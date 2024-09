Martelo batido: água com gás ou sem gás? Saiba qual é a melhor

A discussão sobre a diferença entre água com gás e sem gás é comum e gera dúvidas entre muitas pessoas. Afinal, existe realmente uma opção mais saudável?

A resposta para essa pergunta não é tão simples, mas é possível entender melhor as características de cada uma e como elas impactam a saúde.

A principal diferença entre a água com gás e a água sem gás está na presença do dióxido de carbono, que é adicionado à água para criar as bolhas características.

Essa adição provoca uma reação que resulta na formação de ácido carbônico, o que torna a água com gás ligeiramente mais ácida do que a água comum. No entanto, no que diz respeito à hidratação, ambas as opções são igualmente eficazes.

Não há evidências que sugiram que uma seja mais hidratante ou saudável do que a outra.

Afinal de contas, será que existe um tipo de água que é melhor para a sua saúde? Se for, entenda a diferença de ser com gás ou sem – edição nossa (noticiadamanha.com.br).

Mitos e verdades sobre a água com gás

Alguns mitos cercam o consumo de água com gás, como a ideia de que ela pode causar danos aos ossos ou aos dentes. Essa preocupação surgiu principalmente devido à associação dos refrigerantes, que também são bebidas gaseificadas, com o aumento do risco de fraturas ósseas.

Contudo, especialistas afirmam que a água com gás, por si só, não representa um risco significativo para a saúde óssea. Apenas quando misturada com açúcar ou sucos cítricos, que elevam o nível de acidez, a água com gás pode afetar o esmalte dos dentes, causando uma leve descoloração.

Água envasada versus água da torneira

Outro ponto de discussão é a crença de que a água em garrafa, especialmente a lacrada, é mais saudável do que a água da torneira. Embora seja verdade que a água engarrafada pode oferecer uma sensação de maior segurança, isso não significa que a água da torneira seja inferior.

Em países como a Austrália, por exemplo, a água encanada é enriquecida com flúor, o que ajuda a prevenir cáries dentárias, especialmente em crianças. No Brasil, a qualidade da água da torneira varia de acordo com a região, mas em muitos locais, ela é perfeitamente segura para o consumo.

Temperatura da água: gelada ou em temperatura ambiente?

A temperatura da água é outro tópico que gera debates. Algumas pessoas preferem beber água gelada, enquanto outras optam por consumi-la em temperatura ambiente.

Há poucas pesquisas conclusivas sobre os efeitos da temperatura da água no organismo, mas algumas evidências sugerem que a água gelada pode retardar as contrações gástricas, impactando a digestão.

Além disso, o consumo de água gelada pode contrair os vasos sanguíneos, causando cólicas em algumas pessoas. Por outro lado, a água gelada pode aumentar temporariamente o metabolismo, pois o corpo precisa gastar mais energia para manter a temperatura corporal.

Independentemente de suas preferências pessoais, o mais importante é garantir uma boa hidratação ao longo do dia. Seja água com gás ou sem gás, gelada ou em temperatura ambiente, o consumo regular de água é essencial para a saúde geral do corpo.

Beber água ajuda a manter o funcionamento adequado de todos os sistemas do organismo, além de trazer diversos benefícios, como a melhora da pele, o auxílio na digestão e a regulação da temperatura corporal.