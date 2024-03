Quem tem estas DOENÇAS pode comprar carro zero-km mais barato

A recente elevação nos preços dos veículos zero quilômetro tem frustrado muitos consumidores, impedindo-os de adquirir um carro novo. No entanto, indivíduos com certas condições de saúde podem ser elegíveis para descontos na compra de veículos, graças ao enquadramento na categoria PcD (Pessoas com Deficiência).

Abaixo, detalhamos as doenças que podem garantir esses benefícios, além dos documentos necessários e exemplos de carros disponíveis para o público PcD em 2024.

Como adquirir estes veículos com desconto?

Para adquirir veículos com desconto sob a categoria de Pessoa com Deficiência (PcD), o primeiro passo é certificar-se de que você ou a pessoa que se beneficiará do desconto se enquadra nas condições de saúde especificadas pela legislação.

Em seguida, é necessário obter um laudo médico emitido por uma instituição credenciada, como o DETRAN, que comprove a condição de deficiência ou doença que permite o acesso aos benefícios. Este laudo deve ser detalhado, incluindo o CID (Classificação Internacional de Doenças) e, quando aplicável, mencionar as adaptações necessárias no veículo.

Após a obtenção do laudo, deve-se reunir a documentação necessária, que inclui, mas não se limita a, identidade, CPF, comprovante de residência e o laudo médico. Com os documentos em mãos, dirija-se à concessionária de sua escolha que participe do programa de vendas para PcD e apresente a documentação para dar início ao processo de compra.

É importante também solicitar as isenções fiscais disponíveis, como o IPI e o ICMS, que requerem a apresentação do laudo médico e outros documentos específicos nos órgãos responsáveis. A concessionária poderá orientá-lo sobre como proceder com esses pedidos de isenção.

Por fim, após a aprovação das isenções e a finalização da compra, o veículo será faturado com o desconto aplicado, facilitando o acesso a um carro novo para quem realmente necessita.

Condições de saúde que habilitam descontos na compra de veículos

Amputações

Artrite

Artrodese (com sequelas)

Artrose

Autismo

Acidente Vascular Cerebral (AVC)

Acidente Vascular Encefálico (AVE)

Bursite e Tendinite graves

Câncer (certos tipos)

Cegueira

Contaminação por radiação

Deficiência Mental (severa ou profunda)

Deficiência Visual

Deformidades Congênitas ou Adquiridas

Doença de Paget (estágios avançados)

Doença de Parkinson

Doenças Renais, Hepáticas ou Cardíacas

Doenças Degenerativas

Doenças Neurológicas

Encurtamento de Membros e Malformações

Esclerose Múltipla

Escoliose Acentuada

Hanseníase

Hérnia de Disco

Lesão por Esforço Repetitivo (LER)

Lesões com Sequelas Físicas

Linfomas

Manguito Rotador

Mastectomia

Nanismo

Neoplasia Maligna

Neuropatias Diabéticas

Paralisia Cerebral

Paralisia Irreversível e Incapacitante

Paraplegia

Poliomielite

Ponte de Safena (com sequelas ou limitações)

Problemas Graves na Coluna

Próteses Internas e Externas

Renal Crônico com Uso de Fístula

Reumatismo

Síndrome do Túnel do Carpo

Talidomida

Tendinite Crônica

Tetraparesia

Tetraplegia

Tuberculose Ativa

Documentação necessária para aquisição de veículo PcD

Formulário de Intenção de Compra

Proposta de Venda da Concessionária Assinada

Cópia do RG, CPF ou da CNH (com o código da deficiência no campo de observações)

Comprovante de Endereço

Laudo Médico do DETRAN local, com assinatura e carimbo do CRM (para isenção de IPI ou isenção de IPI e ICMS)

Veículos PcD Disponíveis em 2024

Kardian Evolution AT 1.0T: R$ 92.069,94

Duster Intense Plus 1.6 CVT: R$ 105.939,91

Argo Drive 1.3 Flex: R$ 76.620,84

Pulse Drive 1.3 AT Flex 4p: R$ 86.305,97

Jeep Renegade 1.3 Turbo T270: R$ 102.900

A lista de doenças qualificadas para descontos na aquisição de veículos PcD é ampla, abrangendo uma variedade de condições que podem impactar significativamente a mobilidade e qualidade de vida dos indivíduos. Esses benefícios visam facilitar o acesso a veículos novos, promovendo maior autonomia e inclusão social para as pessoas com deficiência.

