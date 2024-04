Governo disponibiliza MASSAGEM relaxante para brasileiros inscritos no CadÚnico; saiba como participar

O Centro de Referência em Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (Cerpis), situado em Macapá, é uma iniciativa pioneira do Governo do Amapá que oferece uma variedade de tratamentos e terapias complementares. Por mais que o CadÚnico não seja um critério obrigatório; a grande maioria dos beneficiários estão inclusos.

Administrado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), o Cerpis se destaca por proporcionar mais de 30 especialidades diferentes aos seus usuários, promovendo bem-estar e qualidade de vida através de métodos terapêuticos alternativos.

Variedade de serviços ofertados

Os serviços do Cerpis incluem tratamentos ambulatoriais e terapias de salão, que vão desde massagem terapêutica até yoga e pilates. Estas práticas não só ajudam na recuperação física como também contribuem para a saúde mental dos pacientes. A cada mês, aproximadamente 150 pacientes são atendidos no centro, evidenciando sua capacidade e a eficácia de seus serviços.

Terapias e Tratamentos Disponíveis:

Ambulatoriais: Clínica médica, assistência social, enfermagem, fisioterapia integrada, psicologia integrada, acupuntura clínica, e mais.

Severina Santos, uma das pacientes do Cerpis desde 2008, relata uma melhora significativa em sua condição física após iniciar seus tratamentos no local. “Cheguei quase em uma cadeira de rodas por conta de um problema na coluna, mas, graças aos serviços daqui, melhorei significativamente,” comenta Severina, que hoje participa de atividades como pilates e reflexologia.

Processo de acesso aos serviços

Para acessar os serviços oferecidos pelo Cerpis, os interessados devem se dirigir à unidade com documentos necessários, como cópias do cartão do Sistema Único de Saúde (SUS), RG, comprovante de residência e um contato telefônico. No primeiro atendimento, é realizada uma triagem para identificar as necessidades específicas do paciente e os tratamentos mais adequados são sugeridos.

Ângela Loureiro, diretora da unidade, enfatiza a dedicação em expandir e melhorar continuamente os serviços oferecidos. “Estamos comprometidos em ampliar nosso alcance e proporcionar atendimento de qualidade a toda a população amapaense, utilizando profissionais altamente qualificados e comprometidos,” destaca Ângela.

Localização e horários de funcionamento:

O Cerpis está localizado na Avenida Fab, 849, no Centro de Macapá. O centro funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30, facilitando o acesso dos pacientes que necessitam de tratamentos durante a semana.

Impacto das práticas integrativas na saúde

As práticas integrativas e complementares representam uma abordagem holística da saúde, que considera não apenas o tratamento de sintomas específicos, mas também a integração entre mente e corpo para promover a saúde geral.

A inclusão dessas práticas no sistema público de saúde do Amapá demonstra um avanço significativo na forma como a saúde é tratada na região, oferecendo alternativas benéficas e complementares aos métodos tradicionais de tratamento.

Esses tratamentos, que incluem técnicas como acupuntura, reiki, quiropraxia, e muitos outros, são fundamentais para muitos pacientes que não encontraram alívio apenas através da medicina convencional. Através do Cerpis, o Governo do Amapá assegura que os cidadãos têm acesso a uma gama diversificada de opções de tratamento, reafirmando o compromisso com a saúde e bem-estar da população.

Em suma, o Cerpis não apenas oferece serviços essenciais e complementares de saúde, mas também se estabelece como um modelo de cuidado integrativo, essencial para o desenvolvimento de políticas de saúde mais inclusivas e holísticas.

