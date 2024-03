A Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), sob a gestão de Grasielle Paes Silva Bugalho, anunciou a lista dos dez mil beneficiários pré-selecionados para participar do Programa Ser Família “CNH Social”.

O anúncio, feito conforme o Edital nº. 01/2024, inclui também a formação de um cadastro reserva, conforme divulgado no Diário Oficial do Estado na última quinta-feira, 21 de março.

Consulte se seu CPF está na lista das 10 mil CNHs de graça do governo | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Como acessar a lista de pré-selecionados

Os interessados em consultar a lista de pré-selecionados são orientados a visitar o site oficial da Setasc em www.setasc.mt.gov.br . Na seção dedicada ao Programa Ser Família “CNH Social”, encontrará um link que direciona para a visualização dos selecionados, organizados por município. Destaca-se a inclusão de 771 nomes de Várzea Grande e 1865 de Cuiabá na listagem preliminar de selecionados para o programa.

Você pode gostar: Multas na CNH poderão ser canceladas por esses motoristas

Próximas etapas para os beneficiários pré-selecionados

Os beneficiários pré-selecionados pelo Programa CNH Social devem aguardar uma convocação oficial do Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN) para apresentação da documentação necessária e posterior verificação. Este procedimento é crucial para a continuidade no processo de seleção e benefício dentro do programa.

Distribuição de vagas e critérios

Um aspecto importante a ser ressaltado é a metodologia de distribuição das vagas. Segundo informações do edital, as vagas serão alocadas seguindo uma ordem cronológica e levando em consideração a proporção da frota veicular de cada município.

Este critério busca garantir uma distribuição equitativa das oportunidades oferecidas pelo programa, que tem previsão de início para o mês de abril de 2024.

O Programa CNH Social é uma iniciativa voltada à promoção da cidadania e inclusão social, facilitando o acesso à Carteira Nacional de Habilitação para cidadãos de baixa renda, ampliando assim suas oportunidades de emprego e mobilidade.

Fique atento a estes detalhes

Com a publicação dos pré-selecionados, o estado de Mato Grosso dá um importante passo em direção ao fortalecimento da assistência social e ao desenvolvimento da cidadania.

Os beneficiários e interessados devem manter-se atentos às próximas convocações e instruções do DETRAN, bem como às atualizações fornecidas pela Setasc para garantir sua participação efetiva no programa.

Dicas para tirar CNH através do programa do Governo

Para obter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) através do programa do Governo, é importante seguir algumas dicas que podem facilitar esse processo. Primeiro, informe-se sobre os requisitos específicos do programa em seu estado, pois eles podem variar. Geralmente, é necessário atender a critérios de renda, idade e educação.

Certifique-se de ter toda a documentação exigida, como identidade, CPF e comprovante de residência atualizado.

Inscreva-se no programa dentro do prazo e através dos canais oficiais, que podem incluir sites governamentais ou órgãos de trânsito locais. Após a inscrição, fique atento à divulgação dos resultados e, se selecionado, siga rigorosamente as instruções para a matrícula nos cursos teóricos e práticos.

Aproveite ao máximo as aulas, pois elas são fundamentais para sua formação como condutor responsável. Por fim, mantenha uma comunicação clara com o órgão responsável pelo programa para resolver quaisquer dúvidas ou problemas que possam surgir durante o processo.

Você pode gostar: Aviso: R$ 100 distribuídos pela Serasa hoje; quem recebe