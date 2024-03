Quanto custa um carro elétrico POPULAR? Top 5 mais baratos

A revolução dos carros elétricos está acontecendo, e agora eles estão mais acessíveis do que nunca no Brasil! Com a crescente conscientização ambiental e o avanço tecnológico, os carros elétricos vêm ganhando espaço no mercado automotivo brasileiro.

Embora os preços ainda sejam um pouco elevados comparados aos carros convencionais, existem opções cada vez mais econômicas. Neste artigo, vamos explorar os cinco carros elétricos mais baratos disponíveis no Brasil em 2024. Está pronto para entrar no mundo da mobilidade elétrica sem gastar muito? Vamos lá!

Pensando em comprar um carro elétrico? Confira os cinco modelos mais acessíveis disponíveis no Brasil agora! (Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br)

Carros Elétricos Mais Acessíveis do Mercado Brasileiro

A busca por veículos sustentáveis e econômicos é uma tendência crescente, e os carros elétricos são a resposta perfeita para essa demanda. Veja agora os modelos mais acessíveis que estão conquistando os brasileiros:

1. Chery iCar – R$ 119.990

O Chery iCar é o campeão de economia entre os carros elétricos no Brasil. Com seu tamanho compacto e preço atrativo, ele é uma excelente opção para quem está começando no mundo dos elétricos.

Equipado com uma bateria de 30 kWh, oferece uma autonomia de até 197 km. Seu motor entrega 61 cv de potência e 15,3 kgfm de torque, ideal para o trânsito urbano.

2. JAC E-JS1 – R$ 128.900

O JAC E-JS1 é outro modelo acessível que se destaca no mercado. Com um motor de 62 cv e 15,3 kgfm de torque, ele oferece uma experiência de condução satisfatória para o dia a dia.

Sua bateria de 30,2 kWh assegura uma autonomia de até 161 km, tornando-o uma opção viável para deslocamentos urbanos.

3. Renault Kwid e-tech – a partir de R$ 99.990

O Renault Kwid e-tech se destaca por oferecer uma combinação de autonomia, espaço e preço competitivo. Com seu motor de 65 cv e 11,5 kgfm, este modelo proporciona um desempenho ágil, com aceleração de 0 a 50 km/h em 4,1 segundos. A bateria de 26,8 kWh garante uma autonomia de 186 km.

4. BYD Dolphin – R$ 149.800

O BYD Dolphin conquistou o mercado brasileiro com seu design moderno e especificações impressionantes. O motor de 95 cv e 18,3 kgfm de torque oferece uma excelente performance, e a bateria garante uma autonomia de 291 km. Este modelo é uma escolha inteligente para quem busca um pouco mais de potência e espaço.

5. GWM Ora 03 – R$ 150.000

No topo da nossa lista, mas ainda dentro da categoria de carros elétricos acessíveis, está o GWM Ora 03. Este modelo se destaca por sua potência e tecnologia embarcada. Com um motor que entrega 171 cv e 25,5 kgfm de torque, ele promete uma experiência de condução empolgante. A bateria de 48 kWh assegura uma autonomia de até 300 km.

O mercado de carros elétricos no Brasil está em plena expansão, e esses cinco modelos provam que é possível entrar nesse universo sustentável sem comprometer o orçamento. Com a contínua evolução da tecnologia e a redução dos custos de produção, os carros elétricos estão se tornando cada vez mais uma opção viável e atraente para o consumidor brasileiro.

