O cenário do trânsito no Brasil está prestes a sofrer mudanças significativas com a entrada em vigor de uma legislação inovadora. O Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) deu um grande passo para modernizar as normas de tráfego ao introduzir a Resolução nº 996/2023.

Essa nova regra é um marco no sentido de que retira a obrigatoriedade da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para conduzir certos tipos de veículos, facilitando assim a vida de muitos cidadãos que recorrem a alternativas de transporte mais sustentáveis e econômicas.

Estes veículos não exigem mais a CNH do motorista | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Benefícios diretos da nova legislação

A nova legislação é particularmente vantajosa para os usuários de ciclomotores, bicicletas elétricas e dispositivos de mobilidade individual, como patinetes elétricos, skates elétricos e monociclos. A definição clara desses veículos e as condições sob as quais podem ser operados sem uma CNH são um passo em direção a uma mobilidade urbana mais acessível e inclusiva.

Detalhamento da classificação de veículos

Ciclomotores : Veículos de duas ou três rodas, equipados com motores de no máximo 50 cm³ e capazes de alcançar velocidades de até 50 km/h.

: Veículos de duas ou três rodas, equipados com motores de no máximo 50 cm³ e capazes de alcançar velocidades de até 50 km/h. Bicicletas elétricas : Diferenciam-se por possuírem assistência elétrica que é ativada pelo esforço humano, sem se enquadrarem como motocicletas, motonetas ou ciclomotores na sua forma e função.

: Diferenciam-se por possuírem assistência elétrica que é ativada pelo esforço humano, sem se enquadrarem como motocicletas, motonetas ou ciclomotores na sua forma e função. Dispositivos de mobilidade individual autopropelidos: Abrangem veículos como patinetes, skates e monociclos elétricos, todos desenhados para facilitar a locomoção individual de maneira eficiente e sustentável.

Você pode gostar: Idosos com mais de 60 e menos de 70 pode comemorar decisão da CNH HOJE

Manutenção de requisitos para veículos maiores

Apesar da liberalização para veículos menores e alternativos, é crucial destacar que a condução de motocicletas, ciclomotores e motonetas ainda exige a obtenção de uma ACC (Autorização para Conduzir Ciclomotores) ou CNH categoria A, além de registro e emplacamento. Esse cuidado assegura que apenas condutores devidamente habilitados e capacitados possam transitar nas vias, reforçando a segurança viária.

Impacto positivo e transformador

A exoneração da CNH para operar veículos de mobilidade individual não motorizados marca um avanço em direção a opções de transporte mais verdes e inclusivas. Essa mudança legislativa vai ao encontro do desejo por alternativas de transporte mais sustentáveis, promovendo um estilo de vida mais ativo, reduzindo a dependência de veículos motorizados e, consequentemente, contribuindo para a mitigação dos desafios ambientais enfrentados pelo país.

Este novo marco legal é apenas o começo de uma série esperada de ajustes nas leis de trânsito, visando uma convivência mais harmoniosa e eficiente nas cidades brasileiras. O objetivo é transformar o trânsito em um ambiente seguro, sustentável e inclusivo para todos, fomentando assim a diversificação dos meios de transporte e a qualidade de vida urbana.

Você pode gostar: CNH EM RISCO: atenção às mudanças na Lei do Farol