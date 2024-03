Novidade no WhatsApp! Como recuperar mensagens utilizando a data

O mundo das mensagens instantâneas acaba de ficar ainda mais avançado e prático! O WhatsApp, uma das principais plataformas de comunicação da Meta, anunciou uma novidade que está deixando os usuários animados: a possibilidade de buscar mensagens por data.

Essa funcionalidade, que promete ser um divisor de águas para a recuperação de conversas antigas, já está disponível para dispositivos Android, iOS, PC, Mac e WhatsApp Web. Imagine poder revisitar aquela mensagem que te fez sorrir ou encontrar facilmente informações importantes passadas há tempos. Neste artigo, vamos explorar como você pode aproveitar essa nova ferramenta e manter suas conversas ao alcance dos dedos.

WhatsApp: Uma Nova Era na Busca de Mensagens

Esta atualização do WhatsApp é ideal para quem precisa relembrar conversas específicas ou procurar por informações enviadas em uma data particular. Com a busca de mensagens por data, os usuários ganham mais uma ferramenta para organizar e acessar suas conversas de maneira eficiente e rápida.

Como Recuperar Mensagens por Data no WhatsApp

Para fazer uso dessa inovadora funcionalidade, siga os passos simples abaixo:

Abra uma conversa em grupo ou com um contato individual no WhatsApp; Clique nos três pontinhos na vertical, localizados no canto superior direito da tela, ou toque na parte central superior da conversa; Selecione a opção “Pesquisar”; Clique no ícone do calendário, que aparece no canto superior direito da tela; Escolha o dia, mês e ano desejados para visualizar as mensagens correspondentes.

Mantenha seu WhatsApp Atualizado

É importante ressaltar que a busca de mensagens por data está chegando gradualmente para os usuários. Portanto, é essencial manter o aplicativo atualizado para garantir acesso a essa e outras novas funcionalidades.

A atualização mais recente do WhatsApp também trouxe mais opções de formatação de texto, como listas de itens, listas numeradas, citações de bloco, código embutido, além dos já conhecidos negrito, itálico, tachado e monoespaçado.

A adição da busca de mensagens por data é uma prova do constante desenvolvimento e inovação do WhatsApp. Essa funcionalidade oferece uma nova dimensão de conveniência e eficácia na gestão de nossas conversas. Com a tecnologia sempre avançando, podemos esperar ainda mais recursos interessantes e úteis no futuro.

Entenda a importância do backup

Além da nova funcionalidade de buscar mensagens por data, é essencial destacar a importância do backup regular no WhatsApp. Com a crescente quantidade de informações importantes compartilhadas através do aplicativo, desde conversas pessoais até dados de trabalho, ter um backup atualizado é uma garantia extra contra a perda de dados.

O backup do WhatsApp permite que você restaure suas mensagens e arquivos de mídia caso troque de dispositivo ou precise reinstalar o aplicativo. Essa prática se torna ainda mais relevante com a nova função de busca por data, pois garante que as mensagens antigas, mesmo as de anos atrás, estejam disponíveis para consulta quando necessário.

Manter um backup regular no WhatsApp não é apenas uma medida de segurança, mas também uma forma de assegurar que você tenha acesso integral ao seu histórico de conversas, potencializando o uso das novas funcionalidades do app.

