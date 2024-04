Em resposta aos desafios econômicos crescentes e com o objetivo de intensificar o suporte às famílias mais vulneráveis do Brasil, o governo anunciou uma atualização significativa no programa Bolsa Família para o ano de 2024. A partir de abril, o valor máximo que as famílias beneficiadas podem receber será de R$ 800,00. Este aumento visa fortalecer o compromisso do governo em ajudar os necessitados e reduzir a pobreza no país.

Beneficiários do Bolsa Família com NIS final entre 0 e 9 receberão R$ 800 antecipados

Detalhes do aumento do Bolsa Família

O Bolsa Família é um programa de transferência direta de renda que se mostrou fundamental na luta contra a pobreza. Com a nova atualização, o programa agora inclui dois benefícios adicionais além da parcela regular:

Benefício Primeira Infância : Adiciona R$150,00 por família com crianças até 6 anos de idade.

: Adiciona R$150,00 por família com crianças até 6 anos de idade. Benefício Variável Familiar: Concede R$50,00 adicionais por cada criança ou adolescente entre 7 e 18 anos, e também para gestantes e nutrizes.

A combinação desses valores permite que uma família receba até R$800,00 mensais, dependendo de sua estrutura familiar específica. Os pagamentos do Bolsa Família em abril de 2024 seguirão o seguinte cronograma, baseado no último dígito do Número de Identificação Social (NIS):

Calendário de pagamento para Abril de 2024

NIS final 1 : 17 de abril

: 17 de abril NIS final 2 : 18 de abril

: 18 de abril NIS final 3 : 19 de abril

: 19 de abril NIS final 4 : 22 de abril

: 22 de abril NIS final 5 : 23 de abril

: 23 de abril NIS final 6 : 24 de abril

: 24 de abril NIS final 7 : 25 de abril

: 25 de abril NIS final 8 : 26 de abril

: 26 de abril NIS final 9 : 29 de abril

: 29 de abril NIS final 0: 30 de abril

Estes pagamentos ajudarão a assegurar que as famílias elegíveis recebam seu auxílio de forma eficiente e transparente, contribuindo significativamente para a melhoria de suas condições de vida.

Instruções para saque através do caixa tem

Para os beneficiários que utilizam o aplicativo Caixa Tem para movimentações financeiras, os passos para realizar o saque são simples e diretos:

Login no Aplicativo: Entre no Caixa Tem utilizando seu CPF e senha. Saque sem Cartão: Selecione a opção “Saque sem cartão” no menu. Geração de Código: Gere um código para saque, que terá validade de uma hora. Caso expire, um novo código deverá ser gerado. Realização do Saque: Utilize o código gerado em um caixa eletrônico, lotérica ou correspondente Caixa Aqui para efetuar o saque. Seleção do Valor: Escolha o valor que deseja sacar e confirme para receber o dinheiro.

Impacto do Aumento

O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome estima que aproximadamente 21,1 milhões de famílias serão beneficiadas com o Bolsa Família em 2024, representando um investimento governamental de R$ 14,25 bilhões.

Este reforço no programa não só combate a pobreza, mas também promove uma distribuição de renda mais equitativa, assegurando que o auxílio chegue a quem realmente precisa durante períodos de incerteza econômica.

Esta iniciativa é um passo crucial na consolidação dos esforços do governo para fortalecer as políticas sociais que visam melhorar a qualidade de vida e a segurança alimentar das famílias brasileiras mais vulneráveis.

