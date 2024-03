WhatsApp de CARA NOVA: veja tudo o que mudou

O WhatsApp, uma das plataformas de mensagens mais utilizadas em todo o mundo, recentemente passou por uma atualização visual.

Essas mudanças não passaram despercebidas pelos usuários, abrangendo desde o tom de verde da marca até o design dos botões do aplicativo.

Nas linhas abaixo, o Notícia da Manhã irá explorar em detalhes as alterações implementadas e as críticas recebidas. Preparado? Então, siga a leitura.

WhatsApp atualiza visual, gerando críticas. Mudanças incluem posição de menus e tom de verde. Conheça detalhes das alterações e a resposta da plataforma às reclamações. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

O que mudou no WhatsApp em 2024?

Mudança na posição dos menus: Uma das mudanças mais notáveis foi a alteração na posição dos menus, anteriormente localizados na parte superior da tela em dispositivos Android. Agora, esses menus foram reposicionados para a parte inferior, uma mudança que gerou controvérsias entre os usuários. Alteração no tom de verde e design dos botões: Além da mudança na posição dos menus, o WhatsApp também modificou o tom de verde de sua marca, tornando-o mais intenso. Os botões e ícones do aplicativo receberam novos formatos e cores, visando proporcionar uma experiência visual mais agradável e intuitiva.

Reações dos usuários: críticas e reclamações

A atualização visual do WhatsApp não foi unanimidade entre os usuários. Nas redes sociais, diversas críticas foram direcionadas às mudanças implementadas.

Uma das reclamações mais recorrentes foi em relação à posição dos menus, agora localizados na parte inferior da tela.

Muitos usuários demonstraram insatisfação com essa alteração, considerando-a desconfortável e pouco prática.

Outro ponto de crítica foi a intensidade do tom de verde adotado pela marca. Enquanto alguns usuários apreciaram a mudança, outros consideraram que a nova tonalidade tornou o aplicativo visualmente cansativo e menos agradável.

Resposta do WhatsApp e justificativas para as mudanças

Em resposta às críticas, o mensageiro afirmou que as mudanças visuais visam proporcionar uma experiência mais moderna, acessível e fácil de usar.

De acordo com a plataforma, as alterações foram pensadas para destacar as áreas mais importantes da tela, facilitando a interação dos usuários com o aplicativo.

Além disso, o WhatsApp destacou algumas melhorias específicas, como o aprimoramento do modo escuro, tornando-o ainda mais escuro para melhorar a experiência de uso em ambientes com pouca luz.

Por outro lado, o modo claro também recebeu ajustes, com mais áreas na cor branca para facilitar a leitura.

Curiosidades sobre o WhatsApp

Fundação por ex-funcionários do Yahoo! Criado em 2009 por Brian Acton e Jan Koum, ex-funcionários do Yahoo!, o WhatsApp nasceu da ideia de oferecer uma alternativa acessível às mensagens de texto tradicionais. Aquisição bilionária pelo Facebook Em 2014, o Facebook adquiriu o WhatsApp por 19 bilhões de dólares, consolidando sua posição como uma das principais plataformas de mensagens do mundo. Volume diário de mensagens Com mais de 100 bilhões de mensagens trocadas diariamente, o WhatsApp é uma das plataformas de comunicação mais utilizadas em todo o mundo. Disponibilidade em diversos dispositivos Além dos aplicativos para smartphones, o WhatsApp pode ser acessado por meio de navegadores web e aplicativos para desktop, oferecendo uma experiência multiplataforma aos usuários. Criptografia de ponta a ponta Todas as mensagens enviadas pelo WhatsApp são protegidas por criptografia de ponta a ponta, garantindo a privacidade e segurança das conversas dos usuários.

Enfim, a atualização visual do WhatsApp 2024 reflete uma tentativa da plataforma de acompanhar as tendências de design e proporcionar uma experiência mais agradável aos seus usuários.

Embora algumas mudanças tenham sido bem recebidas, outras geraram críticas e insatisfação por parte dos usuários.

Resta aguardar para ver como essas alterações serão recebidas a longo prazo e se o WhatsApp irá considerar o feedback dos usuários para futuras atualizações.