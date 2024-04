Estes brasileiros com CPF terminando entre 0 e 9 serão contemplados com primeiro lote do Vale-Gás; veja quem recebe

Neste mês de abril, o Governo do Ceará lançou a primeira das três distribuições anuais do Vale Gás Social, com o objetivo de apoiar famílias em condição de extrema vulnerabilidade social. A ação começou nesta quinta-feira (11) e contemplou 184 prefeituras cearenses, marcando o primeiro lote do ano com um investimento inicial de R$ 19,7 milhões.

A cerimônia de entrega ocorreu na sede da Secretaria da Proteção Social (SPS), em Fortaleza, contando com a presença de importantes figuras governamentais como Onélia Santana, secretária da Proteção Social, e Lia de Freitas, primeira-dama do Ceará.

Detalhes da distribuição do vale Gás social

O programa é direcionado às famílias assistidas pelo Cartão Mais Infância Ceará, aos inscritos no CadÚnico, beneficiários do Bolsa Família, e aos jovens envolvidos no programa Virando o Jogo – Superação.

Adicionalmente, 324 cozinhas sociais situadas em áreas de alta vulnerabilidade social e entidades participantes do Programa Mais Nutrição nos municípios de Caucaia, Fortaleza, Maracanaú, Barbalha, Crato, Juazeiro do Norte, e Missão Velha também são elegíveis para o benefício.

Investimento e impacto econômico

O investimento total para o Vale Gás Social em 2024 é de aproximadamente R$58,3 milhões. Este financiamento não só evidencia a sensibilidade e coragem do estado em apoiar os mais necessitados, mas também potencializa a economia local ao dinamizar o fluxo monetário em comunidades carentes.

Relevância e estratégias de implementação

Lia de Freitas destacou a importância de estratégias de segurança alimentar integradas com outras áreas como educação e trabalho, essenciais para a promoção da qualidade de vida dos cidadãos cearenses. O Programa Ceará Sem Fome é um exemplo de como o estado prioriza a alimentação, complementado agora pelo Vale Gás Social, garantindo o acesso a necessidades básicas.

Logística de entrega

Após a recepção dos tíquetes, os gestores municipais são responsáveis pela distribuição aos beneficiários, garantindo que o auxílio chegue efetivamente a quem precisa. Meiriane Santos, secretária da Proteção Social e Cidadania de Itarema, exemplificou o processo ao mencionar a organização para a entrega iminente dos tíquetes, programada para começar já na segunda-feira subsequente ao recebimento.

Compromisso com a assistência social

Evandro Leitão, presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), e Júnior Castro, presidente da Associação dos Municípios do Estado do Ceará (Aprece) e prefeito de Chorozinho, ambos reiteraram o papel pioneiro do Ceará não só na educação, mas também na assistência social, através de investimentos substanciais que melhoram diretamente a vida das pessoas envolvidas.

Consulta e informações adicionais

Os interessados em verificar a elegibilidade para o Vale Gás Social podem acessar o site da SPS para mais informações. O programa, estabelecido inicialmente como uma medida emergencial durante a pandemia de coronavírus em 2020, foi consolidado como política pública permanente em setembro de 2021, com o objetivo de fornecer três recargas anuais de botijão de gás às famílias qualificadas.

Desde sua implementação, quase dois milhões de tíquetes foram distribuídos, demonstrando o compromisso continuado do Governo do Ceará com suas políticas de assistência social e econômica robustas. O Vale Gás Social se estabelece como uma iniciativa crucial para mitigar a precariedade vivida por muitos, fortalecendo a infraestrutura de suporte social do estado.

